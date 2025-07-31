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خبير موارد مائية: سد النهضة امتلأ عن آخره وحصة مصر تصل كاملة خلال أسبوع
خبير موارد مائية: سد النهضة امتلأ عن آخره وحصة مصر تصل كاملة خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن الأمطار على بحيرة فيكتوريا وما حولها، والتي تمثل 15% من إيراد النيل، كانت "أعلى من... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
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وأضاف، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "حوار الخميس" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الخميس، أن 85% من مياه نهر النيل تصل من إثيوبيا، لافتا إلى بدء موسم الأمطار في إثيوبيا خلال شهر يوليو/ تموز، على أن يبلغ ذروته في شهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول اللذين يعدان الأكثر غزارة، وفقا لموقع "الشروق نيوز". وتابع: "السنة الماضية تركوا مترين فقط كاحتياطي، لكن هذا العام تم ملء هذين المترين الأخيرين بالفعل، ربما اليوم"، مشيرا إلى أن "السد الآن مُلئ عن آخره، والمياه ستبدأ بالمرور خلال ساعات، ربما اليوم أو غدًا". وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد تناول، اليوم الخميس، مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، ملف نهر النيل والأمن المائى المصري. وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، إن "عبد العاطي، أطلع نظيره الأمريكي على موقف مصر، المستند إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة"، مؤكدا أن "مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي". وأكد وزير الخارجية المصري، في وقت سابق، أن قضية المياه تمثل "القضية الوجودية الأولى لمصر"، مشيرا إلى أنها "ليست مستحيلة الحل إذا توفرت الإرادة السياسية وحسن النية لدى الجانب الإثيوبي، إلا أن 13 عاما من المفاوضات أثبتت غياب تلك الإرادة".وأضاف عبد العاطي، في تصريحات لصحيفة "الشروق" المصرية: "لدى إثيوبيا الحق في التنمية، ولكن لنا الحق في الحياة والوجود".وحول تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بشأن الاستعداد للتفاوض، شدد وزير الخارجية المصري، على ضرورة أن "تترجم الأقوال إلى أفعال". وقال في هذا الصدد: "شبعنا من التصريحات، ونطالب باتفاق قانوني ملزم على أرض الواقع". وتستعد أديس أبابا لإقامة حفل رسمي، في سبتمبر/ أيلول المقبل، بمناسبة افتتاح سد النهضة، بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في وقت سابق من يوليو/ تموز الجاري، عن اكتمال بناء السد مع نهاية فصل الصيف الحالي. من جانبها، جددت مصر رفضها لما وصفته بـ"النهج الأحادي"، الذي تتبعه إثيوبيا في إدارة مشروع السد، واعتبرت أن "استمرار ملء وتشغيل السد دون اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب، انتهاك صارخ للقانون الدولي". وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، في تصريحات سابقة، إن "السلوك الإثيوبي يشكل تهديدا مباشرا لمصالح مصر والسودان المائية، ويتجاهل المبادئ الأساسية المتعلقة بالاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة".
https://sarabic.ae/20250727/وزير-الخارجية-المصري-دعوة-إثيوبيا-لمصر-لحضور-افتتاح-سد-النهضة-عبث-1103083821.html
https://sarabic.ae/20250724/مسؤولة-إثيوبية-تلوح-برد-دبلوماسي-على-ترامب-بعد-تصريحاته-عن-سد-النهضة-1102996957.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إثيوبيا, مصر, أخبار مصر الآن, أفريقيا

خبير موارد مائية: سد النهضة امتلأ عن آخره وحصة مصر تصل كاملة خلال أسبوع

19:43 GMT 31.07.2025
© AP Photo / Elias Asmareسد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Elias Asmare
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قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن الأمطار على بحيرة فيكتوريا وما حولها، والتي تمثل 15% من إيراد النيل، كانت "أعلى من المتوسط"، مشيرا إلى أن "الـ 15% ستصل بأكملها إلى مصر".
وأضاف، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "حوار الخميس" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الخميس، أن 85% من مياه نهر النيل تصل من إثيوبيا، لافتا إلى بدء موسم الأمطار في إثيوبيا خلال شهر يوليو/ تموز، على أن يبلغ ذروته في شهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول اللذين يعدان الأكثر غزارة، وفقا لموقع "الشروق نيوز".

