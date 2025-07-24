https://sarabic.ae/20250724/مسؤولة-إثيوبية-تلوح-برد-دبلوماسي-على-ترامب-بعد-تصريحاته-عن-سد-النهضة-1102996957.html

مسؤولة إثيوبية تلوح برد دبلوماسي على ترامب بعد تصريحاته عن سد النهضة

مسؤولة إثيوبية تلوح برد دبلوماسي على ترامب بعد تصريحاته عن سد النهضة

سبوتنيك عربي

ردت مسؤولة إثيوبية على ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن بلاده موّلت سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل. 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T14:24+0000

2025-07-24T14:24+0000

2025-07-24T14:24+0000

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وفي الأسبوع الماضي، صرح ترامب بأن السد بُني "بأموال أمريكية، إلى حد كبير".ونفى مكتب تنسيق مشروع سد النهضة الإثيوبي، الأسبوع الحالي، مزاعم الرئيس الأمريكي، بأن السد تم تمويله من جانب أمريكا.وأضافت: "لطالما أكد منسقو المشاركة الشعبية أن السد بُني بعرقنا وعملنا وحتى دمائنا".وحثّت تامرو، الحكومة الإثيوبية على معالجة الادعاءات الأمريكية المتكررة من خلال "إجراءات دبلوماسية بعيدة النظر ومدروسة بعناية"، وفقا لصحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.وأوضح مكتب تنسيق مشروع سد النهضة الإثيوبي أن "أكثر من 1.7 مليار بر (عملة إثيوبيا المحلية) جُمعت خلال السنة المالية الماضية لدعم مشروع سد النهضة"، وفقا لوكالة أنباء "فانا" الإثيوبية.وقالت فقرت تامرو، نائبة المدير التنفيذي للمكتب، إن "هذا المبلغ يمثل 7% من الهدف المخطط له"، مشيرة إلى أن "الإنجاز تحقق بفضل مساهمات المواطنين عبر شراء السندات والتبرعات والمبادرات المجتمعية".وأضافت أن "الشعب الإثيوبي قدّم دعمه في الأشكال كافة، سواء ماديا أو معنويا، بما في ذلك الجهود البدنية والدبلوماسية الشعبية وحماية المشروع على الأرض".كما أشار المكتب إلى أن القيمة التقديرية للمساهمات اليدوية والعينية، التي قُدّمت منذ بدء بناء السد تجاوزت 84.4 مليار بر.وصرح أريجاوي برهي، الرئيس التنفيذي لمكتب تنسيق سد النهضة، بأن بلاده تتطلع إلى "تنفيذ مزيد من مشاريع السدود"، مؤكدا أن "سد النهضة ليس سوى خطوة أولى على طريق طويل من التنمية في مجال المياه والطاقة".وأوضح برهي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية يوم أمس الأربعاء، أن "إثيوبيا لا يمكنها الاكتفاء بمشروع واحد، وأن مواردها المائية لا تزال بحاجة إلى استغلال أفضل"، مشيرًا إلى أن "دولًا أخرى سبقتها في هذا المجال".ولفت المسؤول الإثيوبي إلى أن "القطاع الزراعي، على وجه الخصوص، يعد أولوية وطنية، ويحتاج إلى بنية تحتية مائية متقدمة تضمن الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي".من جانبها، جددت مصر رفضها لما وصفته بـ"النهج الأحادي"، الذي تتبعه إثيوبيا في إدارة مشروع السد، واعتبرت أن "استمرار ملء وتشغيل السد دون اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب، "انتهاك صارخ للقانون الدولي".وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، في تصريحات سابقة، إن "السلوك الإثيوبي يشكل تهديدا مباشرا لمصالح مصر والسودان المائية، ويتجاهل المبادئ الأساسية المتعلقة بالاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة".

https://sarabic.ae/20250715/السيسي-يرد-على-تصريحات-ترامب-بشأن-سد-النهضة-1102698433.html

https://sarabic.ae/20250622/إثيوبيا-ترد-على-تصريح-ترامب-بأن-سد-النهضة-تم-تمويله-بغباء-من-أمريكا-1101926915.html

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أخبار إثيوبيا, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, العالم, أخبار العالم الآن