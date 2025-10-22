https://sarabic.ae/20251022/روسيا-تطالب-الوكالة-الدولية-تسهيل-وقف-إطلاق-النار-حول-محطة-زابوروجيه-النووية-1106265993.html

روسيا تطالب الوكالة الدولية تسهيل وقف إطلاق النار حول محطة زابوروجيه النووية

روسيا تطالب الوكالة الدولية تسهيل وقف إطلاق النار حول محطة زابوروجيه النووية

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا طلبت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المساعدة في إرساء وقف إطلاق النار، لاستعادة إمدادات الطاقة...

وقالت الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك": "في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، ألحقت ضربة شنتها القوات الأوكرانية أضرارًا بقاعدة نقل الطاقة دنيبروفسكايا، التي تغذي شبكة الكهرباء الخارجية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية. ورغم أن مفاعلات المحطة في وضع إيقاف التشغيل البارد، إلا أن التغذية الكهربائية الخارجية ضرورية لتشغيلها الآمن".وأضافت: "من أجل استعادة التغذية الكهربائية الخارجية المنتظمة للمحطة، أثار الجانب الروسي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، ضرورة المساعدة في إرساء نظام وقف إطلاق النار".وأردفت الخارجية الروسية أن "أعمال إصلاح خط الكهرباء في محطة زابوروجيه للطاقة النووية بدأت في 18 أكتوبر(تشرين الأول الجاري)، وستستغرق أياما عدة". ونوّهت الوزارة بجهود الوساطة، التي بذلها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، والتي "مكّنت من ضمان سلامة أعمال الإصلاح في هذه المرحلة"، مضيفة: "نأمل أن يستمر ذلك".وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلا عن دبلوماسيين، أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تضغط على روسيا وأوكرانيا، للتوصل إلى وقف محلي لإطلاق النار لاستعادة إمدادات الطاقة الخارجية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية".الخارجية الروسية: موسكو تضمن أمن محطة زابوروجيه للطاقة النووية وفقا لالتزاماتها الدوليةغروسي يبحث مع الجانبين الروسي والأوكراني استعادة إمدادات الطاقة لمحطة زابوروجيه

