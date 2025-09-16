https://sarabic.ae/20250916/كييف-تستعد-لإخلاء-الجزء-الجنوبي-من-مدينة-زابوروجيه---الغرفة-العامة-لروسيا-الاتحادية-1104890379.html
كييف تستعد لإخلاء الجزء الجنوبي من مدينة زابوروجيه - الغرفة العامة لروسيا الاتحادية
كشف فلاديمير روغوف، رئيس لجنة قضايا السيادة في الغرفة العامة لروسيا الاتحادية، والرئيس المشارك للمجلس التنسيقي لدمج المناطق الجديدة، أن "القوات المسلحة الأوكرانية تُجهّز الجزء الجنوبي من مدينة زابوروجيه للإخلاء، خشية اقتراب الجيش الروسي".
وقال روغوف: "أنصار نظام (فلاديمير) زيلينسكي، يستعدون لإخلاء منطقة كومونارسكي - الجزء الجنوبي من مدينة زابوروجيه، خوفا من اقتراب الجيش الروسي".
وأشار إلى أنه ووفقا للمعلومات العملياتية الواردة، فإن نظام كييف أصدر بالفعل الأمر بتشكيل مجموعات من الضباط لتنفيذ إجراءات الإخلاء بعد تلقي أمر مباشر من كييف.
وأضاف روغوف: "اليوم تبلغ المسافة من خط الجبهة إلى الحدود الجنوبية لمدينة زابوروجيه في خط مستقيم نحو 20 كيلومترا".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الاثنين، أن وحدات من مجموعة "الشرق" الروسية، حررت بلدة أولغوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه، نتيجة العمليات الهجومية المتواصلة، وأكد روغوف لوكالة "سبوتنيك"، أن "السيطرة على هذه البلدة ستُسرّع وتيرة تحرير بقية المنطقة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.