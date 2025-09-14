الدفاع الروسية تحتفل بيوم سلاح الدبابات بشعار: "عقل بارد داخل فولاذ ساخن"... فيديو
09:46 GMT 14.09.2025 (تم التحديث: 10:11 GMT 14.09.2025)
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقطع فيديو احتفالًا بيوم تفوق سلاح الدبابات، تحت شعار "عقل بارد داخل فولاذ ساخن"
أكدت وزارة الدفاع الروسية على أن النجاح الذي حققته وحدات الدبابات خلال العملية العسكرية الخاصة أهم مؤشر على احترافية وتفوق سلاح الدبابات الروسي.
وأشارت الدفاع إلى أنه تُظهِر طواقم المركبات القتالية بطولةً وشجاعةً وبسالةً استثنائيةً في أداء واجبهم العسكري.
في 14 سبتمبر، تحتفل روسيا بأحد أشهر الأعياد العسكرية المهنية - يوم الدبابة. وهو مخصص للأشخاص الذين ترتبط حياتهم بالقوات المدرعة، من الطلاب العسكريين والعسكريين العاملين إلى المحاربين القدامى ومهندسي الصناعات الدفاعية.
وذكرت في بيان أن النجاح الذي تحققه وحدات سلاح الدبابات خلال العملية العسكرية الخاصة أهم مؤشر على احترافية وتفوق سلاح الدبابات الروسي.
حُدد يوم الاحتفال بيوم الناقلات بموجب مرسوم صادر عن رئاسة مجلس السوفييت الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية عام 1946. وفي عام 2025، يُصادف هذا اليوم الرابع عشر من سبتمبر. في هذا اليوم، يُكرّم جنود وحدات الدبابات، وقدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى، ومصممو المركبات المدرعة، وجميع من ساهموا في تطوير قوات الدبابات.