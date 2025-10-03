https://sarabic.ae/20251003/غروسي-يبحث-مع-الجانبين-الروسي-والأوكراني-استعادة-إمدادات-الطاقة-لمحطة-زابوروجيه-1105592764.html
غروسي يبحث مع الجانبين الروسي والأوكراني استعادة إمدادات الطاقة لمحطة زابوروجيه
أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، بأن مديرها العام، رافائيل غروسي، أعلن أنه يناقش مقترحات مفصلة مع روسيا وأوكرانيا لاستعادة إمدادات الطاقة... 03.10.2025, سبوتنيك عربي
ونشرت الوكالة بياناً صحفياً على موقعها الرسمي جاء فيه: "صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، اليوم أنه يناقش مقترحات مفصلة مع روسيا الاتحادية وأوكرانيا، حول كيفية استعادة إمدادات الطاقة الخارجية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية، التي تعمل في الأيام العشرة الماضية على مصدر طاقة احتياطي للطوارئ".صرّح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأن الوضع في محطة زابوروجيه لا يزال مثيرا للقلق، والوكالة تراقب الوضع يوميًا وستناقشه مع الجانبين الروسي والأوكراني.
أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، بأن مديرها العام، رافائيل غروسي، أعلن أنه يناقش مقترحات مفصلة مع روسيا وأوكرانيا لاستعادة إمدادات الطاقة الخارجية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية.
ونشرت الوكالة بياناً صحفياً على موقعها الرسمي جاء فيه: "صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، اليوم أنه يناقش مقترحات مفصلة مع روسيا الاتحادية وأوكرانيا، حول كيفية استعادة إمدادات الطاقة الخارجية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية، التي تعمل في الأيام العشرة الماضية على مصدر طاقة احتياطي للطوارئ".
ودعا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم 25 سبتمبر/ أيلول الجاري،روسيا لحضور أول مؤتمر حول الطاقة النووية في فيينا، الذي سينعقد في كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وقال غروسي خلال جلسة المنتدى العالمي للطاقة الذرية: "أدعوكم في ديسمبر إلى فيينا. سنعقد مؤتمرًا دوليًا حول الطاقة النووية والذكاء الاصطناعي. جميع الشركات من روسيا، ومن الدول الغربية، ومن الدول الآسيوية.. جميعها ستكون ممثلة هناك".
صرّح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأن الوضع في محطة زابوروجيه لا يزال مثيرا للقلق، والوكالة تراقب الوضع يوميًا وستناقشه مع الجانبين الروسي والأوكراني.