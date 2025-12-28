عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - وزارة الدفاع
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات روسية... 28.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
وأردفت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 25 طائرة مسيرة أوكرانية".وتابعت أنه تم تدمير "12 طائرة مسيّرة فوق مقاطعة سامارا، و3 فوق مقاطعة بيلغورود، و3 فوق مقاطعة كورسك، و3 فوق مقاطعة ساراتوف، و2 فوق مقاطعة فولغوغراد، و2 فوق مقاطعة روستوف".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.نظام كييف يوجه تهديدات لموظفي محطة زابوروجيه النووية- مدير المحطة
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - وزارة الدفاع

04:34 GMT 28.12.2025 (تم التحديث: 04:38 GMT 28.12.2025)
جندي من مجموعة قوات "المركز" أثناء الخدمة القتالية لطاقم "بوك-إم2" في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من مجموعة قوات المركز أثناء الخدمة القتالية لطاقم بوك-إم2 في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة.
وأردفت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 25 طائرة مسيرة أوكرانية".
وتابعت أنه تم تدمير "12 طائرة مسيّرة فوق مقاطعة سامارا، و3 فوق مقاطعة بيلغورود، و3 فوق مقاطعة كورسك، و3 فوق مقاطعة ساراتوف، و2 فوق مقاطعة فولغوغراد، و2 فوق مقاطعة روستوف".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
أسرى أوكران في أيدي القوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصادر أمنية روسية لـ"سبوتنيك": قوات نظام كييف تفر من معاقلها قرب ليمان دون قتال
04:23 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
نظام كييف يوجه تهديدات لموظفي محطة زابوروجيه النووية- مدير المحطة
