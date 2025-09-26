مدير مشروع "الضبعة" لـ"سبوتنيك": مصر ترغب بتوسيع قدراتها النووية مع موسكو

عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الرابع من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: استبعاد طرف أساسي في لقاء ترامب مع قادة دول عربية يثير شكوكا حول نواياه الداعمة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا وإسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد، ما تفاصيله؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250926/مدير-مشروع-الضبعة-لـسبوتنيك-مصر-ترغب-بتوسيع-قدراتها-النووية-مع-موسكو-1105295477.html
مدير مشروع "الضبعة" لـ"سبوتنيك": مصر ترغب بتوسيع قدراتها النووية مع موسكو
مدير مشروع "الضبعة" لـ"سبوتنيك": مصر ترغب بتوسيع قدراتها النووية مع موسكو
سبوتنيك عربي
أكد مدير مشروع محطة "الضبعة" للطاقة النووية، أليكسي كونونينكو، أن "المفاعل النموذجي من طراز (ف ف ر-1200)، هو أحدث وأكثر التقنيات أمانًا المتاحة اليوم، والتي... 26.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-26T12:57+0000
2025-09-26T13:05+0000
روسيا
مصر
روساتوم
محطة الضبعة النووية
الطاقة النووية
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1a/1105295995_0:0:1505:847_1920x0_80_0_0_86f52c78de4e649b485a0385cb31c601.png
وقال كونونينكو في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بالوقود النووي المستهلك، يتضمن المشروع إنشاء منشأة تخزين خاصة للوقود النووي المُستنفد، وسيتم تخزين الوقود لمدة 60 عامًا".وأشار كونونينكو إلى أن "هناك إشارات من شركائنا المصريين بأنهم يرغبون في تطوير الطاقة النووية بشكل أكبر"، لافتًا إلى وجود "خطط لبناء وحدتين إلى أربع وحدات إضافية عالية السعة".وتابع: "جميعها مشاريع واعدة حقًا، وعلينا أن نجلس معًا بشكل منفصل، ونتفاوض بشأنها من ناحية دراسة المؤشرات الاقتصادية والجدوى، وبناءً عليه، تطوير هذا الاتجاه".وأكد كونونينكو أن "مصر تسعى إلى تطوير الطاقة الخضراء، واستبدال مصادر طاقة الوقود الأحفوري نحو طاقة أنظف وأكثر صداقة للبيئة"، موضحًا أن "الطاقة النووية تُعتبر طاقة خضراء، ومسار خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون له أيضًا تأثير إيجابي من تشغيل الطاقة النووية".وبين كونونينكو أن العقد المبرم ينص على "تدريب كوادر مؤهلة لتشغيل محطة الطاقة النووية المستقبلية"، ويضيف: "هذا يحدث في كل من روسيا ومصر، حيث تلقّى أكثر من 200 متخصص مصري تدريبًا مناسبًا في أكاديمية "روساتوم"، ونواصل تدريب واستقطاب كوادر جديدة، وتطوير الكوادر وتدريبهم على المهارات اللازمة لمحطة طاقة نووية آمنة".وتعتبر محطة الضبعة النووية، أول محطة للطاقة النووية في مصر، سيتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.وتضم محطة الضبعة 4 مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.
https://sarabic.ae/20250723/رئيس-الوزراء-المصري-يكشف-موعد-تشغيل-محطة-الضبعة-1102957650.html
https://sarabic.ae/20250914/نائب-رئيس-الوزراء-الروسي-موسكو-والقاهرة-مهتمتان-بتطوير-التعاون-في-مجال-الطاقة-النووية-السلمية-1104839145.html
https://sarabic.ae/20250708/مصر-وروسيا-توقعان-عقدا-مكملا-لإنشاء-وتشغيل-محطة-الضبعة-النووية-1102499033.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1a/1105295995_299:0:1446:860_1920x0_80_0_0_8198aad28f7f6f6e867d765bf5237fe2.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, مصر, روساتوم, محطة الضبعة النووية, الطاقة النووية, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, مصر, روساتوم, محطة الضبعة النووية, الطاقة النووية, تقارير سبوتنيك, حصري

