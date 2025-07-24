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مسؤولة إثيوبية تلوح برد دبلوماسي على ترامب بعد تصريحاته عن سد النهضة
مسؤولة إثيوبية تلوح برد دبلوماسي على ترامب بعد تصريحاته عن سد النهضة
سبوتنيك عربي
ردت مسؤولة إثيوبية على ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن بلاده موّلت سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل. 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T14:24+0000
2025-07-24T14:24+0000
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وفي الأسبوع الماضي، صرح ترامب بأن السد بُني "بأموال أمريكية، إلى حد كبير".ونفى مكتب تنسيق مشروع سد النهضة الإثيوبي، الأسبوع الحالي، مزاعم الرئيس الأمريكي، بأن السد تم تمويله من جانب أمريكا.وأضافت: "لطالما أكد منسقو المشاركة الشعبية أن السد بُني بعرقنا وعملنا وحتى دمائنا".وحثّت تامرو، الحكومة الإثيوبية على معالجة الادعاءات الأمريكية المتكررة من خلال "إجراءات دبلوماسية بعيدة النظر ومدروسة بعناية"، وفقا لصحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.وأوضح مكتب تنسيق مشروع سد النهضة الإثيوبي أن "أكثر من 1.7 مليار بر (عملة إثيوبيا المحلية) جُمعت خلال السنة المالية الماضية لدعم مشروع سد النهضة"، وفقا لوكالة أنباء "فانا" الإثيوبية.وقالت فقرت تامرو، نائبة المدير التنفيذي للمكتب، إن "هذا المبلغ يمثل 7% من الهدف المخطط له"، مشيرة إلى أن "الإنجاز تحقق بفضل مساهمات المواطنين عبر شراء السندات والتبرعات والمبادرات المجتمعية".وأضافت أن "الشعب الإثيوبي قدّم دعمه في الأشكال كافة، سواء ماديا أو معنويا، بما في ذلك الجهود البدنية والدبلوماسية الشعبية وحماية المشروع على الأرض".كما أشار المكتب إلى أن القيمة التقديرية للمساهمات اليدوية والعينية، التي قُدّمت منذ بدء بناء السد تجاوزت 84.4 مليار بر.وصرح أريجاوي برهي، الرئيس التنفيذي لمكتب تنسيق سد النهضة، بأن بلاده تتطلع إلى "تنفيذ مزيد من مشاريع السدود"، مؤكدا أن "سد النهضة ليس سوى خطوة أولى على طريق طويل من التنمية في مجال المياه والطاقة".وأوضح برهي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية يوم أمس الأربعاء، أن "إثيوبيا لا يمكنها الاكتفاء بمشروع واحد، وأن مواردها المائية لا تزال بحاجة إلى استغلال أفضل"، مشيرًا إلى أن "دولًا أخرى سبقتها في هذا المجال".ولفت المسؤول الإثيوبي إلى أن "القطاع الزراعي، على وجه الخصوص، يعد أولوية وطنية، ويحتاج إلى بنية تحتية مائية متقدمة تضمن الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي".من جانبها، جددت مصر رفضها لما وصفته بـ"النهج الأحادي"، الذي تتبعه إثيوبيا في إدارة مشروع السد، واعتبرت أن "استمرار ملء وتشغيل السد دون اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب، "انتهاك صارخ للقانون الدولي".وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، في تصريحات سابقة، إن "السلوك الإثيوبي يشكل تهديدا مباشرا لمصالح مصر والسودان المائية، ويتجاهل المبادئ الأساسية المتعلقة بالاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة".
https://sarabic.ae/20250715/السيسي-يرد-على-تصريحات-ترامب-بشأن-سد-النهضة-1102698433.html
https://sarabic.ae/20250622/إثيوبيا-ترد-على-تصريح-ترامب-بأن-سد-النهضة-تم-تمويله-بغباء-من-أمريكا-1101926915.html
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أخبار إثيوبيا, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار إثيوبيا, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, العالم, أخبار العالم الآن

مسؤولة إثيوبية تلوح برد دبلوماسي على ترامب بعد تصريحاته عن سد النهضة

14:24 GMT 24.07.2025
© AP Photo / Elias Asmareسد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Elias Asmare
تابعنا عبر
ردت مسؤولة إثيوبية على ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن بلاده موّلت سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل.
وفي الأسبوع الماضي، صرح ترامب بأن السد بُني "بأموال أمريكية، إلى حد كبير".
ونفى مكتب تنسيق مشروع سد النهضة الإثيوبي، الأسبوع الحالي، مزاعم الرئيس الأمريكي، بأن السد تم تمويله من جانب أمريكا.

