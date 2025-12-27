https://sarabic.ae/20251227/القوات-الروسية-تستهدف-بصواريخ-كينجال-مؤسسات-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني--وزارة-الدفاع-1108624745.html
القوات الروسية تستهدف بصواريخ "كينجال" مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- وزارة الدفاع
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنّت القوات المسلحة الروسية، الليلة (الماضية)، هجومًا باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، برية وجوية، بما في ذلك صواريخ "كينجال" البالستية فرط الصوتية، بالإضافة إلى طائرات مسيرة، استهدفت المجمع الصناعي العسكري ومرافق الطاقة الأوكرانية، التي توفرعملياتها وتدعمها، والبنية تحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات للطائرات المسيرة البعيدة المدى، في المناطق الغربية من أوكرانيا".وأشارت الوزارة إلى أن "أهداف الهجوم تحققت، حيث أُصيبت جميع الأهداف المحددة".
09:11 GMT 27.12.2025 (تم التحديث: 09:18 GMT 27.12.2025)
