https://sarabic.ae/20250903/مصر-والسودان-يصدران-بيانا-مشتركا-بشأن-سد-النهضة-الإثيوبي-1104475893.html

مصر والسودان يصدران بيانا مشتركا بشأن سد النهضة الإثيوبي

سبوتنيك عربي

أصدرت مصر والسودان، اليوم الأربعاء، بيانا مشتركا جديدا بشأن سد النهضة الإثيوبي، وأكدا رفضهما لـ"الإجراءات الأحادية" لإثيوبيا في حوض نهر النيل الشرقي. 03.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-03T18:53+0000

2025-09-03T18:53+0000

2025-09-03T18:53+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100403825_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_b46b7cfd127bdeef28ad986f0d8605bb.jpg

وذكرت وزارة الخارجية المصرية على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأربعاء، أن أعمال الجولة الثانية لاجتماعات آلية 2+2 التشاورية لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان، عقدت في القاهرة، مطالبين في بيان مشترك، أديس أبابا، بتعديل سياساتها لاستعادة التعاون بين دول الحوض.وأكدت الخارجية المصرية في بيانها أن "المباحثات جرت في جو ودي وإيجابي اتسم بالتفاهم المشترك وعزم من الجانبين على فتح مجالات أرحب للتعاون بين البلدين الشقيقين المترابطين بوشائج الأخوة والتاريخ والجغرافيا عبر نهر النيل الأزلي".واتفق الجانبان المصري والسوداني على ضرورة تأمين الأمن المائي لدولتي مصب نهر النيل، والعمل المشترك للحفاظ على حقوق واستخدامات البلدين المائية كاملة، وفقا للنظام القانوني الحاكم لنهر النيل، وذلك بناء على مبدأ المصالح المشتركة والمساواة في الحقوق، بحسب القانون الدولي واتفاقية عام 1959 المُبرمة بين البلدين، وتنسيق وتطابق المواقف التام في مختلف المحافل الإقليمية والدولية لا سيما المرتبطة بالحقوق المائية للبلدين.وشدد الطرفان على ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري كجزء واحد لا يتجزأ، وأعادا تأكيد رفضهما التام لأي تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية، وأكدا تعزيز التشاور والتنسيق واستمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وإعادة مبادرة حوض النيل إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها.اتفقت الدولتان على أن "السد الإثيوبي المخالف للقانون الدولي يترتب عنه آثار جسيمة على دولتي المصب ويمثل تهديدا مستمرا لاستقرار الوضع في حوض النيل الشرقي طبقا للقانون الدولي، خاصة ما يتعلق بالمخاطر الجدية المترتبة على الخطوات الأحادية الأثيوبية لملء وتشغيل السد.وتستعد أديس أبابا لإقامة حفل رسمي في سبتمبر الجاري، بمناسبة افتتاح سد النهضة، بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في وقت سابق من يوليو/ تموز الماضي، عن اكتمال بناء السد مع نهاية فصل الصيف الحالي.من جانبها، جددت مصر رفضها لما وصفته بـ"النهج الأحادي"، الذي تتبعه إثيوبيا في إدارة مشروع السد، واعتبرت أن "استمرار ملء وتشغيل السد دون اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب، انتهاك صارخ للقانون الدولي".وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، في تصريحات سابقة، إن "السلوك الإثيوبي يشكل تهديدا مباشرا لمصالح مصر والسودان المائية، ويتجاهل المبادئ الأساسية المتعلقة بالاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة".

