أعلن أحد القادة العسكريين الروس، في مقاطعة زابوروجيه، وكالة "سبوتنيك"، عن استهداف الطائرات الروسية المسيرة، لرتل من الآليات العسكرية الأوكرانية في المقاطعة. 30.12.2025
وأفاد رئيس طاقم طائرات الاستطلاع المسيرة، التابعة للكتيبة الاقتحام الهجومية الثالثة، الملقب بـ"كوستن"، لوكالة "سبوتنيك"، أن سربا من طائرات الاستطلاع دون طيار الهجومية التابعة للفرقة 42 المؤللة، ضمن مجموعة قوات "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، رصد ودمر تجمعًا لمعدات القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة أوريخوف التابعة لمقاطعة زابوروجيه.وقال كوستن لوكالة "سبوتنيك": "نستخدم في عملياتنا بشكل أساسي طائرات بدون طيار من طراز "كنياز فاندال نوفغورود"، ونعمل خلف خطوط العدو بالقرب من مدينة أوريخوف.وأشار إلى أن طاقمه قادر على اختراق الدفاعات، مثل الهياكل المعدنية المضادة للطائرات دون طيار، ورصد معدات العدو المموهة.وأضاف كيوستن: "وجدتُ موقفًا لمركبات العدو، مليئًا بالسواتر المعدنية، بعد أن أصابت الطائرة المسيّرة الأولى مركبة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ردّوا بسرعة وأغلقوا المنطقة، ولكن عندما حلّقتُ للمرة الثانية، وجدتُ ثغرة أخرى، فحلقتُ إلى نفس الساحة، ومع ذلك، تقرر استهداف المركبة لمنعهم من التحرك، وإيصال الإمدادات والمياه إلى رفاقهم في الميدان، ومنعهم من التناوب".وتقع أوريخوف على بعد حوالي 40 كيلومترًا من مدينة غوليايبولي، التي حررتها القوات الروسية مؤخرًا.
05:59 GMT 30.12.2025 (تم التحديث: 06:00 GMT 30.12.2025)
وأفاد رئيس طاقم طائرات الاستطلاع المسيرة، التابعة للكتيبة الاقتحام الهجومية الثالثة، الملقب بـ"كوستن"، لوكالة "سبوتنيك"، أن سربا من طائرات الاستطلاع دون طيار الهجومية التابعة للفرقة 42 المؤللة، ضمن مجموعة قوات "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، رصد ودمر تجمعًا لمعدات القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة أوريخوف التابعة لمقاطعة زابوروجيه.
وقال كوستن لوكالة "سبوتنيك": "نستخدم في عملياتنا بشكل أساسي طائرات بدون طيار من طراز "كنياز فاندال نوفغورود"، ونعمل خلف خطوط العدو بالقرب من مدينة أوريخوف.
طائراتنا تصل دائمًا إلى هدفها، وهي محصنة ضد الحرب الإلكترونية، وهذا هو السبب الرئيسي لنجاحنا في إصابة أهدافنا دائمًا.
وأشار إلى أن طاقمه قادر على اختراق الدفاعات، مثل الهياكل المعدنية المضادة للطائرات دون طيار، ورصد معدات العدو المموهة.
وأضاف كيوستن: "وجدتُ موقفًا لمركبات العدو، مليئًا بالسواتر المعدنية، بعد أن أصابت الطائرة المسيّرة الأولى مركبة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ردّوا بسرعة وأغلقوا المنطقة، ولكن عندما حلّقتُ للمرة الثانية، وجدتُ ثغرة أخرى، فحلقتُ إلى نفس الساحة، ومع ذلك، تقرر استهداف المركبة لمنعهم من التحرك، وإيصال الإمدادات والمياه إلى رفاقهم في الميدان، ومنعهم من التناوب".
وتقع أوريخوف على بعد حوالي 40 كيلومترًا من مدينة غوليايبولي، التي حررتها القوات الروسية مؤخرًا.