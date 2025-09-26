https://sarabic.ae/20250926/مدير-مشروع-الضبعة-لـسبوتنيك-مصر-ترغب-بتوسيع-قدراتها-النووية-مع-موسكو-1105295477.html
مدير مشروع "الضبعة" لـ"سبوتنيك": مصر ترغب بتوسيع قدراتها النووية مع موسكو
مدير مشروع "الضبعة" لـ"سبوتنيك": مصر ترغب بتوسيع قدراتها النووية مع موسكو
سبوتنيك عربي
أكد مدير مشروع محطة "الضبعة" للطاقة النووية، أليكسي كونونينكو، أن "المفاعل النموذجي من طراز (ف ف ر-1200)، هو أحدث وأكثر التقنيات أمانًا المتاحة اليوم، والتي... 26.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-26T12:57+0000
2025-09-26T12:57+0000
2025-09-26T13:05+0000
روسيا
مصر
روساتوم
محطة الضبعة النووية
الطاقة النووية
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1a/1105295995_0:0:1505:847_1920x0_80_0_0_86f52c78de4e649b485a0385cb31c601.png
وقال كونونينكو في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بالوقود النووي المستهلك، يتضمن المشروع إنشاء منشأة تخزين خاصة للوقود النووي المُستنفد، وسيتم تخزين الوقود لمدة 60 عامًا".وأشار كونونينكو إلى أن "هناك إشارات من شركائنا المصريين بأنهم يرغبون في تطوير الطاقة النووية بشكل أكبر"، لافتًا إلى وجود "خطط لبناء وحدتين إلى أربع وحدات إضافية عالية السعة".وتابع: "جميعها مشاريع واعدة حقًا، وعلينا أن نجلس معًا بشكل منفصل، ونتفاوض بشأنها من ناحية دراسة المؤشرات الاقتصادية والجدوى، وبناءً عليه، تطوير هذا الاتجاه".وأكد كونونينكو أن "مصر تسعى إلى تطوير الطاقة الخضراء، واستبدال مصادر طاقة الوقود الأحفوري نحو طاقة أنظف وأكثر صداقة للبيئة"، موضحًا أن "الطاقة النووية تُعتبر طاقة خضراء، ومسار خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون له أيضًا تأثير إيجابي من تشغيل الطاقة النووية".وبين كونونينكو أن العقد المبرم ينص على "تدريب كوادر مؤهلة لتشغيل محطة الطاقة النووية المستقبلية"، ويضيف: "هذا يحدث في كل من روسيا ومصر، حيث تلقّى أكثر من 200 متخصص مصري تدريبًا مناسبًا في أكاديمية "روساتوم"، ونواصل تدريب واستقطاب كوادر جديدة، وتطوير الكوادر وتدريبهم على المهارات اللازمة لمحطة طاقة نووية آمنة".وتعتبر محطة الضبعة النووية، أول محطة للطاقة النووية في مصر، سيتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.وتضم محطة الضبعة 4 مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.
https://sarabic.ae/20250723/رئيس-الوزراء-المصري-يكشف-موعد-تشغيل-محطة-الضبعة-1102957650.html
https://sarabic.ae/20250914/نائب-رئيس-الوزراء-الروسي-موسكو-والقاهرة-مهتمتان-بتطوير-التعاون-في-مجال-الطاقة-النووية-السلمية-1104839145.html
https://sarabic.ae/20250708/مصر-وروسيا-توقعان-عقدا-مكملا-لإنشاء-وتشغيل-محطة-الضبعة-النووية-1102499033.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1a/1105295995_299:0:1446:860_1920x0_80_0_0_8198aad28f7f6f6e867d765bf5237fe2.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, مصر, روساتوم, محطة الضبعة النووية, الطاقة النووية, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, مصر, روساتوم, محطة الضبعة النووية, الطاقة النووية, تقارير سبوتنيك, حصري
مدير مشروع "الضبعة" لـ"سبوتنيك": مصر ترغب بتوسيع قدراتها النووية مع موسكو
12:57 GMT 26.09.2025 (تم التحديث: 13:05 GMT 26.09.2025)
حصري
أكد مدير مشروع محطة "الضبعة" للطاقة النووية، أليكسي كونونينكو، أن "المفاعل النموذجي من طراز (ف ف ر-1200)، هو أحدث وأكثر التقنيات أمانًا المتاحة اليوم، والتي تقدمها شركة "روساتوم" لشركائها، حيث سيتم تخزين الوقود المستهلك في الموقع".
وقال كونونينكو في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بالوقود النووي المستهلك، يتضمن المشروع إنشاء منشأة تخزين خاصة للوقود النووي المُستنفد، وسيتم تخزين الوقود لمدة 60 عامًا".
وأضاف كونونينكو: "بعد ذلك، على الجانب المصري اتخاذ قرار بشأن ما سيفعلونه بها"، مؤكدًا أن "هذا مسؤولية الجانب المصري بالكامل".
وأشار كونونينكو إلى أن "هناك إشارات من شركائنا المصريين بأنهم يرغبون في تطوير الطاقة النووية بشكل أكبر"، لافتًا إلى وجود "خطط لبناء وحدتين إلى أربع وحدات إضافية عالية السعة".
وأردف مدير مشروع محطة "الضبعة" للطاقة النووية: "شركاؤنا المصريون مهتمون بالتقنيات الجديدة لبناء محطات الطاقة النووية الصغيرة"، مبينًا أن ذلك "قيد المناقشة مع الشركاء المصريين".
وتابع: "جميعها مشاريع واعدة
حقًا، وعلينا أن نجلس معًا بشكل منفصل، ونتفاوض بشأنها من ناحية دراسة المؤشرات الاقتصادية والجدوى، وبناءً عليه، تطوير هذا الاتجاه".
وأكد كونونينكو أن "مصر تسعى إلى تطوير الطاقة الخضراء، واستبدال مصادر طاقة الوقود الأحفوري نحو طاقة أنظف وأكثر صداقة للبيئة"، موضحًا أن "الطاقة النووية تُعتبر طاقة خضراء، ومسار خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون له أيضًا تأثير إيجابي من تشغيل الطاقة النووية".
وعن كيفية تدريب الموظفين في منشأة الطاقة النووية أو في الموقع بمصر، أشار كونونينكو إلى أن "روساتوم تقدم لشركائنا وشركائها عرضًا شاملًا"، مدللًا أنها "لا تقترح بناء محطة طاقة نووية فحسب، وإنما تعرض حزمة من الخدمات، وبشكل عام، بناء صناعة نووية في الدولة المضيفة لمحطة الطاقة النووية"، وأردف: "أي بناء محطة طاقة نووية، نقل التكنولوجيا، توريد المعدات، تدريب الكوادر، عقود الوقود".
وبين كونونينكو أن العقد المبرم ينص على "تدريب كوادر مؤهلة لتشغيل محطة الطاقة النووية المستقبلية
"، ويضيف: "هذا يحدث في كل من روسيا ومصر، حيث تلقّى أكثر من 200 متخصص مصري تدريبًا مناسبًا في أكاديمية "روساتوم"، ونواصل تدريب واستقطاب كوادر جديدة، وتطوير الكوادر وتدريبهم على المهارات اللازمة لمحطة طاقة نووية آمنة".
وتعتبر محطة الضبعة النووية، أول محطة للطاقة النووية في مصر
، سيتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.
ووقّعت روسيا
ومصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم دخلت عقود المحطة حيز التنفيذ في ديسمبر 2017، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في زيارة رسمية للقاهرة.
وتضم محطة الضبعة 4 مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.