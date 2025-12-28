https://sarabic.ae/20251228/نظام-كييف-يوجه-تهديدات-لموظفي-محطة-زابوروجيه-النووية--مدير-المحطة-1108651725.html
نظام كييف يوجه تهديدات لموظفي محطة زابوروجيه النووية- مدير المحطة
أفاد مدير محطة زابوروجيه للطاقة النووية يوري تشيرنيتشوك، اليوم الأحد، بأن موظفي المحطة يتلقون بانتظام تهديدات بالقتل من الجانب الأوكراني.
وأكد تشيرنيتشوك في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "تُوجَّه باستمرار تهديدات من نوع أو آخر إلى عدد من الموظفين، ويتعرضون لضغوط نفسية، هناك تهديدات بالانتقام في حال، وفق تصور القوات المسلحة الأوكرانية، دخلوا المدينة وعادت المحطة إلى سيطرتهم. جميع العاملين حاليًا في المنشأة يتلقون هذه التهديدات".وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر "دنيبر" قرب مدينة إنيرغودار، وتعتبر أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، إذ تضم 6 وحدات طاقة بقدرة واحد غيغاواط لكل منها.وكانت روسيا أكدت، سابقًا، أن المصدر الحقيقي للتهديد الذي يطال محطة زابوروجيه النووية وموظفيها يتمثل في القصف العشوائي، الذي تنفذه قوات نظام كييف، والتي تستهدف بشكل شبه يومي البنية التحتية للمحطة ومدينة إنيرغودار التابعة لها.
04:14 GMT 28.12.2025 (تم التحديث: 04:46 GMT 28.12.2025)
وأكد تشيرنيتشوك في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "تُوجَّه باستمرار تهديدات من نوع أو آخر إلى عدد من الموظفين، ويتعرضون لضغوط نفسية، هناك تهديدات بالانتقام في حال، وفق تصور القوات المسلحة الأوكرانية، دخلوا المدينة وعادت المحطة إلى سيطرتهم. جميع العاملين حاليًا في المنشأة يتلقون هذه التهديدات".
وأردف أن "طاقم المحطة بات، مع مرور الوقت، يتعامل بهدوء مع هذه التهديدات، رغم الضغط النفسي المستمر الذي يتعرض له من الجانب الأوكراني".
وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر "دنيبر" قرب مدينة إنيرغودار، وتعتبر أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، إذ تضم 6 وحدات طاقة بقدرة واحد غيغاواط لكل منها.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أصبحت المحطة ملكًا لروسيا، ويعمل خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه، منذ الأول من سبتمبر/ أيلول 2022، عقب أول زيارة لمدير عام الوكالة رافائيل غروسي، إلى المحطة.
وكانت روسيا أكدت، سابقًا، أن المصدر الحقيقي للتهديد الذي يطال محطة زابوروجيه النووية وموظفيها يتمثل في القصف العشوائي، الذي تنفذه قوات نظام كييف، والتي تستهدف بشكل شبه يومي البنية التحتية للمحطة ومدينة إنيرغودار التابعة لها.