الدفاع الروسية تحتفل بيوم سلاح الدبابات بشعار: "عقل بارد داخل فولاذ ساخن"... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:34 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
انطلاق مناورات "الغرب-2025" الروسية البيلاروسية... الشرع: نتفاوض حاليا على اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250914/الدفاع-الروسية-تحتفل-بيوم-سلاح-الدبابات-بشعار-عقل-بارد-داخل-فولاذ-ساخن-فيديو-1104825624.html
الدفاع الروسية تحتفل بيوم سلاح الدبابات بشعار: "عقل بارد داخل فولاذ ساخن"... فيديو
الدفاع الروسية تحتفل بيوم سلاح الدبابات بشعار: "عقل بارد داخل فولاذ ساخن"... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقطع فيديو احتفالًا بيوم تفوق سلاح الدبابات، تحت شعار "عقل بارد داخل فولاذ ساخن" 14.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-14T09:46+0000
2025-09-14T10:11+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068542075_0:0:1939:1091_1920x0_80_0_0_dc1b2b47190015484badc32710f71353.jpg
أكدت وزارة الدفاع الروسية على أن النجاح الذي حققته وحدات الدبابات خلال العملية العسكرية الخاصة أهم مؤشر على احترافية وتفوق سلاح الدبابات الروسي.في 14 سبتمبر، تحتفل روسيا بأحد أشهر الأعياد العسكرية المهنية - يوم الدبابة. وهو مخصص للأشخاص الذين ترتبط حياتهم بالقوات المدرعة، من الطلاب العسكريين والعسكريين العاملين إلى المحاربين القدامى ومهندسي الصناعات الدفاعية.حُدد يوم الاحتفال بيوم الناقلات بموجب مرسوم صادر عن رئاسة مجلس السوفييت الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية عام 1946. وفي عام 2025، يُصادف هذا اليوم الرابع عشر من سبتمبر. في هذا اليوم، يُكرّم جنود وحدات الدبابات، وقدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى، ومصممو المركبات المدرعة، وجميع من ساهموا في تطوير قوات الدبابات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068542075_134:0:1791:1243_1920x0_80_0_0_945478f3e61a581493d8f237f9c0f4de.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

الدفاع الروسية تحتفل بيوم سلاح الدبابات بشعار: "عقل بارد داخل فولاذ ساخن"... فيديو

09:46 GMT 14.09.2025 (تم التحديث: 10:11 GMT 14.09.2025)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصوريتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك
يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقطع فيديو احتفالًا بيوم تفوق سلاح الدبابات، تحت شعار "عقل بارد داخل فولاذ ساخن"
أكدت وزارة الدفاع الروسية على أن النجاح الذي حققته وحدات الدبابات خلال العملية العسكرية الخاصة أهم مؤشر على احترافية وتفوق سلاح الدبابات الروسي.

وأشارت الدفاع إلى أنه تُظهِر طواقم المركبات القتالية بطولةً وشجاعةً وبسالةً استثنائيةً في أداء واجبهم العسكري.

في 14 سبتمبر، تحتفل روسيا بأحد أشهر الأعياد العسكرية المهنية - يوم الدبابة. وهو مخصص للأشخاص الذين ترتبط حياتهم بالقوات المدرعة، من الطلاب العسكريين والعسكريين العاملين إلى المحاربين القدامى ومهندسي الصناعات الدفاعية.
حُدد يوم الاحتفال بيوم الناقلات بموجب مرسوم صادر عن رئاسة مجلس السوفييت الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية عام 1946. وفي عام 2025، يُصادف هذا اليوم الرابع عشر من سبتمبر. في هذا اليوم، يُكرّم جنود وحدات الدبابات، وقدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى، ومصممو المركبات المدرعة، وجميع من ساهموا في تطوير قوات الدبابات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала