شويغو: تركيب جسم المفاعل للوحدة الأولى لمحطة "الضبعة" المصرية في 19 نوفمبر

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا .. والكشف عن سجن سري في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:30 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:29 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
شويغو: تركيب جسم المفاعل للوحدة الأولى لمحطة "الضبعة" المصرية في 19 نوفمبر
أفاد سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، بتركيب جسم المفاعل للوحدة الأولى في محطة "الضبعة" للطاقة النووية في مصر في 19 نوفمبر/تشرين الثاني
روسيا
مصر
أخبار مصر الآن
وقال شويغو في اجتماع مع مستشارة الرئيس المصري للأمن القومي فايزة أبو النجا: "آمل أن يتكلل الحدث الذي نترقبه في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو تركيب جسم المفاعل للوحدة الأولى بالنجاح".ووصل شويغو إلى العاصمة القاهرة يوم أمس الأحد، على رأس وفد وزاري لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في مصر، وفقًا لما أوردته الخدمة الصحفية للمجلس.وذكر البيان الذي أوردته الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي: "وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، إلى مصر لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في البلاد. ومن المقرر خلال زيارته للقاهرة، عقد اجتماعات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومستشارة الأمن القومي فايزة النجا. كما يتضمن جدول أعماله اجتماعات مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير الدفاع والتصنيع الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر، ورؤساء أجهزة أمنية وأجهزة خاصة أخرى".وفي 24 أكتوبر/ تشرين الأول، شهد ميناء الضبعة التخصصي وصول وعاء ضغط المفاعل الخاص بالوحدة النووية الأولى، ضمن مشروع المحطة النووية بالضبعة في مصر، في خطوة تعد إنجازا رئيسيا في مسار تنفيذ المشروع الوطني لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.وأكدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصرية في بيان لها، أن "الوعاء يمثل أحد أهم مكونات المفاعل، إذ يحتوي على قلب المفاعل النووي الذي تتم فيه التفاعلات المتحكم بها، ويتميّز بقدرته العالية على تحمّل الضغط ودرجات الحرارة المرتفعة وضمان الإحكام الكامل ضد أي تسرب، ما يجعله ركيزة أساسية في منظومة الأمان النووي".وتابع البيان: أنه "تم تصنيع الوعاء في مصنع "إيجورا" التابع لمؤسسة "روساتوم" الروسية، ويزن أكثر من 330 طنا، بمشاركة خبراء مصريين في أعمال التفتيش لضمان الالتزام بمعايير الجودة العالمية".رئيس الوزراء المصري يتفقد مشروع الضبعة النووي: حلم وطني يتحول إلى واقع ملموس
أفاد سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، بتركيب جسم المفاعل للوحدة الأولى في محطة "الضبعة" للطاقة النووية في مصر في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وقال شويغو في اجتماع مع مستشارة الرئيس المصري للأمن القومي فايزة أبو النجا: "آمل أن يتكلل الحدث الذي نترقبه في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو تركيب جسم المفاعل للوحدة الأولى بالنجاح".
ووصل شويغو إلى العاصمة القاهرة يوم أمس الأحد، على رأس وفد وزاري لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في مصر، وفقًا لما أوردته الخدمة الصحفية للمجلس.

وكان في استقباله في المطار فايزة النجا، مستشارة رئيس جمهورية مصر العربية للأمن القومي، وغورغي بوريسينكو، السفير الروسي لدى مصر.

وذكر البيان الذي أوردته الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي: "وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، إلى مصر لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في البلاد. ومن المقرر خلال زيارته للقاهرة، عقد اجتماعات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومستشارة الأمن القومي فايزة النجا. كما يتضمن جدول أعماله اجتماعات مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير الدفاع والتصنيع الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر، ورؤساء أجهزة أمنية وأجهزة خاصة أخرى".
وفي 24 أكتوبر/ تشرين الأول، شهد ميناء الضبعة التخصصي وصول وعاء ضغط المفاعل الخاص بالوحدة النووية الأولى، ضمن مشروع المحطة النووية بالضبعة في مصر، في خطوة تعد إنجازا رئيسيا في مسار تنفيذ المشروع الوطني لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.
مفاعل نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
وزير الكهرباء المصري: محطة الطاقة النووية "الضبعة" ستبدأ العمل في عام 2029
26 سبتمبر, 19:03 GMT
وأكدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصرية في بيان لها، أن "الوعاء يمثل أحد أهم مكونات المفاعل، إذ يحتوي على قلب المفاعل النووي الذي تتم فيه التفاعلات المتحكم بها، ويتميّز بقدرته العالية على تحمّل الضغط ودرجات الحرارة المرتفعة وضمان الإحكام الكامل ضد أي تسرب، ما يجعله ركيزة أساسية في منظومة الأمان النووي".
وتابع البيان: أنه "تم تصنيع الوعاء في مصنع "إيجورا" التابع لمؤسسة "روساتوم" الروسية، ويزن أكثر من 330 طنا، بمشاركة خبراء مصريين في أعمال التفتيش لضمان الالتزام بمعايير الجودة العالمية".
رئيس الوزراء المصري يتفقد مشروع الضبعة النووي: حلم وطني يتحول إلى واقع ملموس
