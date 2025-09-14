https://sarabic.ae/20250914/الدفاع-القوات-الروسية-تقضي-على-أكثر-من-1330-أوكرانيا-خلال-اليوم-الماضي-1104849140.html
الدفاع: القوات الروسية تقضي على أكثر من 1330 أوكرانيا خلال اليوم الماضي
الدفاع: القوات الروسية تقضي على أكثر من 1330 أوكرانيا خلال اليوم الماضي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
روسيا
الدفاع: القوات الروسية تقضي على أكثر من 1330 أوكرانيا خلال اليوم الماضي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على نحو 1330 عسكريا أوكرانيا بعمليات القوات الروسية على مختلف محاور القتال، في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
موسكو –سبوتنيك. وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول نتائج العمليات، أمس الأحد، أن "وحدات من تجمع قوات "سيفير" (الشمال) ألحقت خسائر بالقوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 170 عسكريًا".
ونجح تجمع قوات "زاباد" (الغرب) في "اتخاذ مواقع وخطوط أكثر فائدة.. وبلغت خسائر العدو أكثر من 240 عسكريا، وتمكن تجمع قوات "يوغ" (الجنوب) من تكبيد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بما يصل إلى 200 عسكري أوكراني وعدد من المعدات العسكرية.
وأشار التقرير إلى أن وحدات تجمع قوات "تسنتر" (المركز) الروسية، ألحقت خسائر بالعدو بلغت أكثر من 450 عسكريا".
وأوضح التقرير أن تجمع قوات "فوستوك" (الشرق) واصل التقدم في عمق دفاعات العدو، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 225 عسكريا.
وأضافت الدفاع، أن تجمع قوات "دنيبر" قضى على نحو 45 عسكريا أوكرانيا
وأسقطت منظومات الدفاع الجوي وفقا للبيان "4 قنابل جوية موجهة وصاروخ من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع بالإضافة لـ361 طائرة مسيرة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.