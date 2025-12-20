مدير محطة زابوروجيه النووية: القصف الأوكراني قد يؤدي إلى كارثة بحجم تشيرنوبل وفوكوشيما

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تركيا لا ترغب في اللجوء لعمل عسكري ضد "قسد"، وموسكو تؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251220/مدير-محطة-زابوروجيه-النووية-القصف-الأوكراني-قد-يؤدي-إلى-كارثة-بحجم-تشيرنوبل-وفوكوشيما-1108365315.html
مدير محطة زابوروجيه النووية: القصف الأوكراني قد يؤدي إلى كارثة بحجم تشيرنوبل وفوكوشيما
مدير محطة زابوروجيه النووية: القصف الأوكراني قد يؤدي إلى كارثة بحجم تشيرنوبل وفوكوشيما
سبوتنيك عربي
حذّر يوري تشيرنيتشوك، مدير محطة زابوروجيه النووية، من أن استهداف المحطة بالقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، "قد يقود في أسوأ السيناريوهات، إلى عواقب... 20.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-20T05:15+0000
2025-12-20T05:15+0000
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104907081_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_f3c221f3d355b94b34edd3ba319520d9.jpg
وقال تشيرنيتشوك إن "تاريخ الطاقة النووية شهد حادثتين كبيرتين فقط، هما تشيرنوبل عام 1986، وفوكوشيما عام 2011"، مشيرًا إلى أن "استمرار القصف (الأوكراني) قد يفضي إلى نتائج مشابهة".وكانت مديرة الاتصالات في المحطة يفغينيا ياشينا، أوضحت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن وتيرة القصف الأوكراني حول المحطة لم تنخفض، بل تستمر بشكل شبه يومي.وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر قرب مدينة إنيرغودار، وتُعد الأكبر في أوروبا، من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، إذ تضم 6 وحدات توليد بقدرة واحد غيغاواط لكل وحدة. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أصبحت المحطة تحت السيطرة الروسية.
https://sarabic.ae/20251211/غروسي-يشيد-بمستوى-التعاون-بين-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-وروسيا-بمحطة-زابوروجيه-النووية-1108055133.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104907081_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_fa68c7d44061e4983a3a736257ea48db.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, أخبار أوكرانيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, أخبار أوكرانيا

مدير محطة زابوروجيه النووية: القصف الأوكراني قد يؤدي إلى كارثة بحجم تشيرنوبل وفوكوشيما

05:15 GMT 20.12.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمنظر لمباني وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية
منظر لمباني وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
حذّر يوري تشيرنيتشوك، مدير محطة زابوروجيه النووية، من أن استهداف المحطة بالقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، "قد يقود في أسوأ السيناريوهات، إلى عواقب مماثلة لكارثتي تشيرنوبل وفوكوشيما".
وقال تشيرنيتشوك إن "تاريخ الطاقة النووية شهد حادثتين كبيرتين فقط، هما تشيرنوبل عام 1986، وفوكوشيما عام 2011"، مشيرًا إلى أن "استمرار القصف (الأوكراني) قد يفضي إلى نتائج مشابهة".
وكانت مديرة الاتصالات في المحطة يفغينيا ياشينا، أوضحت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن وتيرة القصف الأوكراني حول المحطة لم تنخفض، بل تستمر بشكل شبه يومي.
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
غروسي يشيد بمستوى التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وروسيا بمحطة زابوروجيه النووية
11 ديسمبر, 14:12 GMT
وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر قرب مدينة إنيرغودار، وتُعد الأكبر في أوروبا، من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، إذ تضم 6 وحدات توليد بقدرة واحد غيغاواط لكل وحدة. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أصبحت المحطة تحت السيطرة الروسية.
