نائب رئيس الوزراء الروسي: موسكو والقاهرة مهتمتان بتطوير التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفرشوك، أن موسكو اختارت شركة لتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر. 14.09.2025, سبوتنيك عربي

وصرح أوفرشوك للصحفيين قائلاً: "من جانبنا، اتفقنا بشكل عام على اختيار شركة تشغيل المنطقة الصناعية الروسية. إنها مجموعة تتمتع بخبرة واسعة في إنشاء المناطق الصناعية في روسيا، وقادرة على العمل على استقطاب السكان".وأشار أوفرشوك إلى أن "العمل جارٍ لتطويرها وإنشاء البنية التحتية اللازمة لها مباشرة في المنطقة نفسها".جاء ذلك خلال اجتماع عقد بين وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، ونائب رئيس شركة "أتوم ستروي إكسبورت" الروسية، أليكسي كونونينكو.وأكد عصمت على وجود توجيهات رئاسية بتسريع وتيرة العمل على نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة الأنظمة والمعدات الكهربائية في إطار البرنامج النووي السلمي لتوليد الكهرباء، مشيرا إلى أن العديد من الجهات المصرية تمتلك القدرة والكفاءة للمشاركة الفعالة في هذا المجال، وفقا لبيان من وزارة الكهرباء المصرية.

