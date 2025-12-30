https://sarabic.ae/20251230/الجيش-الروسي-يدمر-عدة-مجموعات-قتالية-أوكرانية-في-مقاطعة-سومي--وزارة-الدفاع-1108713799.html

الجيش الروسي يدمر عدة مجموعات قتالية أوكرانية في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مشغلي الطائرات دون طيار، التابعة لوحدة الطائرات المسيرة في قوات "الشمال"، استهدفوا عدة مجموعات من القوات المسلحة الأوكرانية، قرب... 30.12.2025, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

وأوضحت الوزارة: "رصدت طائرة استطلاع بدون طيار من طراز أورلان-30، أثناء قيامها بمهمة استطلاع جوي قرب قرية إيفولغانسكوي، تحركات عدة مجموعات من المسلحين الأوكرانيين في منطقة حرجية".وعلى إثر ذلك، تم نشر طواقم الطائرات المسيرة الهجومية لتدميرهم". وأشارت وزارة الدفاع الروسية، أول أمس الأحد، إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 140 جنديًا و12 سيارة، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصادر أمنية روسية لـ"سبوتنيك": قوات نظام كييف تفر من معاقلها قرب ليمان دون قتال

