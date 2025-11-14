عربي
"روساتوم": غروسي يعتزم حضور حفل تركيب جسم المفاعل في الوحدة الأولى لمحطة "الضبعة" النووية
"روساتوم": غروسي يعتزم حضور حفل تركيب جسم المفاعل في الوحدة الأولى لمحطة "الضبعة" النووية
سبوتنيك عربي
"روساتوم": غروسي يعتزم حضور حفل تركيب جسم المفاعل في الوحدة الأولى لمحطة "الضبعة" النووية

أعلن أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الروسية، اليوم الجمعة، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، سيحضر حفل تركيب جسم المفاعل في الوحدة الأولى من محطة "الضبعة" النووية في مصر، الأسبوع المقبل.
وقال ليخاتشوف للصحفيين، بعد المشاورات بين وفدي روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية: "ناقشنا مع (رافائيل غروسي) تعاوننا في مواقع أخرى تابعة لـ"روساتوم" في الخارج، وفي مقدمتها بالطبع الفعالية المرتقبة في محطة الطاقة النووية "الضبعة" في مصر. ومن المقرر إقامة حفل كبير، يوم الأربعاء المقبل في مصر، وسيشارك فيه المدير العام للوكالة".

ووفقا له، "لقد تعزز مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في الأشهر الأخيرة، ونرى قيمة وتأثيرًا كبيرين في وجود بعثة تابعة للوكالة مباشرة في محطة زابوروجيه النووية".

وأشار ليخاتشوف إلى أنه تمت مناقشة إمكانية التعاون الدولي في محطة زابوروجيه للطاقة النووية مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال غروسي للصحفيين: "بالنسبة لروسيا، فلا شك أن "روساتوم" رائدة، ليس فقط على الصعيد المحلي، بل على الصعيد الدولي أيضًا، إذ تبني منشآت نووية في مناطق عديدة من العالم لم تكن موجودة فيها من قبل، وأهمها المشروع الذي تم ذكره سابقًا، محطة "الضبعة" في مصر، التي ستكون الثانية في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، التي تحصل على التقنيات النووية وقدرات توليد الطاقة النووية. وهذا يُبرز ببساطة ضرورة عملنا المشترك لتعزيز إدراك دور توليد الطاقة النووية وتطوير حلول مناسبة له لما فيه خير البشرية".
الانتهاء من تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل بالوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
شويغو: تركيب جسم المفاعل للوحدة الأولى لمحطة "الضبعة" المصرية في 19 نوفمبر
10 نوفمبر, 11:25 GMT
وتعتبر محطة "الضبعة" النووية، أول محطة للطاقة النووية في مصر، يتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.

ووقّعت روسيا ومصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم دخلت عقود المحطة حيّز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الأول 2017، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في زيارة رسمية للقاهرة.

وتضم محطة "الضبعة" 4 مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.
وفي عام 2022، بدأ بناء الوحدتين الأولى والثانية من المحطة، بفارق 4 أشهر بين صبّ الخرسانة الأولى، وهو رقم قياسي في قطاع الطاقة النووية العالمي. وفي عام 2023، بدأ بناء الوحدة الثالثة، وفي يناير/ كانون الثاني 2024، بدأ بناء الوحدة الرابعة.
وزير الكهرباء المصري: محطة الطاقة النووية "الضبعة" ستبدأ العمل في عام 2029
مصر تتسلم من روسيا أحد المكونات الرئيسية في محطة الضبعة النووية.. صور
