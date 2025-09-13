https://sarabic.ae/20250913/وزير-الخارجية-المصري-لا-يمكن-لأحد-المساس-بمصالحنا-المائية-ولا-تهاون-إزاء-قطرة-ماء-واحدة-1104815707.html

أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي بحزم ، اليوم السبت، أن مصر لن تتهاون في مسألة المياه، ولن تتهاون في قطرة ماء واحدة. 13.09.2025, سبوتنيك عربي

وفي كلمته التي ألقاها في صالون "ماسبيرو" الثقافي، أكد أن قضية المياه تمثل الهم الوجودي الأول لمصر، ولا يمكن لمصر تحت أي ظرف من الظروف أن تتسامح أو تتهاون في مسألة المياه، مسلطا الضوء على أهمية هذا المورد لبقاء الأمة. وأكد أن هناك تحديات كبيرة تواجهها مصر من مختلف الاتجاهات، فمن الشرق: الحرب على غزة، ومن الغرب: الأزمة الليبية المعقدة، بحدود طويلة تمتد حتى 1200 كيلومتر، ويقوض انقسام ليبيا والوجود الأجنبي والميليشيات المسلحة الاستقرار.وأوضح أن كل هذه التحديات تنفجر في وقت واحد، مشيرا إلى تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعوته للمواطنين بالاطمئنان رغم ما يثار ضد الوطن من مؤامرات، مشددا على أن مصر دولة قوية ولديها مؤسسات وطنية ولا يمكن أن تسمح لأي أحد أن يمس حدودها أو أمنها القومي أو مصالحها الاستراتيجية وعلى رأسها مصالحها المائية.ويعد سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل، وتعتبر مصر أن السد يؤثر سلبا على حقها التاريخي في مياه النيل.خبير موارد مائية: سد النهضة امتلأ عن آخره وحصة مصر تصل كاملة خلال أسبوع