وأردف: "المياه هذا الشهر محجوزة الآن في سد النهضة، بالإضافة إلى الحجوزات التي تمت في السنوات السابقة، وأصبح الآن في سد النهضة نحو 64 مليار متر مكعب".

وتابع: "السنة الماضية تركوا مترين فقط كاحتياطي، لكن هذا العام تم ملء هذين المترين الأخيرين بالفعل، ربما اليوم"، مشيرا إلى أن "السد الآن مُلئ عن آخره، والمياه ستبدأ بالمرور خلال ساعات، ربما اليوم أو غدًا".
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
وزير الخارجية المصري: دعوة إثيوبيا لمصر لحضور افتتاح سد النهضة "عبث"
27 يوليو, 13:00 GMT
وطمأن شراقي المصريين بشأن الفيضانات الحالية في إثيوبيا، مشيرا إلى أنها تحدث بشكل طبيعي، ولكنها لن تسبب أي ضرر لمصر، مؤكدًا أن "السد الآن مُلئ، وحصتنا المائية السنوية ستأتي كاملة، بداية من الأسبوع المقبل على أبعد تقدير".
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد تناول، اليوم الخميس، مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، ملف نهر النيل والأمن المائى المصري.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، إن "عبد العاطي، أطلع نظيره الأمريكي على موقف مصر، المستند إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة"، مؤكدا أن "مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي".
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
مسؤولة إثيوبية تلوح برد دبلوماسي على ترامب بعد تصريحاته عن سد النهضة
24 يوليو, 14:24 GMT
ولفت عبد العاطي إلى ضرورة "التعاون على أساس سرعة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحكم تشغيل سد النهضة الإثيوبي"، مشددا على "رفض الإجراءات الأحادية الإثيوبية المخالفة للقانون الدولي".
وأكد وزير الخارجية المصري، في وقت سابق، أن قضية المياه تمثل "القضية الوجودية الأولى لمصر"، مشيرا إلى أنها "ليست مستحيلة الحل إذا توفرت الإرادة السياسية وحسن النية لدى الجانب الإثيوبي، إلا أن 13 عاما من المفاوضات أثبتت غياب تلك الإرادة".
وأضاف عبد العاطي، في تصريحات لصحيفة "الشروق" المصرية: "لدى إثيوبيا الحق في التنمية، ولكن لنا الحق في الحياة والوجود".
ورفض عبد العاطي دعوة إثيوبيا الأخيرة لمصر والسودان لحضور افتتاح سد النهضة، واصفا إياها بـ"العبث"، وأكد أن "السد أقيم بإجراءات أحادية تنتهك قواعد القانون الدولي، دون مراعاة لحقوق دولتي المصب، ودون الالتزام بالإخطار المسبق أو الجوانب الفنية ومعايير الأمان".
وحول تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بشأن الاستعداد للتفاوض، شدد وزير الخارجية المصري، على ضرورة أن "تترجم الأقوال إلى أفعال".
وقال في هذا الصدد: "شبعنا من التصريحات، ونطالب باتفاق قانوني ملزم على أرض الواقع". وتستعد أديس أبابا لإقامة حفل رسمي، في سبتمبر/ أيلول المقبل، بمناسبة افتتاح سد النهضة، بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في وقت سابق من يوليو/ تموز الجاري، عن اكتمال بناء السد مع نهاية فصل الصيف الحالي.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في محادثات مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، واشنطن، 3 نيسان/ أبريل 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2025
السيسي يرد على تصريحات ترامب بشأن سد النهضة
15 يوليو, 11:27 GMT
من جانبها، جددت مصر رفضها لما وصفته بـ"النهج الأحادي"، الذي تتبعه إثيوبيا في إدارة مشروع السد، واعتبرت أن "استمرار ملء وتشغيل السد دون اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب، انتهاك صارخ للقانون الدولي".
وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، في تصريحات سابقة، إن "السلوك الإثيوبي يشكل تهديدا مباشرا لمصالح مصر والسودان المائية، ويتجاهل المبادئ الأساسية المتعلقة بالاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة".
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