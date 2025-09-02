عربي
إثيوبيا تعلن اعتزامها إقامة مشاريع جديدة على غرار "سد النهضة" خلال السنوات المقبلة
إثيوبيا تعلن اعتزامها إقامة مشاريع جديدة على غرار "سد النهضة" خلال السنوات المقبلة
تتوقع إثيوبيا أن يوفر "سد النهضة"، الذي أنشأته على النيل الأزرق، والمقرر تشغيله في سبتمبر/ أيلول الجاري، إيرادات قدرها مليار دولار سنويًا، على حد قولها. 02.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في لقاء تليفزيوني: "نتوقع مليار دولار (من الإيرادات) سنويًا من هذا السد"، مؤكدًا أن "هذه المداخيل سيتم استثمارها في مشاريع أخرى".وأشار أحمد إلى أن "أديس أبابا تعتزم إقامة مشاريع أخرى مثل مشروع سد النهضة الكبير خلال السنوات الخمس أو العشر أو الـ15 المقبلة".ولفت رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن "الكثير من أصدقائنا ناقشوا، حذّروا، وهدّدوا إثيوبيا من تشغيل السد"، مشددًا على رغبة بلاده في "ألا يسبب هذا السد قلقًا أو مخاوف لدى القاهرة والخرطوم".من جانبها، جددت مصر رفضها لما وصفته بـ"النهج الأحادي"، الذي تتبعه إثيوبيا في إدارة مشروع السد، واعتبرت أن "استمرار ملء وتشغيل السد دون اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب، انتهاك صارخ للقانون الدولي".وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، في تصريحات سابقة، إن "السلوك الإثيوبي يشكل تهديدا مباشرا لمصالح مصر والسودان المائية، ويتجاهل المبادئ الأساسية المتعلقة بالاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة".
إثيوبيا تعلن اعتزامها إقامة مشاريع جديدة على غرار "سد النهضة" خلال السنوات المقبلة

رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
تتوقع إثيوبيا أن يوفر "سد النهضة"، الذي أنشأته على النيل الأزرق، والمقرر تشغيله في سبتمبر/ أيلول الجاري، إيرادات قدرها مليار دولار سنويًا، على حد قولها.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في لقاء تليفزيوني: "نتوقع مليار دولار (من الإيرادات) سنويًا من هذا السد"، مؤكدًا أن "هذه المداخيل سيتم استثمارها في مشاريع أخرى".
وأشار أحمد إلى أن "أديس أبابا تعتزم إقامة مشاريع أخرى مثل مشروع سد النهضة الكبير خلال السنوات الخمس أو العشر أو الـ15 المقبلة".
ولفت رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن "الكثير من أصدقائنا ناقشوا، حذّروا، وهدّدوا إثيوبيا من تشغيل السد"، مشددًا على رغبة بلاده في "ألا يسبب هذا السد قلقًا أو مخاوف لدى القاهرة والخرطوم".
وتستعد أديس أبابا لإقامة حفل رسمي في سبتمبر الجاري، بمناسبة افتتاح سد النهضة، بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في وقت سابق من يوليو/ تموز الماضي، عن اكتمال بناء السد مع نهاية فصل الصيف الحالي.
من جانبها، جددت مصر رفضها لما وصفته بـ"النهج الأحادي"، الذي تتبعه إثيوبيا في إدارة مشروع السد، واعتبرت أن "استمرار ملء وتشغيل السد دون اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب، انتهاك صارخ للقانون الدولي".
وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، في تصريحات سابقة، إن "السلوك الإثيوبي يشكل تهديدا مباشرا لمصالح مصر والسودان المائية، ويتجاهل المبادئ الأساسية المتعلقة بالاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة".
