الجيش الروسي يدمر عدة مجموعات قتالية أوكرانية في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
10:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
17:25 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مفاوضات ترامب-زيلينسكي جرت بصعوبة والأمور المهمة ما زالت عالقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
129 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في نيجيريا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
17:03 GMT
56 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251230/الجيش-الروسي-يدمر-عدة-مجموعات-قتالية-أوكرانية-في-مقاطعة-سومي--وزارة-الدفاع-1108713799.html
الجيش الروسي يدمر عدة مجموعات قتالية أوكرانية في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع
الجيش الروسي يدمر عدة مجموعات قتالية أوكرانية في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مشغلي الطائرات دون طيار، التابعة لوحدة الطائرات المسيرة في قوات "الشمال"، استهدفوا عدة مجموعات من القوات المسلحة الأوكرانية، قرب... 30.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-30T04:16+0000
2025-12-30T04:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/18/1100914902_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_ddbebbcbb6b45ffdbc34f52694a3d8b5.jpg
وأوضحت الوزارة: "رصدت طائرة استطلاع بدون طيار من طراز أورلان-30، أثناء قيامها بمهمة استطلاع جوي قرب قرية إيفولغانسكوي، تحركات عدة مجموعات من المسلحين الأوكرانيين في منطقة حرجية".وعلى إثر ذلك، تم نشر طواقم الطائرات المسيرة الهجومية لتدميرهم". وأشارت وزارة الدفاع الروسية، أول أمس الأحد، إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 140 جنديًا و12 سيارة، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصادر أمنية روسية لـ"سبوتنيك": قوات نظام كييف تفر من معاقلها قرب ليمان دون قتال
https://sarabic.ae/20251228/أسير-أوكراني-يفضح-تقديم-نظام-كييف-حبوبا-مخدرة-مجهولة-لجنود-قواته-1108656329.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/18/1100914902_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_0101673d28a6771eb5969235144323b0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

الجيش الروسي يدمر عدة مجموعات قتالية أوكرانية في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع

04:16 GMT 30.12.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصوروحدات الحرب الإلكترونية التابعة لمجموعة "الشمال" في اتجاه كورسك
وحدات الحرب الإلكترونية التابعة لمجموعة الشمال في اتجاه كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مشغلي الطائرات دون طيار، التابعة لوحدة الطائرات المسيرة في قوات "الشمال"، استهدفوا عدة مجموعات من القوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدة إيفولغانسكوي في مقاطعة سومي.
وأوضحت الوزارة: "رصدت طائرة استطلاع بدون طيار من طراز أورلان-30، أثناء قيامها بمهمة استطلاع جوي قرب قرية إيفولغانسكوي، تحركات عدة مجموعات من المسلحين الأوكرانيين في منطقة حرجية".
وعلى إثر ذلك، تم نشر طواقم الطائرات المسيرة الهجومية لتدميرهم".

وأوضحت وزارة الدفاع أن عناصر وحدة "الشمال" للطائرات المسيرة في مقاطعة سومي، يواصلون عملياتهم النشطة في تدمير القوات المسلحة الأوكرانية، دعماً لتقدم مجموعات الهجوم التابعة للقوات المسلحة الروسية في عمق دفاعات العدو على طول خط الجبهة.

أسير أوكراني في أيدي القوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسير أوكراني يفضح تقديم نظام كييف حبوبا مخدرة مجهولة لجنود قواته
28 ديسمبر, 08:59 GMT
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، أول أمس الأحد، إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 140 جنديًا و12 سيارة، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مصادر أمنية روسية لـ"سبوتنيك": قوات نظام كييف تفر من معاقلها قرب ليمان دون قتال
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала