شويغو: تركيب جسم المفاعل للوحدة الأولى لمحطة "الضبعة" المصرية في 19 نوفمبر

أفاد سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، بتركيب جسم المفاعل للوحدة الأولى في محطة "الضبعة" للطاقة النووية في مصر في 19 نوفمبر/تشرين الثاني... 10.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال شويغو في اجتماع مع مستشارة الرئيس المصري للأمن القومي فايزة أبو النجا: "آمل أن يتكلل الحدث الذي نترقبه في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو تركيب جسم المفاعل للوحدة الأولى بالنجاح".ووصل شويغو إلى العاصمة القاهرة يوم أمس الأحد، على رأس وفد وزاري لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في مصر، وفقًا لما أوردته الخدمة الصحفية للمجلس.وذكر البيان الذي أوردته الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي: "وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، إلى مصر لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في البلاد. ومن المقرر خلال زيارته للقاهرة، عقد اجتماعات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومستشارة الأمن القومي فايزة النجا. كما يتضمن جدول أعماله اجتماعات مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير الدفاع والتصنيع الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر، ورؤساء أجهزة أمنية وأجهزة خاصة أخرى".وفي 24 أكتوبر/ تشرين الأول، شهد ميناء الضبعة التخصصي وصول وعاء ضغط المفاعل الخاص بالوحدة النووية الأولى، ضمن مشروع المحطة النووية بالضبعة في مصر، في خطوة تعد إنجازا رئيسيا في مسار تنفيذ المشروع الوطني لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.وأكدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصرية في بيان لها، أن "الوعاء يمثل أحد أهم مكونات المفاعل، إذ يحتوي على قلب المفاعل النووي الذي تتم فيه التفاعلات المتحكم بها، ويتميّز بقدرته العالية على تحمّل الضغط ودرجات الحرارة المرتفعة وضمان الإحكام الكامل ضد أي تسرب، ما يجعله ركيزة أساسية في منظومة الأمان النووي".وتابع البيان: أنه "تم تصنيع الوعاء في مصنع "إيجورا" التابع لمؤسسة "روساتوم" الروسية، ويزن أكثر من 330 طنا، بمشاركة خبراء مصريين في أعمال التفتيش لضمان الالتزام بمعايير الجودة العالمية".رئيس الوزراء المصري يتفقد مشروع الضبعة النووي: حلم وطني يتحول إلى واقع ملموس

2025

