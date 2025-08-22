https://sarabic.ae/20250822/نائب-سابق-لرئيس-هيئة-الطاقة-النووية-المصرية-روسيا-تقدم-التقنيات-الذرية-دون-أي-ضغوط-سياسية-1104026183.html

نائب سابق لرئيس هيئة الطاقة النووية المصرية: روسيا تقدم التقنيات الذرية دون أي ضغوط سياسية

نائب سابق لرئيس هيئة الطاقة النووية المصرية: روسيا تقدم التقنيات الذرية دون أي ضغوط سياسية

سبوتنيك عربي

علّق الدكتور علي عبد النبي، النائب السابق لرئيس هيئة الطاقة النووية المصرية، على انعقاد أول قمة نووية في التاريخ، المقررة في 25 سبتمبر/ أيلول المقبل في العاصمة... 22.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-22T10:58+0000

2025-08-22T10:58+0000

2025-08-22T10:59+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

روسيا

أخبار روسيا اليوم

مصر

أخبار مصر الآن

محطة الضبعة النووية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/17/1085322692_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_33f2ebe4def4d0e6868bc98dc87b5f8b.jpg

وأشار عبد النبي، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "روسيا تمثّل أكبر قوة نووية في العالم، وهي الدولة الوحيدة التي تتولى تنفيذ مشاريع الطاقة النووية السلمية على مستوى العالم، بدءا من بناء محطات توليد الكهرباء النووية وصولًا إلى تقديم خدمات الوقود النووي بشكل متكامل".وأضاف عبد النبي: "روسيا تمنح كل ما يتعلق بالطاقة النووية دون ممارسة أي ضغوط سياسية"، متوقعًا أن "يقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مفاجآت للعالم في المجال النووي".وأوضح أن "الاختلاف يكمن في نهج روسيا مقارنة بالولايات المتحدة ودول الغرب، حيث تتجه روسيا نحو تطوير العالم بدلًا من منع تطوره، مع الحفاظ على المصداقية"، مشيرًا إلى أن "روسيا قدمت لمصر قرضا بقيمة 25 مليار دولار، لتغطية 85 في المئة من تكلفة إنشاء محطة الضبعة النووية في مصر".ووقّع البلدان، مصر وروسيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، دخلت عقود المحطة حيّز التنفيذ، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في زيارة رسمية للقاهرة.وتضم محطة "الضبعة" 4 مفاعلات من الجيل "3 +" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.

https://sarabic.ae/20250723/رئيس-الوزراء-المصري-يكشف-موعد-تشغيل-محطة-الضبعة-1102957650.html

https://sarabic.ae/20250807/مصر-تناقش-مع-روسيا-تصنيع-معدات-نووية-داخل-أراضيها-1103484849.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, محطة الضبعة النووية