"روساتوم": غروسي يعتزم حضور حفل تركيب جسم المفاعل في الوحدة الأولى لمحطة "الضبعة" النووية

وقال ليخاتشوف للصحفيين، بعد المشاورات بين وفدي روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية: "ناقشنا مع (رافائيل غروسي) تعاوننا في مواقع أخرى تابعة لـ"روساتوم" في الخارج، وفي مقدمتها بالطبع الفعالية المرتقبة في محطة الطاقة النووية "الضبعة" في مصر. ومن المقرر إقامة حفل كبير، يوم الأربعاء المقبل في مصر، وسيشارك فيه المدير العام للوكالة".وأشار ليخاتشوف إلى أنه تمت مناقشة إمكانية التعاون الدولي في محطة زابوروجيه للطاقة النووية مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.وقال غروسي للصحفيين: "بالنسبة لروسيا، فلا شك أن "روساتوم" رائدة، ليس فقط على الصعيد المحلي، بل على الصعيد الدولي أيضًا، إذ تبني منشآت نووية في مناطق عديدة من العالم لم تكن موجودة فيها من قبل، وأهمها المشروع الذي تم ذكره سابقًا، محطة "الضبعة" في مصر، التي ستكون الثانية في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، التي تحصل على التقنيات النووية وقدرات توليد الطاقة النووية. وهذا يُبرز ببساطة ضرورة عملنا المشترك لتعزيز إدراك دور توليد الطاقة النووية وتطوير حلول مناسبة له لما فيه خير البشرية".وتعتبر محطة "الضبعة" النووية، أول محطة للطاقة النووية في مصر، يتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.وتضم محطة "الضبعة" 4 مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.وفي عام 2022، بدأ بناء الوحدتين الأولى والثانية من المحطة، بفارق 4 أشهر بين صبّ الخرسانة الأولى، وهو رقم قياسي في قطاع الطاقة النووية العالمي. وفي عام 2023، بدأ بناء الوحدة الثالثة، وفي يناير/ كانون الثاني 2024، بدأ بناء الوحدة الرابعة.وزير الكهرباء المصري: محطة الطاقة النووية "الضبعة" ستبدأ العمل في عام 2029مصر تتسلم من روسيا أحد المكونات الرئيسية في محطة الضبعة النووية.. صور
