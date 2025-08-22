عربي
لافروف: بوتين مستعد للقاء زيلينسكي عندما يكون جدول أعمال القمة جاهزا وهذا لم يتوفر بعد- عاجل
نائب سابق لرئيس هيئة الطاقة النووية المصرية: روسيا تقدم التقنيات الذرية دون أي ضغوط سياسية
نائب سابق لرئيس هيئة الطاقة النووية المصرية: روسيا تقدم التقنيات الذرية دون أي ضغوط سياسية
وأشار عبد النبي، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "روسيا تمثّل أكبر قوة نووية في العالم، وهي الدولة الوحيدة التي تتولى تنفيذ مشاريع الطاقة النووية السلمية على مستوى العالم، بدءا من بناء محطات توليد الكهرباء النووية وصولًا إلى تقديم خدمات الوقود النووي بشكل متكامل".وأضاف عبد النبي: "روسيا تمنح كل ما يتعلق بالطاقة النووية دون ممارسة أي ضغوط سياسية"، متوقعًا أن "يقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مفاجآت للعالم في المجال النووي".وأوضح أن "الاختلاف يكمن في نهج روسيا مقارنة بالولايات المتحدة ودول الغرب، حيث تتجه روسيا نحو تطوير العالم بدلًا من منع تطوره، مع الحفاظ على المصداقية"، مشيرًا إلى أن "روسيا قدمت لمصر قرضا بقيمة 25 مليار دولار، لتغطية 85 في المئة من تكلفة إنشاء محطة الضبعة النووية في مصر".ووقّع البلدان، مصر وروسيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، دخلت عقود المحطة حيّز التنفيذ، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في زيارة رسمية للقاهرة.وتضم محطة "الضبعة" 4 مفاعلات من الجيل "3 +" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.
نائب سابق لرئيس هيئة الطاقة النووية المصرية: روسيا تقدم التقنيات الذرية دون أي ضغوط سياسية

10:58 GMT 22.08.2025 (تم التحديث: 10:59 GMT 22.08.2025)
© Sputnikصب خرسانة المفاعل الرابع في محطة "الضبعة" النووية بمصر
صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية بمصر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
علّق الدكتور علي عبد النبي، النائب السابق لرئيس هيئة الطاقة النووية المصرية، على انعقاد أول قمة نووية في التاريخ، المقررة في 25 سبتمبر/ أيلول المقبل في العاصمة الروسية موسكو، مشيرًا إلى أن "الأحداث تتسارع نحو عالم متعدد الأقطاب، حيث ستكون روسيا أحد هذه الأقطاب، مع اعتراف أمريكي بقوتها وزعامتها العالمية، خلال قمة ألاسكا".
وأشار عبد النبي، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "روسيا تمثّل أكبر قوة نووية في العالم، وهي الدولة الوحيدة التي تتولى تنفيذ مشاريع الطاقة النووية السلمية على مستوى العالم، بدءا من بناء محطات توليد الكهرباء النووية وصولًا إلى تقديم خدمات الوقود النووي بشكل متكامل".
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
رئيس الوزراء المصري يكشف موعد تشغيل محطة الضبعة
23 يوليو, 17:26 GMT
وأضاف عبد النبي: "روسيا تمنح كل ما يتعلق بالطاقة النووية دون ممارسة أي ضغوط سياسية"، متوقعًا أن "يقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مفاجآت للعالم في المجال النووي".
وأوضح أن" العالم يثق في روسيا لما تتمتع به من مصداقية في تعاملها، الأمر الذي يمهد لوضع قواعد جديدة في مجال التكنولوجيا النووية، بما يعود بالنفع على دول العالم الثالث والبشرية".
وأوضح أن "الاختلاف يكمن في نهج روسيا مقارنة بالولايات المتحدة ودول الغرب، حيث تتجه روسيا نحو تطوير العالم بدلًا من منع تطوره، مع الحفاظ على المصداقية"، مشيرًا إلى أن "روسيا قدمت لمصر قرضا بقيمة 25 مليار دولار، لتغطية 85 في المئة من تكلفة إنشاء محطة الضبعة النووية في مصر".
مفاعل نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
مصر تبحث مع روسيا تصنيع معدات نووية داخل أراضيها
7 أغسطس, 14:49 GMT
ووقّع البلدان، مصر وروسيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، دخلت عقود المحطة حيّز التنفيذ، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في زيارة رسمية للقاهرة.
وتضم محطة "الضبعة" 4 مفاعلات من الجيل "3 +" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.
