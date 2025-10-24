https://sarabic.ae/20251024/مصر-تتسلم-من-روسيا-أحد-المكونات-الرئيسية-في-محطة-الضبعة-النووية-صور-1106358125.html

مصر تتسلم من روسيا أحد المكونات الرئيسية في محطة الضبعة النووية.. صور

شهد ميناء الضبعة التخصصي وصول وعاء ضغط المفاعل الخاص بالوحدة النووية الأولى، ضمن مشروع المحطة النووية بالضبعة في مصر، في خطوة تعد إنجازا رئيسيا في مسار تنفيذ... 24.10.2025, سبوتنيك عربي

وأكدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصرية في بيان لها، أن "الوعاء يمثل أحد أهم مكونات المفاعل، إذ يحتوي على قلب المفاعل النووي الذي تتم فيه التفاعلات المتحكم بها، ويتميّز بقدرته العالية على تحمّل الضغط ودرجات الحرارة المرتفعة وضمان الإحكام الكامل ضد أي تسرب، ما يجعله ركيزة أساسية في منظومة الأمان النووي".وتابع البيان: أنه "تم تصنيع الوعاء في مصنع "إيجورا" التابع لمؤسسة "روساتوم" الروسية، ويزن أكثر من 330 طنا، بمشاركة خبراء مصريين في أعمال التفتيش لضمان الالتزام بمعايير الجودة العالمية".وأضاف البيان أن "الوعاء وصل إلى موقع المحطة بعد رحلة بحرية استغرقت نحو 20 يوما على متن سفينة شحن متخصصة انطلقت من ميناء سانت بطرسبورغ، مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري".وقال رئيس هيئة المحطات النووية المصرية، الدكتور شريف حلمي، إن "الوعاء وصل إلى الرصيف البحري المخصص لاستقبال المعدات الثقيلة"، مشيرا إلى "بدء أعمال التركيب في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل ضمن جهود مستمرة لتنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد".من جانبه، وصف نائب رئيس شركة "أتوم ستروي إكسبورت"، أليكسي كونونينكو، الحدث بأنه "مرحلة مفصلية" في المشروع، مؤكدا أن تركيب الوعاء سيكون "الإنجاز الأبرز لهذا العام"، ويعكس التعاون الوثيق بين الجانبين المصري والروسي.وتعتبر محطة الضبعة النووية، أول محطة للطاقة النووية في مصر، يتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.ووقّعت روسيا ومصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم دخلت عقود المحطة حيز التنفيذ في ديسمبر 2017، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في زيارة رسمية للقاهرة.وتضم محطة الضبعة 4 مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.

