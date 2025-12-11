https://sarabic.ae/20251211/غروسي-يشيد-بمستوى-التعاون-بين-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-وروسيا-بمحطة-زابوروجيه-النووية-1108055133.html
غروسي يشيد بمستوى التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وروسيا بمحطة زابوروجيه النووية
أشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بمستوى التعاون بين الوكالة وروسيا بشأن قضايا السلامة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية. 11.12.2025, سبوتنيك عربي
العالم
روسيا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1c/1092163266_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_83e36b0f25104e4fef76bd778bbd4ac9.jpg
وقال غروسي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لدينا نظام مهني للغاية في المحطة، ومن خلال نظام المشاورات الدورية في صيغة عامة نجمع جميع الأطراف المختلفة... هذا يتيح لنا إجراء حوار شامل حول القضايا الفنية المتعلقة بتشغيل المحطة.أكدت وزارة الخارجية الروسية، يوم 22أوكتوبر/ تشرين الأول الفائت، أن روسيا طلبت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المساعدة في إرساء وقف إطلاق النار، لاستعادة إمدادات الطاقة الخارجية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية.وقالت الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك": "في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، ألحقت ضربة شنتها القوات الأوكرانية أضرارًا بقاعدة نقل الطاقة دنيبروفسكايا، التي تغذي شبكة الكهرباء الخارجية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية. ورغم أن مفاعلات المحطة في وضع إيقاف التشغيل البارد، إلا أن التغذية الكهربائية الخارجية ضرورية لتشغيلها الآمن".وأشارت الوزارة إلى أنه "منذ 23 سبتمبر (الماضي)، يتم توفير إمدادات الطاقة لمحطة زابوروييه للطاقة النووية بواسطة مولدات الديزل الاحتياطية".وبحسب الخارجية فإنه "بعد مشاورات طويلة وصعبة، تمكنا من الحصول على ضمانات أمنية من جانب أوكرانيا، والتي بدونها كان سيتعذر إصلاح خط الكهرباء المتضرر".وأردفت الخارجية الروسية أن "أعمال إصلاح خط الكهرباء في محطة زابوروجيه للطاقة النووية بدأت في 18 أكتوبر(تشرين الأول الجاري)، وستستغرق أياما عدة".
العالم, روسيا, الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وقال غروسي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لدينا نظام مهني للغاية في المحطة، ومن خلال نظام المشاورات الدورية في صيغة عامة نجمع جميع الأطراف المختلفة... هذا يتيح لنا إجراء حوار شامل حول القضايا الفنية المتعلقة بتشغيل المحطة.
وأوضح أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وروسيا يحللون الوضع الأمني حول محطة زابوروجيه النووية ويدرسون خططًا مستقبلية على ضوء أمن المحطة، مضيفًا "هناك تواصل دائم بين رئيس فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإدارة المحطة".
أكدت وزارة الخارجية الروسية، يوم 22أوكتوبر/ تشرين الأول الفائت، أن روسيا طلبت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المساعدة في إرساء وقف إطلاق النار، لاستعادة إمدادات الطاقة الخارجية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وقالت الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك": "في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، ألحقت ضربة شنتها القوات الأوكرانية أضرارًا بقاعدة نقل الطاقة دنيبروفسكايا، التي تغذي شبكة الكهرباء الخارجية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية. ورغم أن مفاعلات المحطة في وضع إيقاف التشغيل البارد، إلا أن التغذية الكهربائية الخارجية ضرورية لتشغيلها الآمن".
وأشارت الوزارة إلى أنه "منذ 23 سبتمبر (الماضي)، يتم توفير إمدادات الطاقة لمحطة زابوروييه للطاقة النووية بواسطة مولدات الديزل الاحتياطية".
وأضافت: "من أجل استعادة التغذية الكهربائية الخارجية المنتظمة للمحطة، أثار الجانب الروسي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، ضرورة المساعدة في إرساء نظام وقف إطلاق النار".
وبحسب الخارجية فإنه "بعد مشاورات طويلة وصعبة، تمكنا من الحصول على ضمانات أمنية من جانب أوكرانيا، والتي بدونها كان سيتعذر إصلاح خط الكهرباء المتضرر".
وأردفت الخارجية الروسية أن "أعمال إصلاح خط الكهرباء في محطة زابوروجيه للطاقة النووية بدأت في 18 أكتوبر(تشرين الأول الجاري)، وستستغرق أياما عدة".