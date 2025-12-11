غروسي يشيد بمستوى التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وروسيا بمحطة زابوروجيه النووية

عربي
بوتين يعقد اجتماعا في الكرملين لمناقشة الوضع في المنطقة العسكرية الشمالية الشرقية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: موازين القوى المائلة تفسر صبر دمشق.. والضربات الإسرائيلية على سوريا تشن يوميا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني: الحكومة الشرعية لديها خيارات كثيرة لمواجهة التحركات العسكرية لـ " المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: تصنيف "الأونروا" كجهة مرتبطة بالإرهاب سيكون له تأثير كارثي على أكثر من 6 ملايين لاجئ
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تجبر واشنطن إسرائيل على وقف اعتداءاتها على سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251211/غروسي-يشيد-بمستوى-التعاون-بين-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-وروسيا-بمحطة-زابوروجيه-النووية-1108055133.html
غروسي يشيد بمستوى التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وروسيا بمحطة زابوروجيه النووية
غروسي يشيد بمستوى التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وروسيا بمحطة زابوروجيه النووية
سبوتنيك عربي
أشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بمستوى التعاون بين الوكالة وروسيا بشأن قضايا السلامة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية. 11.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-11T14:12+0000
2025-12-11T14:12+0000
العالم
روسيا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1c/1092163266_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_83e36b0f25104e4fef76bd778bbd4ac9.jpg
وقال غروسي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لدينا نظام مهني للغاية في المحطة، ومن خلال نظام المشاورات الدورية في صيغة عامة نجمع جميع الأطراف المختلفة... هذا يتيح لنا إجراء حوار شامل حول القضايا الفنية المتعلقة بتشغيل المحطة.أكدت وزارة الخارجية الروسية، يوم 22أوكتوبر/ تشرين الأول الفائت، أن روسيا طلبت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المساعدة في إرساء وقف إطلاق النار، لاستعادة إمدادات الطاقة الخارجية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية.وقالت الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك": "في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، ألحقت ضربة شنتها القوات الأوكرانية أضرارًا بقاعدة نقل الطاقة دنيبروفسكايا، التي تغذي شبكة الكهرباء الخارجية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية. ورغم أن مفاعلات المحطة في وضع إيقاف التشغيل البارد، إلا أن التغذية الكهربائية الخارجية ضرورية لتشغيلها الآمن".وأشارت الوزارة إلى أنه "منذ 23 سبتمبر (الماضي)، يتم توفير إمدادات الطاقة لمحطة زابوروييه للطاقة النووية بواسطة مولدات الديزل الاحتياطية".وبحسب الخارجية فإنه "بعد مشاورات طويلة وصعبة، تمكنا من الحصول على ضمانات أمنية من جانب أوكرانيا، والتي بدونها كان سيتعذر إصلاح خط الكهرباء المتضرر".وأردفت الخارجية الروسية أن "أعمال إصلاح خط الكهرباء في محطة زابوروجيه للطاقة النووية بدأت في 18 أكتوبر(تشرين الأول الجاري)، وستستغرق أياما عدة".
https://sarabic.ae/20251114/روساتوم-غروسي-يعتزم-حضور-حفل-تركيب-جسم-المفاعل-في-الوحدة-الأولى-لمحطة-الضبعة-النووية-1107108634.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1c/1092163266_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_2fc65b2b720d7a8fe1d00507aef61f41.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, الوكالة الدولية للطاقة الذرية
العالم, روسيا, الوكالة الدولية للطاقة الذرية

غروسي يشيد بمستوى التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وروسيا بمحطة زابوروجيه النووية

14:12 GMT 11.12.2025
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بمستوى التعاون بين الوكالة وروسيا بشأن قضايا السلامة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وقال غروسي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لدينا نظام مهني للغاية في المحطة، ومن خلال نظام المشاورات الدورية في صيغة عامة نجمع جميع الأطراف المختلفة... هذا يتيح لنا إجراء حوار شامل حول القضايا الفنية المتعلقة بتشغيل المحطة.

وأوضح أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وروسيا يحللون الوضع الأمني حول محطة زابوروجيه النووية ويدرسون خططًا مستقبلية على ضوء أمن المحطة، مضيفًا "هناك تواصل دائم بين رئيس فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإدارة المحطة".

أكدت وزارة الخارجية الروسية، يوم 22أوكتوبر/ تشرين الأول الفائت، أن روسيا طلبت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المساعدة في إرساء وقف إطلاق النار، لاستعادة إمدادات الطاقة الخارجية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وقالت الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك": "في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، ألحقت ضربة شنتها القوات الأوكرانية أضرارًا بقاعدة نقل الطاقة دنيبروفسكايا، التي تغذي شبكة الكهرباء الخارجية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية. ورغم أن مفاعلات المحطة في وضع إيقاف التشغيل البارد، إلا أن التغذية الكهربائية الخارجية ضرورية لتشغيلها الآمن".
روساتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
"روساتوم": غروسي يعتزم حضور حفل تركيب جسم المفاعل في الوحدة الأولى لمحطة "الضبعة" النووية
14 نوفمبر, 12:19 GMT
وأشارت الوزارة إلى أنه "منذ 23 سبتمبر (الماضي)، يتم توفير إمدادات الطاقة لمحطة زابوروييه للطاقة النووية بواسطة مولدات الديزل الاحتياطية".
وأضافت: "من أجل استعادة التغذية الكهربائية الخارجية المنتظمة للمحطة، أثار الجانب الروسي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، ضرورة المساعدة في إرساء نظام وقف إطلاق النار".
وبحسب الخارجية فإنه "بعد مشاورات طويلة وصعبة، تمكنا من الحصول على ضمانات أمنية من جانب أوكرانيا، والتي بدونها كان سيتعذر إصلاح خط الكهرباء المتضرر".
وأردفت الخارجية الروسية أن "أعمال إصلاح خط الكهرباء في محطة زابوروجيه للطاقة النووية بدأت في 18 أكتوبر(تشرين الأول الجاري)، وستستغرق أياما عدة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала