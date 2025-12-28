https://sarabic.ae/20251228/القوات-الروسية-تحرر-5-بلدات-في-مقاطعة-زابوروجيه-وجمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع-1108657359.html
القوات الروسية تحرر 5 بلدات في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تحرير القوات التابعة لها، بلدة غولياي- بولي في مقاطعة زابوروجيه، إضافة لبلدات دميتروف ورودينسكويه وأرتيوموفكا وفولنويه... 28.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-28T09:16+0000
2025-12-28T09:16+0000
2025-12-28T09:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1a/1085425032_0:0:1481:833_1920x0_80_0_0_74825199d629efcab96469d1b98845d9.png
وقالت الوزارة في بيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمها داخل مواقع العدو الدفاعية، وأتمت تحرير بلدة غولياي- بولي في مقاطعة زابوروجيه".وأضافت الوزارة: "حررت قوات مجموعة "المركز" بلدات دميتروف ورودينسكويه وأرتيوموفكا وفولنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، إثر عمليات حاسمة".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 140 جنديًا و12 سيارة، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال".وأردفت الوزارة في بيانها: "إجمالًا، بلغت خسائر العدو في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب"، أكثر من 200 جندي، ودبابة وناقلتي جند مدرعتين من طراز "إم 113" أمريكيتي الصنع، و3 مركبات قتالية مدرعة، و10 شاحنات صغيرة، كما تم تدمير 5 مستودعات ذخيرة".كما أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر تصل إلى 155 فردا من أفراد الخدمة، و3 ناقلات جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و13 سيارة، ومستودع ذخيرة".واستهدف سلاح الجو والطائرات الهجومية المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، منشآت طاقة تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومرافق إنتاج مكونات محركات الصواريخ، ومرافق تجميع وإطلاق طائرات هجومية مسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية ومرتزقة أجانب في 148 منطقة.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية قنبلة موجّهة و370 طائرة مسيرة أوكرانية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاعات الجوية الروسية تسقط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - وزارة الدفاعمصادر أمنية روسية لـ"سبوتنيك": قوات نظام كييف تفر من معاقلها قرب ليمان دون قتال
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
09:16 GMT 28.12.2025 (تم التحديث: 09:44 GMT 28.12.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تحرير القوات التابعة لها، بلدة غولياي- بولي في مقاطعة زابوروجيه، إضافة لبلدات دميتروف ورودينسكويه وأرتيوموفكا وفولنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الوزارة في بيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمها داخل مواقع العدو الدفاعية، وأتمت تحرير بلدة غولياي- بولي في مقاطعة زابوروجيه".
وتابعت الوزارة في بيانها: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 185 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و4 سيارات ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 198" عيار 155 ملم، على هذا المحور".
وأضافت الوزارة: "حررت قوات مجموعة "المركز" بلدات دميتروف ورودينسكويه وأرتيوموفكا وفولنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، إثر عمليات حاسمة".
وأردف البيان أن "العدو خسر أكثر من 500 جندي، و3 مركبات قتالية مدرعة، وشاحنة صغيرة ومحطة استطلاع لاسلكية إلكترونية، على هذا المحور".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 140 جنديًا و12 سيارة، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال".
وأردفت الوزارة في بيانها: "إجمالًا، بلغت خسائر العدو في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب"، أكثر من 200 جندي، ودبابة وناقلتي جند مدرعتين من طراز "إم 113" أمريكيتي الصنع، و3 مركبات قتالية مدرعة، و10 شاحنات صغيرة، كما تم تدمير 5 مستودعات ذخيرة".
وتابعت: "على محور كوبيانسك، وخلال 24 ساعة، صدّت وحدات من الجيش السادس، هجومين شنّتهما وحدات من اللواء 92 الهجومي واللواء 14 الميكانيكي التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدتي بودولي ونيشفولودوفكا في مقاطعة خاركوف، وكان الهدف منهما الوصول إلى مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وتم تحييد ما يصل إلى 15 مسلحًا ودبابة من طراز "تي- 64".
كما أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر تصل إلى 155 فردا من أفراد الخدمة، و3 ناقلات جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و13 سيارة، ومستودع ذخيرة".
وأردفت: "تم تحييد أكثر من 60 جنديًا أوكرانيًا، ومركبة قتالية مدرعة، و7 سيارات ومحطة حرب إلكترونية، ومستودعين للإمدادات".
واستهدف سلاح الجو والطائرات الهجومية المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، منشآت طاقة تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومرافق إنتاج مكونات محركات الصواريخ، ومرافق تجميع وإطلاق طائرات هجومية مسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية ومرتزقة أجانب في 148 منطقة.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية قنبلة موجّهة و370 طائرة مسيرة أوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.