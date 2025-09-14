عربي
نائب رئيس الوزراء الروسي: موسكو والقاهرة مهتمتان بتطوير التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية
نائب رئيس الوزراء الروسي: موسكو والقاهرة مهتمتان بتطوير التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية
16:38 GMT 14.09.2025
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفرشوك، أن موسكو اختارت شركة لتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر.
وصرح أوفرشوك للصحفيين قائلاً: "من جانبنا، اتفقنا بشكل عام على اختيار شركة تشغيل المنطقة الصناعية الروسية. إنها مجموعة تتمتع بخبرة واسعة في إنشاء المناطق الصناعية في روسيا، وقادرة على العمل على استقطاب السكان".
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أنه في مايو/أيار، حلت بشكل أساسي المسائل المتعلقة بتخصيص قطعة أرض للمنطقة الصناعية الروسية، ووقعت اتفاقية تضمن شروط استئجار هذه القطعة من الجانب الروسي.
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
وزير الخارجية المصري: لا يمكن لأحد المساس بمصالحنا المائية ولا تهاون إزاء قطرة ماء واحدة
أمس, 18:07 GMT
وأشار أوفرشوك إلى أن "العمل جارٍ لتطويرها وإنشاء البنية التحتية اللازمة لها مباشرة في المنطقة نفسها".
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، يوم 7 أغسطس/ آب الفائت، عن توجهها نحو تصنيع بعض معدات محطة الضبعة النووية محليًا، وذلك في إطار سعيها لنقل وتوطين التكنولوجيا داخل البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بين وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، ونائب رئيس شركة "أتوم ستروي إكسبورت" الروسية، أليكسي كونونينكو.
وأكد عصمت على وجود توجيهات رئاسية بتسريع وتيرة العمل على نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة الأنظمة والمعدات الكهربائية في إطار البرنامج النووي السلمي لتوليد الكهرباء، مشيرا إلى أن العديد من الجهات المصرية تمتلك القدرة والكفاءة للمشاركة الفعالة في هذا المجال، وفقا لبيان من وزارة الكهرباء المصرية.
