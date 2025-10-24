مصر تتسلم من روسيا أحد المكونات الرئيسية في محطة الضبعة النووية.. صور

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251024/مصر-تتسلم-من-روسيا-أحد-المكونات-الرئيسية-في-محطة-الضبعة-النووية-صور-1106358125.html
مصر تتسلم من روسيا أحد المكونات الرئيسية في محطة الضبعة النووية.. صور
مصر تتسلم من روسيا أحد المكونات الرئيسية في محطة الضبعة النووية.. صور
سبوتنيك عربي
شهد ميناء الضبعة التخصصي وصول وعاء ضغط المفاعل الخاص بالوحدة النووية الأولى، ضمن مشروع المحطة النووية بالضبعة في مصر، في خطوة تعد إنجازا رئيسيا في مسار تنفيذ... 24.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-24T13:54+0000
2025-10-24T13:54+0000
محطة الضبعة النووية
مصر
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/18/1106357968_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_275a1b2d5fa4b9e910b30dcdbdfec710.jpg
وأكدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصرية في بيان لها، أن "الوعاء يمثل أحد أهم مكونات المفاعل، إذ يحتوي على قلب المفاعل النووي الذي تتم فيه التفاعلات المتحكم بها، ويتميّز بقدرته العالية على تحمّل الضغط ودرجات الحرارة المرتفعة وضمان الإحكام الكامل ضد أي تسرب، ما يجعله ركيزة أساسية في منظومة الأمان النووي".وتابع البيان: أنه "تم تصنيع الوعاء في مصنع "إيجورا" التابع لمؤسسة "روساتوم" الروسية، ويزن أكثر من 330 طنا، بمشاركة خبراء مصريين في أعمال التفتيش لضمان الالتزام بمعايير الجودة العالمية".وأضاف البيان أن "الوعاء وصل إلى موقع المحطة بعد رحلة بحرية استغرقت نحو 20 يوما على متن سفينة شحن متخصصة انطلقت من ميناء سانت بطرسبورغ، مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري".وقال رئيس هيئة المحطات النووية المصرية، الدكتور شريف حلمي، إن "الوعاء وصل إلى الرصيف البحري المخصص لاستقبال المعدات الثقيلة"، مشيرا إلى "بدء أعمال التركيب في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل ضمن جهود مستمرة لتنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد".من جانبه، وصف نائب رئيس شركة "أتوم ستروي إكسبورت"، أليكسي كونونينكو، الحدث بأنه "مرحلة مفصلية" في المشروع، مؤكدا أن تركيب الوعاء سيكون "الإنجاز الأبرز لهذا العام"، ويعكس التعاون الوثيق بين الجانبين المصري والروسي.وتعتبر محطة الضبعة النووية، أول محطة للطاقة النووية في مصر، يتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.ووقّعت روسيا ومصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم دخلت عقود المحطة حيز التنفيذ في ديسمبر 2017، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في زيارة رسمية للقاهرة.وتضم محطة الضبعة 4 مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.
https://sarabic.ae/20250926/وزير-الكهرباء-المصري-محطة-الطاقة-النووية-الضبعة-ستبدأ-العمل-في-عام-2029--1105310672.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/18/1106357968_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_95a200c1744f3923242415e71faf16d3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
محطة الضبعة النووية, مصر, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
محطة الضبعة النووية, مصر, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

مصر تتسلم من روسيا أحد المكونات الرئيسية في محطة الضبعة النووية.. صور

13:54 GMT 24.10.2025
© Photo / NPPAوصول وعاء ضغط المفاعل الخاص بالوحدة النووية الأولى من روسيا إلى ميناء الضبعة التخصصي بمصر
وصول وعاء ضغط المفاعل الخاص بالوحدة النووية الأولى من روسيا إلى ميناء الضبعة التخصصي بمصر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
© Photo / NPPA
تابعنا عبر
شهد ميناء الضبعة التخصصي وصول وعاء ضغط المفاعل الخاص بالوحدة النووية الأولى، ضمن مشروع المحطة النووية بالضبعة في مصر، في خطوة تعد إنجازا رئيسيا في مسار تنفيذ المشروع الوطني لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.
وأكدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصرية في بيان لها، أن "الوعاء يمثل أحد أهم مكونات المفاعل، إذ يحتوي على قلب المفاعل النووي الذي تتم فيه التفاعلات المتحكم بها، ويتميّز بقدرته العالية على تحمّل الضغط ودرجات الحرارة المرتفعة وضمان الإحكام الكامل ضد أي تسرب، ما يجعله ركيزة أساسية في منظومة الأمان النووي".
وتابع البيان: أنه "تم تصنيع الوعاء في مصنع "إيجورا" التابع لمؤسسة "روساتوم" الروسية، ويزن أكثر من 330 طنا، بمشاركة خبراء مصريين في أعمال التفتيش لضمان الالتزام بمعايير الجودة العالمية".
وأضاف البيان أن "الوعاء وصل إلى موقع المحطة بعد رحلة بحرية استغرقت نحو 20 يوما على متن سفينة شحن متخصصة انطلقت من ميناء سانت بطرسبورغ، مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري".
وقال رئيس هيئة المحطات النووية المصرية، الدكتور شريف حلمي، إن "الوعاء وصل إلى الرصيف البحري المخصص لاستقبال المعدات الثقيلة"، مشيرا إلى "بدء أعمال التركيب في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل ضمن جهود مستمرة لتنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد".
من جانبه، وصف نائب رئيس شركة "أتوم ستروي إكسبورت"، أليكسي كونونينكو، الحدث بأنه "مرحلة مفصلية" في المشروع، مؤكدا أن تركيب الوعاء سيكون "الإنجاز الأبرز لهذا العام"، ويعكس التعاون الوثيق بين الجانبين المصري والروسي.
مفاعل نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
وزير الكهرباء المصري: محطة الطاقة النووية "الضبعة" ستبدأ العمل في عام 2029
26 سبتمبر, 19:03 GMT
وتعتبر محطة الضبعة النووية، أول محطة للطاقة النووية في مصر، يتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.
ووقّعت روسيا ومصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم دخلت عقود المحطة حيز التنفيذ في ديسمبر 2017، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في زيارة رسمية للقاهرة.
وتضم محطة الضبعة 4 مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.
