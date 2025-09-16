عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
كييف تستعد لإخلاء الجزء الجنوبي من مدينة زابوروجيه - الغرفة العامة لروسيا الاتحادية
القوات الروسية تحرر بلدة أولغوفسكوي في زابوروجيه  الدفاع الروسية
كشف فلاديمير روغوف، رئيس لجنة قضايا السيادة في الغرفة العامة لروسيا الاتحادية، والرئيس المشارك للمجلس التنسيقي لدمج المناطق الجديدة، أن "القوات المسلحة الأوكرانية تُجهّز الجزء الجنوبي من مدينة زابوروجيه للإخلاء، خشية اقتراب الجيش الروسي".
وقال روغوف: "أنصار نظام (فلاديمير) زيلينسكي، يستعدون لإخلاء منطقة كومونارسكي - الجزء الجنوبي من مدينة زابوروجيه، خوفا من اقتراب الجيش الروسي".

وأشار إلى أنه ووفقا للمعلومات العملياتية الواردة، فإن نظام كييف أصدر بالفعل الأمر بتشكيل مجموعات من الضباط لتنفيذ إجراءات الإخلاء بعد تلقي أمر مباشر من كييف.

وأضاف روغوف: "اليوم تبلغ المسافة من خط الجبهة إلى الحدود الجنوبية لمدينة زابوروجيه في خط مستقيم نحو 20 كيلومترا".
طائرتا هليوكوبتر من طراز مي-24 خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة أولغوفسكوي في زابوروجيه- الدفاع الروسية
أمس, 09:10 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الاثنين، أن وحدات من مجموعة "الشرق" الروسية، حررت بلدة أولغوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه، نتيجة العمليات الهجومية المتواصلة، وأكد روغوف لوكالة "سبوتنيك"، أن "السيطرة على هذه البلدة ستُسرّع وتيرة تحرير بقية المنطقة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
الجيش الروسي يجبر القوات الأوكرانية على التراجع في ضواحي إحدى بلدات مقاطعة زابوروجيه
