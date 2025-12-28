عربي
مدار الليل والنهار
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
مصادر أمنية روسية لـ"سبوتنيك": قوات نظام كييف تفر من معاقلها قرب ليمان دون قتال
مصادر أمنية روسية لـ"سبوتنيك": قوات نظام كييف تفر من معاقلها قرب ليمان دون قتال
مصادر أمنية روسية لـ"سبوتنيك": قوات نظام كييف تفر من معاقلها قرب ليمان دون قتال

04:23 GMT 28.12.2025 (تم التحديث: 04:42 GMT 28.12.2025)
تحقق القوات الروسية تقدمًا ملحوظًا على جميع جبهات القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة، في الآونة الأخيرة، وذلك إثر العمليات العسكرية المكثّفة ضد قوات نظام كييف، وفي الوقت ذاته، سجلت القوات الأوكرانية عمليات فرار بالجملة لقواتها من مواقع عديدة دون قتال.
وسيطرت القوات المسلحة الروسية على 14 موقعًا محصنًا للقوات المسلحة الأوكرانية قرب ليمان على جبهة خاركوف، بعد أن فرّت القوات الأوكرانية من نحو نصف المقاطعة، وفقًا لما أفادت به مصادر أمنية روسية لوكالة "سبوتنيك".
وقالت المصادر للوكالة: "في 6 من المواقع الـ14، التي تم الاستيلاء عليها، كان العدو غائبًا تمامًا، لقد فرّ العدو على عجل، رغم امتلاكه كل ما يلزم للدفاع".
وأشارت الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، إلى أن "وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حسّنت وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 180 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطتي رادار من طراز "رادا" إسرائيليتي الصنع، ومستودعين للمواد".
طاقم مجمع المدفعية المضادة للطائرات إس-60 المثبت على مركبة كاماز لفريق ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى جبل نوفوروسيسك الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة زاريتشنويه في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
24 ديسمبر, 09:28 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تستهدف بصواريخ "كينجال" مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- وزارة الدفاع
