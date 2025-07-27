https://sarabic.ae/20250727/وزير-الخارجية-المصري-دعوة-إثيوبيا-لمصر-لحضور-افتتاح-سد-النهضة-عبث-1103083821.html
وزير الخارجية المصري: دعوة إثيوبيا لمصر لحضور افتتاح سد النهضة "عبث"
وزير الخارجية المصري: دعوة إثيوبيا لمصر لحضور افتتاح سد النهضة "عبث"
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن قضية المياه تمثل القضية الوجودية الأولى لمصر، مشيرا إلى أنها "ليست مستحيلة الحل إذا توفرت الإرادة السياسية وحسن... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T13:00+0000
2025-07-27T13:00+0000
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وأضاف في تصريحات لصحيفة "الشروق" المصرية، أمس السبت: "لدى إثيوبيا الحق في التنمية، ولكن لنا الحق في الحياة والوجود".ورفض عبد العاطي دعوة إثيوبيا الأخيرة لمصر والسودان لحضور افتتاح سد النهضة، واصفا إياها بـ"العبث"، وأكد أن السد أقيم بإجراءات أحادية تنتهك قواعد القانون الدولي، دون مراعاة لحقوق دولتي المصب، ودون الالتزام بالإخطار المسبق أو الجوانب الفنية ومعايير الأمان.وحول تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بشأن الاستعداد للتفاوض، شدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على ضرورة أن "تترجم الأقوال إلى أفعال".كما رحب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بتصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ودوره في مختلف الأزمات الدولية، بما فيها أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن "مصر كانت قاب قوسين أو أدنى من التوصل لاتفاق عادل في عام 2019 برعاية البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية، لكن الجانب الإثيوبي انسحب بشكل مفاجئ".وأوضح عبد العاطي في تصريحاته الصحفية، أن "المشكلة لا تقتصر على سد النهضة وحده، بل تشمل أيضا أية مشروعات مستقبلية تمس المصالح المائية لمصر"، مؤكدا على "رفض القاهرة القاطع لأي سدود إضافية ما لم تبن على أساس اتفاق قانوني ملزم".وتستعد أديس أبابا لإقامة حفل رسمي، في سبتمبر/ أيلول المقبل، بمناسبة افتتاح سد النهضة، بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في وقت سابق من يوليو/ تموز الجاري، عن اكتمال بناء السد مع نهاية فصل الصيف الحالي.من جانبها، جددت مصر رفضها لما وصفته بـ"النهج الأحادي"، الذي تتبعه إثيوبيا في إدارة مشروع السد، واعتبرت أن "استمرار ملء وتشغيل السد دون اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب، "انتهاك صارخ للقانون الدولي".وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، في تصريحات سابقة، إن "السلوك الإثيوبي يشكل تهديدا مباشرا لمصالح مصر والسودان المائية، ويتجاهل المبادئ الأساسية المتعلقة بالاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة".
https://sarabic.ae/20250724/مسؤولة-إثيوبية-تلوح-برد-دبلوماسي-على-ترامب-بعد-تصريحاته-عن-سد-النهضة-1102996957.html
https://sarabic.ae/20250715/السيسي-يرد-على-تصريحات-ترامب-بشأن-سد-النهضة-1102698433.html
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أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, مصر, أخبار إثيوبيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, مصر, أخبار إثيوبيا, العالم, أخبار العالم الآن
وزير الخارجية المصري: دعوة إثيوبيا لمصر لحضور افتتاح سد النهضة "عبث"
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن قضية المياه تمثل القضية الوجودية الأولى لمصر، مشيرا إلى أنها "ليست مستحيلة الحل إذا توفرت الإرادة السياسية وحسن النية لدى الجانب الإثيوبي، إلا أن 13 عاما من المفاوضات أثبتت غياب تلك الإرادة".
وأضاف في تصريحات لصحيفة
"الشروق" المصرية، أمس السبت: "لدى إثيوبيا الحق في التنمية، ولكن لنا الحق في الحياة والوجود".
ورفض عبد العاطي دعوة إثيوبيا الأخيرة لمصر والسودان لحضور افتتاح سد النهضة، واصفا إياها بـ"العبث"، وأكد أن السد أقيم بإجراءات أحادية تنتهك قواعد القانون الدولي، دون مراعاة لحقوق دولتي المصب، ودون الالتزام بالإخطار المسبق أو الجوانب الفنية ومعايير الأمان.
وحول تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بشأن الاستعداد للتفاوض، شدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على ضرورة أن "تترجم الأقوال إلى أفعال".
وقال في هذا الصدد: "شبعنا من التصريحات، ونطالب باتفاق قانوني ملزم على أرض الواقع".
كما رحب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بتصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ودوره في مختلف الأزمات الدولية، بما فيها أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن "مصر كانت قاب قوسين أو أدنى من التوصل لاتفاق عادل في عام 2019 برعاية البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية، لكن الجانب الإثيوبي انسحب بشكل مفاجئ".
وأوضح عبد العاطي في تصريحاته الصحفية، أن "المشكلة لا تقتصر على سد النهضة وحده، بل تشمل أيضا أية مشروعات مستقبلية تمس المصالح المائية لمصر"، مؤكدا على "رفض القاهرة القاطع لأي سدود إضافية ما لم تبن على أساس اتفاق قانوني ملزم".
وقال: "لن نرهن مستقبل 110 ملايين مصري و10 ملايين لاجئ بوعود أو تصريحات، وسنواجه أي إجراءات أحادية بكل حسم وقوة وفقا للقانون الدولي".
وتستعد أديس أبابا لإقامة حفل رسمي، في سبتمبر/ أيلول المقبل، بمناسبة افتتاح سد النهضة
، بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في وقت سابق من يوليو/ تموز الجاري، عن اكتمال بناء السد مع نهاية فصل الصيف الحالي.
من جانبها، جددت مصر رفضها لما وصفته بـ"النهج الأحادي"، الذي تتبعه إثيوبيا
في إدارة مشروع السد، واعتبرت أن "استمرار ملء وتشغيل السد دون اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب، "انتهاك صارخ للقانون الدولي".
وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، في تصريحات سابقة، إن "السلوك الإثيوبي يشكل تهديدا مباشرا لمصالح مصر والسودان المائية، ويتجاهل المبادئ الأساسية المتعلقة بالاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة".