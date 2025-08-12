https://sarabic.ae/20250812/السيسي-من-يعتقد-أن-مصر-ستغض-الطرف-عن-حقوقها-المائية-فهو-مخطئ-1103636956.html

السيسي: من يعتقد أن مصر ستغض الطرف عن حقوقها المائية فهو مخطئ

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن "ملف المياه يمثل جزءا من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى". 12.08.2025, سبوتنيك عربي

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار سد النهضة الإثيوبي

خلافات سد النهضة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أوغندا

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0f/1095818046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d369268c13dcd927940fd9aa7dea573.jpg

وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، إن "وعي وصلابة المصريين، الركيزة الأساسية لمواجهة أي تحد أو تهديد محتمل"، مؤكدًا أن "مصر ترفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي".وأضاف: "من يعتقد أننا سنغض الطرف عن حقوقنا المائية فهو مخطئ"، متابعًا: "مصر لا تعارض تحقيق التنمية للشركاء والأشقاء في دول حوض النيل".وأكد الرئيس المصري أن "حجم المياه في حوض النيل الأبيض والأزرق يصل سنويا إلى 1600 مليار متر مكعب"، مشيرًا إلى أن "جزءا كبير من المياه يتم فقده في الغابات والمستنقعات والمياه الجوفية وجزء بسيط فقط هو الذي يصل إلى النيل".ووجّه السيسي رسالة طمأنة إلى المصريين، قال فيها: "لن نسمح أبدًا بالمساس بالمياه لـ105 ملايين مواطن، بالإضافة إلى 10 ملايين ضيف في مصر".وتستعد أديس أبابا لإقامة حفل رسمي، في سبتمبر/ أيلول المقبل، بمناسبة افتتاح سد النهضة، بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في وقت سابق من يوليو/ تموز الماضي، عن اكتمال بناء السد مع نهاية فصل الصيف الحالي.وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، في تصريحات سابقة، إن "السلوك الإثيوبي يشكل تهديدا مباشرا لمصالح مصر والسودان المائية، ويتجاهل المبادئ الأساسية المتعلقة بالاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة".

2025