مدير مشروع "الضبعة" لـ"سبوتنيك": مصر ترغب بتوسيع قدراتها النووية مع موسكو

12:57 GMT 26.09.2025 (تم التحديث: 13:05 GMT 26.09.2025)
© Sputnikمدير مشروع محطة "الضبعة" للطاقة النووية، أليكسي كونونينكو
مدير مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، أليكسي كونونينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
أكد مدير مشروع محطة "الضبعة" للطاقة النووية، أليكسي كونونينكو، أن "المفاعل النموذجي من طراز (ف ف ر-1200)، هو أحدث وأكثر التقنيات أمانًا المتاحة اليوم، والتي تقدمها شركة "روساتوم" لشركائها، حيث سيتم تخزين الوقود المستهلك في الموقع".
وقال كونونينكو في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بالوقود النووي المستهلك، يتضمن المشروع إنشاء منشأة تخزين خاصة للوقود النووي المُستنفد، وسيتم تخزين الوقود لمدة 60 عامًا".
وأضاف كونونينكو: "بعد ذلك، على الجانب المصري اتخاذ قرار بشأن ما سيفعلونه بها"، مؤكدًا أن "هذا مسؤولية الجانب المصري بالكامل".
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
رئيس الوزراء المصري يكشف موعد تشغيل محطة الضبعة
23 يوليو, 17:26 GMT
وأشار كونونينكو إلى أن "هناك إشارات من شركائنا المصريين بأنهم يرغبون في تطوير الطاقة النووية بشكل أكبر"، لافتًا إلى وجود "خطط لبناء وحدتين إلى أربع وحدات إضافية عالية السعة".
وأردف مدير مشروع محطة "الضبعة" للطاقة النووية: "شركاؤنا المصريون مهتمون بالتقنيات الجديدة لبناء محطات الطاقة النووية الصغيرة"، مبينًا أن ذلك "قيد المناقشة مع الشركاء المصريين".
وتابع: "جميعها مشاريع واعدة حقًا، وعلينا أن نجلس معًا بشكل منفصل، ونتفاوض بشأنها من ناحية دراسة المؤشرات الاقتصادية والجدوى، وبناءً عليه، تطوير هذا الاتجاه".
مفاعل نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
نائب رئيس الوزراء الروسي: موسكو والقاهرة مهتمتان بتطوير التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية
14 سبتمبر, 16:38 GMT
وأكد كونونينكو أن "مصر تسعى إلى تطوير الطاقة الخضراء، واستبدال مصادر طاقة الوقود الأحفوري نحو طاقة أنظف وأكثر صداقة للبيئة"، موضحًا أن "الطاقة النووية تُعتبر طاقة خضراء، ومسار خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون له أيضًا تأثير إيجابي من تشغيل الطاقة النووية".
وعن كيفية تدريب الموظفين في منشأة الطاقة النووية أو في الموقع بمصر، أشار كونونينكو إلى أن "روساتوم تقدم لشركائنا وشركائها عرضًا شاملًا"، مدللًا أنها "لا تقترح بناء محطة طاقة نووية فحسب، وإنما تعرض حزمة من الخدمات، وبشكل عام، بناء صناعة نووية في الدولة المضيفة لمحطة الطاقة النووية"، وأردف: "أي بناء محطة طاقة نووية، نقل التكنولوجيا، توريد المعدات، تدريب الكوادر، عقود الوقود".
وبين كونونينكو أن العقد المبرم ينص على "تدريب كوادر مؤهلة لتشغيل محطة الطاقة النووية المستقبلية"، ويضيف: "هذا يحدث في كل من روسيا ومصر، حيث تلقّى أكثر من 200 متخصص مصري تدريبًا مناسبًا في أكاديمية "روساتوم"، ونواصل تدريب واستقطاب كوادر جديدة، وتطوير الكوادر وتدريبهم على المهارات اللازمة لمحطة طاقة نووية آمنة".
صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية بمصر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2025
مصر وروسيا توقعان عقدا مكملا لإنشاء وتشغيل محطة الضبعة النووية
8 يوليو, 16:21 GMT
وتعتبر محطة الضبعة النووية، أول محطة للطاقة النووية في مصر، سيتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.
ووقّعت روسيا ومصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم دخلت عقود المحطة حيز التنفيذ في ديسمبر 2017، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في زيارة رسمية للقاهرة.
وتضم محطة الضبعة 4 مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала