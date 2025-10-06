عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة

انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022.
القوات الأوكرانية تقصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية
وجاء في بيان نشر على قناة المحطة في "تلغرام": "تعرضت محطة زابوروجيه للطاقة النووية ومدينة إنيرغودار المجاورة لها مجددا لقصف مدفعي من القوات المسلحة الأوكرانية".وأشار البيان إلى أن محطة زابوروجيه للطاقة النووية تدار حاليا بواسطة مولدات ديزل احتياطية، لافتا أنه لم يصب أي من العاملين في المحطة بأذى، وأن الأضرار كانت طفيفة.وختم البيان: "يبذل متخصصو محطة زابوروجيه للطاقة النووية قصارى جهدهم لضمان التشغيل الآمن للمحطة في ظل هذه الظروف القاسية".وتتعرض محطة زابوروجيه للطاقة النووية ومدينة إنيرغودار التابعة لها، بشكل دوري، لهجمات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، قرب مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، من حيث عدد الوحدات واستطاعة التوليد، حيث تحتوي على 6 وحدات للطاقة تبلغ سعة كل واحدة منها 1 غيغاواط.ومنذ مارس/ آذار 2022، أصبحت محطة زابوروجيه للطاقة النووية تحت حماية القوات الروسية، وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.الجيش الروسي يقترب من ستيبنوغورسك في زابوروجيه- قائد عملياتي روسيكييف تستعد لإخلاء الجزء الجنوبي من مدينة زابوروجيه - الغرفة العامة لروسيا الاتحادية
القوات الأوكرانية تقصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية

تعرضت محطة زابوروجيه للطاقة النووية ومدينة إنيرغودار المجاورة لها مجددا لقصف مدفعي من القوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في بيان نشر على قناة المحطة في "تلغرام": "تعرضت محطة زابوروجيه للطاقة النووية ومدينة إنيرغودار المجاورة لها مجددا لقصف مدفعي من القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف البيان: "هذه المرة، أصابت القذائف محطة إطفاء تقع على بعد 1.2 كيلومتر فقط من محيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية".

وأشار البيان إلى أن محطة زابوروجيه للطاقة النووية تدار حاليا بواسطة مولدات ديزل احتياطية، لافتا أنه لم يصب أي من العاملين في المحطة بأذى، وأن الأضرار كانت طفيفة.
وختم البيان: "يبذل متخصصو محطة زابوروجيه للطاقة النووية قصارى جهدهم لضمان التشغيل الآمن للمحطة في ظل هذه الظروف القاسية".
وتتعرض محطة زابوروجيه للطاقة النووية ومدينة إنيرغودار التابعة لها، بشكل دوري، لهجمات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.
وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد دعت سابقا، المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى الرد على هجمات قوات نظام كييف على مرافق البنية التحتية النووية، خاصة محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، قرب مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، من حيث عدد الوحدات واستطاعة التوليد، حيث تحتوي على 6 وحدات للطاقة تبلغ سعة كل واحدة منها 1 غيغاواط.
ومنذ مارس/ آذار 2022، أصبحت محطة زابوروجيه للطاقة النووية تحت حماية القوات الروسية، وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
