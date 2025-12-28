نظام كييف يوجه تهديدات لموظفي محطة زابوروجيه النووية- مدير المحطة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو : تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
11:49 GMT
11 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
17:25 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
نظام كييف يوجه تهديدات لموظفي محطة زابوروجيه النووية- مدير المحطة
روسيا, أخبار روسيا اليوم

نظام كييف يوجه تهديدات لموظفي محطة زابوروجيه النووية- مدير المحطة

04:14 GMT 28.12.2025 (تم التحديث: 04:46 GMT 28.12.2025)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمنظر لمباني وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية
منظر لمباني وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد مدير محطة زابوروجيه للطاقة النووية يوري تشيرنيتشوك، اليوم الأحد، بأن موظفي المحطة يتلقون بانتظام تهديدات بالقتل من الجانب الأوكراني.
وأكد تشيرنيتشوك في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "تُوجَّه باستمرار تهديدات من نوع أو آخر إلى عدد من الموظفين، ويتعرضون لضغوط نفسية، هناك تهديدات بالانتقام في حال، وفق تصور القوات المسلحة الأوكرانية، دخلوا المدينة وعادت المحطة إلى سيطرتهم. جميع العاملين حاليًا في المنشأة يتلقون هذه التهديدات".

وأردف أن "طاقم المحطة بات، مع مرور الوقت، يتعامل بهدوء مع هذه التهديدات، رغم الضغط النفسي المستمر الذي يتعرض له من الجانب الأوكراني".

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
روسيا تطالب الوكالة الدولية تسهيل وقف إطلاق النار حول محطة زابوروجيه النووية
22 أكتوبر, 05:43 GMT
وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر "دنيبر" قرب مدينة إنيرغودار، وتعتبر أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، إذ تضم 6 وحدات طاقة بقدرة واحد غيغاواط لكل منها.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أصبحت المحطة ملكًا لروسيا، ويعمل خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه، منذ الأول من سبتمبر/ أيلول 2022، عقب أول زيارة لمدير عام الوكالة رافائيل غروسي، إلى المحطة.

وكانت روسيا أكدت، سابقًا، أن المصدر الحقيقي للتهديد الذي يطال محطة زابوروجيه النووية وموظفيها يتمثل في القصف العشوائي، الذي تنفذه قوات نظام كييف، والتي تستهدف بشكل شبه يومي البنية التحتية للمحطة ومدينة إنيرغودار التابعة لها.
مدير محطة زابوروجيه النووية: القصف الأوكراني قد يؤدي إلى كارثة بحجم تشيرنوبل وفوكوشيما
