القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في اتجاه خاركوف-الأمن الروسي

القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في اتجاه خاركوف-الأمن الروسي

أفادت أجهزة الأمن الروسية، اليوم الاثنين، أن لواء المشاة الآلية الـ57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، تكبد خسائر فادحة في مدينة فولتشانسك باتجاه خاركوف. 15.09.2025, سبوتنيك عربي

وقالت أجهزة الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك": "تكبّد لواء المشاة الآلية المنفصل الـ57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، المتمركز في مستودع حبوب فولشانسك، خسائر فادحة".وبحسب الأمن الروسي، تم تحييد مجموعة هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أندرييفكا باتجاه سومي.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقودمسيرة روسية تستهدف وحدات القوات الخاصة الأوكرانية بضربات دقيقة... فيديو