وقالت فقرت تامرو، نائبة الرئيس التنفيذي للمكتب، في مؤتمر صحفي، إن مشروع سد النهضة بُني "بدعم من الحكومة والشعب"، مؤكدة أنه "لم يُدرّ أي دخل" من القروض أو المساعدات الأجنبية على مدى السنوات الـ14 الماضية على السد.

وأضافت: "لطالما أكد منسقو المشاركة الشعبية أن السد بُني بعرقنا وعملنا وحتى دمائنا".
وحثّت تامرو، الحكومة الإثيوبية على معالجة الادعاءات الأمريكية المتكررة من خلال "إجراءات دبلوماسية بعيدة النظر ومدروسة بعناية"، وفقا لصحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.
وأوضح مكتب تنسيق مشروع سد النهضة الإثيوبي أن "أكثر من 1.7 مليار بر (عملة إثيوبيا المحلية) جُمعت خلال السنة المالية الماضية لدعم مشروع سد النهضة"، وفقا لوكالة أنباء "فانا" الإثيوبية.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في محادثات مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، واشنطن، 3 نيسان/ أبريل 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2025
السيسي يرد على تصريحات ترامب بشأن سد النهضة
15 يوليو, 11:27 GMT
وقالت فقرت تامرو، نائبة المدير التنفيذي للمكتب، إن "هذا المبلغ يمثل 7% من الهدف المخطط له"، مشيرة إلى أن "الإنجاز تحقق بفضل مساهمات المواطنين عبر شراء السندات والتبرعات والمبادرات المجتمعية".
وأضافت أن "الشعب الإثيوبي قدّم دعمه في الأشكال كافة، سواء ماديا أو معنويا، بما في ذلك الجهود البدنية والدبلوماسية الشعبية وحماية المشروع على الأرض".

وبحسب البيان، فقد بلغ إجمالي ما جمعه الإثيوبيون، منذ بدء المشروع وحتى 7 يوليو/ تموز 2025، أكثر من 23.6 مليار بر، منها 20.1 مليار من الداخل، و1.6 مليار من الجاليات في الخارج، إضافة إلى 1.7 مليار بر من مصادر أخرى.

كما أشار المكتب إلى أن القيمة التقديرية للمساهمات اليدوية والعينية، التي قُدّمت منذ بدء بناء السد تجاوزت 84.4 مليار بر.
وصرح أريجاوي برهي، الرئيس التنفيذي لمكتب تنسيق سد النهضة، بأن بلاده تتطلع إلى "تنفيذ مزيد من مشاريع السدود"، مؤكدا أن "سد النهضة ليس سوى خطوة أولى على طريق طويل من التنمية في مجال المياه والطاقة".
وأوضح برهي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية يوم أمس الأربعاء، أن "إثيوبيا لا يمكنها الاكتفاء بمشروع واحد، وأن مواردها المائية لا تزال بحاجة إلى استغلال أفضل"، مشيرًا إلى أن "دولًا أخرى سبقتها في هذا المجال".
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2025
إثيوبيا ترد على تصريح ترامب بأن "سد النهضة تم تمويله بغباء من أمريكا"
22 يونيو, 06:52 GMT
ولفت المسؤول الإثيوبي إلى أن "القطاع الزراعي، على وجه الخصوص، يعد أولوية وطنية، ويحتاج إلى بنية تحتية مائية متقدمة تضمن الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي".
وتستعد أديس أبابا لإقامة حفل رسمي، في سبتمبر/ أيلول المقبل، بمناسبة افتتاح سد النهضة، بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في وقت سابق من يوليو/ تموز الجاري، عن اكتمال بناء السد مع نهاية فصل الصيف الحالي.
من جانبها، جددت مصر رفضها لما وصفته بـ"النهج الأحادي"، الذي تتبعه إثيوبيا في إدارة مشروع السد، واعتبرت أن "استمرار ملء وتشغيل السد دون اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب، "انتهاك صارخ للقانون الدولي".
وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، في تصريحات سابقة، إن "السلوك الإثيوبي يشكل تهديدا مباشرا لمصالح مصر والسودان المائية، ويتجاهل المبادئ الأساسية المتعلقة بالاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة".
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