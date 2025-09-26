عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الرابع من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
وزير الكهرباء المصري: محطة الطاقة النووية "الضبعة" ستبدأ العمل في عام 2029
وزير الكهرباء المصري: محطة الطاقة النووية "الضبعة" ستبدأ العمل في عام 2029
سبوتنيك عربي
أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمود عصمت، اليوم الجمعة، أن مصر لا تستبعد إمكانية بناء وحدات طاقة إضافية في محطة الضبعة النووية بعد الانتهاء من جميع... 26.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال عصمت لوكالة "سبوتنيك": "يمكننا دراسة مسألة بناء وحدات طاقة إضافية، ومع ذلك، نحتاج أولا إلى الانتهاء من بناء الأربعة الأولى، والتي من المقرر أن تكتمل في عام 2029".وأضاف أن تنفيذ مثل هذه الخطة سيعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك القدرات الإنتاجية والاستثمارات.وذكر كونونينكو أن "مصر تسعى إلى تطوير الطاقة الخضراء، واستبدال مصادر طاقة الوقود الأحفوري نحو طاقة أنظف وأكثر صداقة للبيئة"، موضحا أن "الطاقة النووية تعتبر طاقة خضراء، ومسار خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون له أيضا تأثير إيجابي من تشغيل الطاقة النووية".ويهدف مشروع الضبعة للطاقة النووية إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط من الجيل الثالث المطور، التي تعد أحدث التقنيات، ولها بالفعل محطات مرجعية تعمل بنجاح؛ فهناك أربع وحدات للطاقة النووية قيد التشغيل من هذا الجيل.ومن المقرر تسليم أول مفاعل من المحطة بنهاية عام 2028 بقدرة 1200 ميغاوات، على أن يتم الانتهاء من كامل المشروع بحلول عام 2030، كما يسهم في تلبية احتياجات الاستهلاك المنزلي والصناعية في البلاد.وكانت شركة "روساتوم" الروسية قد أفادت بأن محطة الضبعة للطاقة النووية ستوفر الكهرباء لنحو 20 مليون مواطن مصري.
وزير الكهرباء المصري: محطة الطاقة النووية "الضبعة" ستبدأ العمل في عام 2029

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمود عصمت، اليوم الجمعة، أن مصر لا تستبعد إمكانية بناء وحدات طاقة إضافية في محطة الضبعة النووية بعد الانتهاء من جميع الأعمال في عام 2029.
وقال عصمت لوكالة "سبوتنيك": "يمكننا دراسة مسألة بناء وحدات طاقة إضافية، ومع ذلك، نحتاج أولا إلى الانتهاء من بناء الأربعة الأولى، والتي من المقرر أن تكتمل في عام 2029".
وأضاف أن تنفيذ مثل هذه الخطة سيعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك القدرات الإنتاجية والاستثمارات.
بدوره، أكد مدير مشروع محطة "الضبعة" للطاقة النووية، أليكسي كونونينكو، أن "المفاعل النموذجي من طراز (ف ف ر-1200)، هو أحدث وأكثر التقنيات أمانا المتاحة اليوم، والتي تقدمها شركة "روساتوم" لشركائها، حيث سيتم تخزين الوقود المستهلك في الموقع".
مدير مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، أليكسي كونونينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
مدير مشروع "الضبعة" لـ"سبوتنيك": مصر ترغب بتوسيع قدراتها النووية مع موسكو
12:57 GMT
وذكر كونونينكو أن "مصر تسعى إلى تطوير الطاقة الخضراء، واستبدال مصادر طاقة الوقود الأحفوري نحو طاقة أنظف وأكثر صداقة للبيئة"، موضحا أن "الطاقة النووية تعتبر طاقة خضراء، ومسار خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون له أيضا تأثير إيجابي من تشغيل الطاقة النووية".
ويهدف مشروع الضبعة للطاقة النووية إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط من الجيل الثالث المطور، التي تعد أحدث التقنيات، ولها بالفعل محطات مرجعية تعمل بنجاح؛ فهناك أربع وحدات للطاقة النووية قيد التشغيل من هذا الجيل.
وتعد المحطة النووية بالضبعة أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، وتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
رئيس الوزراء المصري يكشف موعد تشغيل محطة الضبعة
23 يوليو, 17:26 GMT
ومن المقرر تسليم أول مفاعل من المحطة بنهاية عام 2028 بقدرة 1200 ميغاوات، على أن يتم الانتهاء من كامل المشروع بحلول عام 2030، كما يسهم في تلبية احتياجات الاستهلاك المنزلي والصناعية في البلاد.
وكانت شركة "روساتوم" الروسية قد أفادت بأن محطة الضبعة للطاقة النووية ستوفر الكهرباء لنحو 20 مليون مواطن مصري.
