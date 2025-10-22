روسيا تطالب الوكالة الدولية تسهيل وقف إطلاق النار حول محطة زابوروجيه النووية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: الناتو يزود الجيش الأوكراني النازي الجديد بمختلف الأسلحة لإجبار روسيا على المواجهة المباشرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتهامات لواشنطن باستغلال النشاط الأممي في اليمن لدعم إسرائيل استخباراتيا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحافظ هوليوود على مكانتها العالمية في الانتاج السينمائي رغم تهديدات ترامب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251022/روسيا-تطالب-الوكالة-الدولية-تسهيل-وقف-إطلاق-النار-حول-محطة-زابوروجيه-النووية-1106265993.html
روسيا تطالب الوكالة الدولية تسهيل وقف إطلاق النار حول محطة زابوروجيه النووية
روسيا تطالب الوكالة الدولية تسهيل وقف إطلاق النار حول محطة زابوروجيه النووية
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا طلبت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المساعدة في إرساء وقف إطلاق النار، لاستعادة إمدادات الطاقة... 22.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-22T05:43+0000
2025-10-22T05:47+0000
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075290542_0:60:2908:1696_1920x0_80_0_0_bab1870f61fd1f284f43d5d12dc61c48.jpg
وقالت الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك": "في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، ألحقت ضربة شنتها القوات الأوكرانية أضرارًا بقاعدة نقل الطاقة دنيبروفسكايا، التي تغذي شبكة الكهرباء الخارجية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية. ورغم أن مفاعلات المحطة في وضع إيقاف التشغيل البارد، إلا أن التغذية الكهربائية الخارجية ضرورية لتشغيلها الآمن".وأضافت: "من أجل استعادة التغذية الكهربائية الخارجية المنتظمة للمحطة، أثار الجانب الروسي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، ضرورة المساعدة في إرساء نظام وقف إطلاق النار".وأردفت الخارجية الروسية أن "أعمال إصلاح خط الكهرباء في محطة زابوروجيه للطاقة النووية بدأت في 18 أكتوبر(تشرين الأول الجاري)، وستستغرق أياما عدة". ونوّهت الوزارة بجهود الوساطة، التي بذلها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، والتي "مكّنت من ضمان سلامة أعمال الإصلاح في هذه المرحلة"، مضيفة: "نأمل أن يستمر ذلك".وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلا عن دبلوماسيين، أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تضغط على روسيا وأوكرانيا، للتوصل إلى وقف محلي لإطلاق النار لاستعادة إمدادات الطاقة الخارجية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية".الخارجية الروسية: موسكو تضمن أمن محطة زابوروجيه للطاقة النووية وفقا لالتزاماتها الدوليةغروسي يبحث مع الجانبين الروسي والأوكراني استعادة إمدادات الطاقة لمحطة زابوروجيه
https://sarabic.ae/20251006/القوات-الأوكرانية-تقصف-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-1105695206.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075290542_555:0:2816:1696_1920x0_80_0_0_7eb93838423a6ff9a5be739013f6c679.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, العالم, روسيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, العالم, روسيا

روسيا تطالب الوكالة الدولية تسهيل وقف إطلاق النار حول محطة زابوروجيه النووية

05:43 GMT 22.10.2025 (تم التحديث: 05:47 GMT 22.10.2025)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا طلبت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المساعدة في إرساء وقف إطلاق النار، لاستعادة إمدادات الطاقة الخارجية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وقالت الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك": "في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، ألحقت ضربة شنتها القوات الأوكرانية أضرارًا بقاعدة نقل الطاقة دنيبروفسكايا، التي تغذي شبكة الكهرباء الخارجية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية. ورغم أن مفاعلات المحطة في وضع إيقاف التشغيل البارد، إلا أن التغذية الكهربائية الخارجية ضرورية لتشغيلها الآمن".

وأشارت الوزارة إلى أنه "منذ 23 سبتمبر (الماضي)، يتم توفير إمدادات الطاقة لمحطة زابوروييه للطاقة النووية بواسطة مولدات الديزل الاحتياطية".

وأضافت: "من أجل استعادة التغذية الكهربائية الخارجية المنتظمة للمحطة، أثار الجانب الروسي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، ضرورة المساعدة في إرساء نظام وقف إطلاق النار".

وبحسب الخارجية فإنه "بعد مشاورات طويلة وصعبة، تمكنا من الحصول على ضمانات أمنية من جانب أوكرانيا، والتي بدونها كان سيتعذر إصلاح خط الكهرباء المتضرر".

وأردفت الخارجية الروسية أن "أعمال إصلاح خط الكهرباء في محطة زابوروجيه للطاقة النووية بدأت في 18 أكتوبر(تشرين الأول الجاري)، وستستغرق أياما عدة".
منظر لمباني وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية
6 أكتوبر, 17:05 GMT
ونوّهت الوزارة بجهود الوساطة، التي بذلها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، والتي "مكّنت من ضمان سلامة أعمال الإصلاح في هذه المرحلة"، مضيفة: "نأمل أن يستمر ذلك".
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلا عن دبلوماسيين، أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تضغط على روسيا وأوكرانيا، للتوصل إلى وقف محلي لإطلاق النار لاستعادة إمدادات الطاقة الخارجية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية".
الخارجية الروسية: موسكو تضمن أمن محطة زابوروجيه للطاقة النووية وفقا لالتزاماتها الدولية
غروسي يبحث مع الجانبين الروسي والأوكراني استعادة إمدادات الطاقة لمحطة زابوروجيه
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала