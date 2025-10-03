غروسي يبحث مع الجانبين الروسي والأوكراني استعادة إمدادات الطاقة لمحطة زابوروجيه

عربي
رسميا... "حماس" تعلن ردها على مقترح ترامب بشأن غزة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
On air
13:05 GMT
1 د
On air
13:35 GMT
1 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251003/غروسي-يبحث-مع-الجانبين-الروسي-والأوكراني-استعادة-إمدادات-الطاقة-لمحطة-زابوروجيه-1105592764.html
غروسي يبحث مع الجانبين الروسي والأوكراني استعادة إمدادات الطاقة لمحطة زابوروجيه
غروسي يبحث مع الجانبين الروسي والأوكراني استعادة إمدادات الطاقة لمحطة زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، بأن مديرها العام، رافائيل غروسي، أعلن أنه يناقش مقترحات مفصلة مع روسيا وأوكرانيا لاستعادة إمدادات الطاقة... 03.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-03T19:21+0000
2025-10-03T19:21+0000
العالم
روسيا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101217939_0:17:1014:587_1920x0_80_0_0_81f6eca07aee539f39c3cb8fcddf3eae.jpg
ونشرت الوكالة بياناً صحفياً على موقعها الرسمي جاء فيه: "صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، اليوم أنه يناقش مقترحات مفصلة مع روسيا الاتحادية وأوكرانيا، حول كيفية استعادة إمدادات الطاقة الخارجية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية، التي تعمل في الأيام العشرة الماضية على مصدر طاقة احتياطي للطوارئ".صرّح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأن الوضع في محطة زابوروجيه لا يزال مثيرا للقلق، والوكالة تراقب الوضع يوميًا وستناقشه مع الجانبين الروسي والأوكراني.
https://sarabic.ae/20250919/الخارجية-الروسية-موسكو-تضمن-أمن-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-وفقا-لالتزاماتها-الدولية-1105045436.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101217939_40:0:989:712_1920x0_80_0_0_a48d4b63a99c5728ec1faa92ba8be5c2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, الوكالة الدولية للطاقة الذرية
العالم, روسيا, الوكالة الدولية للطاقة الذرية

غروسي يبحث مع الجانبين الروسي والأوكراني استعادة إمدادات الطاقة لمحطة زابوروجيه

19:21 GMT 03.10.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Baderمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
تابعنا عبر
أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، بأن مديرها العام، رافائيل غروسي، أعلن أنه يناقش مقترحات مفصلة مع روسيا وأوكرانيا لاستعادة إمدادات الطاقة الخارجية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية.
ونشرت الوكالة بياناً صحفياً على موقعها الرسمي جاء فيه: "صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، اليوم أنه يناقش مقترحات مفصلة مع روسيا الاتحادية وأوكرانيا، حول كيفية استعادة إمدادات الطاقة الخارجية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية، التي تعمل في الأيام العشرة الماضية على مصدر طاقة احتياطي للطوارئ".

ودعا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم 25 سبتمبر/ أيلول الجاري،روسيا لحضور أول مؤتمر حول الطاقة النووية في فيينا، الذي سينعقد في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
الخارجية الروسية: موسكو تضمن أمن محطة زابوروجيه للطاقة النووية وفقا لالتزاماتها الدولية
19 سبتمبر, 17:44 GMT
وقال غروسي خلال جلسة المنتدى العالمي للطاقة الذرية: "أدعوكم في ديسمبر إلى فيينا. سنعقد مؤتمرًا دوليًا حول الطاقة النووية والذكاء الاصطناعي. جميع الشركات من روسيا، ومن الدول الغربية، ومن الدول الآسيوية.. جميعها ستكون ممثلة هناك".
صرّح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأن الوضع في محطة زابوروجيه لا يزال مثيرا للقلق، والوكالة تراقب الوضع يوميًا وستناقشه مع الجانبين الروسي والأوكراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала