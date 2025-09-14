https://sarabic.ae/20250914/الدفاع-القوات-الروسية-تقضي-على-أكثر-من-1330-أوكرانيا-خلال-اليوم-الماضي-1104849140.html

الدفاع: القوات الروسية تقضي على أكثر من 1330 أوكرانيا خلال اليوم الماضي

الدفاع: القوات الروسية تقضي على أكثر من 1330 أوكرانيا خلال اليوم الماضي

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على نحو 1330 عسكريا أوكرانيا بعمليات القوات الروسية على مختلف محاور القتال، في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات... 14.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-14T21:36+0000

2025-09-14T21:36+0000

2025-09-14T21:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

القوات الروسية

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0c/1104782759_0:0:1879:1057_1920x0_80_0_0_085d6ce12819872a71bdb702db196ecb.jpg

موسكو –سبوتنيك. وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول نتائج العمليات، أمس الأحد، أن "وحدات من تجمع قوات "سيفير" (الشمال) ألحقت خسائر بالقوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 170 عسكريًا".ونجح تجمع قوات "زاباد" (الغرب) في "اتخاذ مواقع وخطوط أكثر فائدة.. وبلغت خسائر العدو أكثر من 240 عسكريا، وتمكن تجمع قوات "يوغ" (الجنوب) من تكبيد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بما يصل إلى 200 عسكري أوكراني وعدد من المعدات العسكرية.وأوضح التقرير أن تجمع قوات "فوستوك" (الشرق) واصل التقدم في عمق دفاعات العدو، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 225 عسكريا.وأضافت الدفاع، أن تجمع قوات "دنيبر" قضى على نحو 45 عسكريا أوكرانيا.وأسقطت منظومات الدفاع الجوي وفقا للبيان "4 قنابل جوية موجهة وصاروخ من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع بالإضافة لـ361 طائرة مسيرة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.

https://sarabic.ae/20250914/الدفاع-الروسية-تحتفل-بيوم-سلاح-الدبابات-بشعار-عقل-بارد-داخل-فولاذ-ساخن-فيديو-1104825624.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

القوات الروسية, روسيا