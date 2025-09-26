https://sarabic.ae/20250926/مدير-مشروع-الضبعة-لـسبوتنيك-مصر-ترغب-بتوسيع-قدراتها-النووية-مع-موسكو-1105295477.html

مدير مشروع "الضبعة" لـ"سبوتنيك": مصر ترغب بتوسيع قدراتها النووية مع موسكو

أكد مدير مشروع محطة "الضبعة" للطاقة النووية، أليكسي كونونينكو، أن "المفاعل النموذجي من طراز (ف ف ر-1200)، هو أحدث وأكثر التقنيات أمانًا المتاحة اليوم، والتي... 26.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال كونونينكو في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بالوقود النووي المستهلك، يتضمن المشروع إنشاء منشأة تخزين خاصة للوقود النووي المُستنفد، وسيتم تخزين الوقود لمدة 60 عامًا".وأشار كونونينكو إلى أن "هناك إشارات من شركائنا المصريين بأنهم يرغبون في تطوير الطاقة النووية بشكل أكبر"، لافتًا إلى وجود "خطط لبناء وحدتين إلى أربع وحدات إضافية عالية السعة".وتابع: "جميعها مشاريع واعدة حقًا، وعلينا أن نجلس معًا بشكل منفصل، ونتفاوض بشأنها من ناحية دراسة المؤشرات الاقتصادية والجدوى، وبناءً عليه، تطوير هذا الاتجاه".وأكد كونونينكو أن "مصر تسعى إلى تطوير الطاقة الخضراء، واستبدال مصادر طاقة الوقود الأحفوري نحو طاقة أنظف وأكثر صداقة للبيئة"، موضحًا أن "الطاقة النووية تُعتبر طاقة خضراء، ومسار خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون له أيضًا تأثير إيجابي من تشغيل الطاقة النووية".وبين كونونينكو أن العقد المبرم ينص على "تدريب كوادر مؤهلة لتشغيل محطة الطاقة النووية المستقبلية"، ويضيف: "هذا يحدث في كل من روسيا ومصر، حيث تلقّى أكثر من 200 متخصص مصري تدريبًا مناسبًا في أكاديمية "روساتوم"، ونواصل تدريب واستقطاب كوادر جديدة، وتطوير الكوادر وتدريبهم على المهارات اللازمة لمحطة طاقة نووية آمنة".وتعتبر محطة الضبعة النووية، أول محطة للطاقة النووية في مصر، سيتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.وتضم محطة الضبعة 4 مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.

