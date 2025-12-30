https://sarabic.ae/20251230/الجيش-الروسي-يدمر-عدة-مجموعات-قتالية-أوكرانية-في-مقاطعة-سومي--وزارة-الدفاع-1108713799.html
الجيش الروسي يدمر عدة مجموعات قتالية أوكرانية في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع
الجيش الروسي يدمر عدة مجموعات قتالية أوكرانية في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مشغلي الطائرات دون طيار، التابعة لوحدة الطائرات المسيرة في قوات "الشمال"، استهدفوا عدة مجموعات من القوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدة إيفولغانسكوي في مقاطعة سومي.
وأوضحت الوزارة: "رصدت طائرة استطلاع بدون طيار من طراز أورلان-30، أثناء قيامها بمهمة استطلاع جوي قرب قرية إيفولغانسكوي، تحركات عدة مجموعات من المسلحين الأوكرانيين في منطقة حرجية".وعلى إثر ذلك، تم نشر طواقم الطائرات المسيرة الهجومية لتدميرهم". وأشارت وزارة الدفاع الروسية، أول أمس الأحد، إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 140 جنديًا و12 سيارة، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مشغلي الطائرات دون طيار، التابعة لوحدة الطائرات المسيرة في قوات "الشمال"، استهدفوا عدة مجموعات من القوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدة إيفولغانسكوي في مقاطعة سومي.
وأوضحت الوزارة: "رصدت طائرة استطلاع بدون طيار من طراز أورلان-30، أثناء قيامها بمهمة استطلاع جوي قرب قرية إيفولغانسكوي، تحركات عدة مجموعات من المسلحين الأوكرانيين في منطقة حرجية".
وعلى إثر ذلك، تم نشر طواقم الطائرات المسيرة الهجومية لتدميرهم".
وأوضحت وزارة الدفاع أن عناصر وحدة "الشمال" للطائرات المسيرة في مقاطعة سومي، يواصلون عملياتهم النشطة في تدمير القوات المسلحة الأوكرانية، دعماً لتقدم مجموعات الهجوم التابعة للقوات المسلحة الروسية في عمق دفاعات العدو على طول خط الجبهة.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية
، أول أمس الأحد، إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 140 جنديًا و12 سيارة، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.