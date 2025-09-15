القوات الروسية تحرر بلدة أولغوفسكوي في زابوروجيه- الدفاع الروسية
09:10 GMT 15.09.2025 (تم التحديث: 09:29 GMT 15.09.2025)
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورطائرتا هليوكوبتر من طراز "مي-24" خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky/
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي حرر بلدة أولغوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه.
وقالت الدفاع في بيان: "نتيجة للأعمال الهجومية، حررت وحدات من مجموعة "الشرق" بلدة أولغوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 260 جنديا ودبابتين".
وأضافت: "اتخذت وحدات مجموعة "الجنوب" مواقع أكثر فائدة، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 260 جنديا، ومركبات قتالية، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية، ومحطة حرب مضادة للبطارية ومستودعين للذخيرة".
كما جاء في البيان: "حسنت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، الوضع على طول خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 240 عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير تسع محطات حرب إلكترونية وتسعة مستودعات ذخيرة".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 150عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة وخمسة مستودعات مواد".
وأوضح البيان: "واصلت وحدات من مجموعة القوات "المركز" التقدم في عمق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 460 جنديا ومركبات قتالية، وعددا من المدافع الميدانية".
وأضافت: "الطائرات التشغيلية والتكتيكية والمركبات الجوية دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، استهدفت مراكز ومنشآت البنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، ومواقع تخزين إطلاق الطائرات دون طيار بعيدة المدى، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149منطقة".
وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 82 طائرة مسيرة أوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.