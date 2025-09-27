https://sarabic.ae/20250927/محطة-زابوروجيه-النووية-بلا-كهرباء-خارجية-منذ-3-أيام-وتعمل-على-المولدات-1105315875.html
وأضافت ياشينا في تصريحها لـ"سبوتنيك": "المحطة تعمل منذ ثلاثة أيام على مصادر طاقة احتياطية – مولدات الديزل. وهي تعمل بصورة طبيعية ومن دون انقطاع، وهناك ما يكفي من الوقود".من جانبه، كشف رئيس "روس آتوم" أليكسي ليخاتشوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بحثا الوضع في المحطة يوم الخميس.وأشار ليخاتشوف إلى أن الهجمات الأوكرانية على المناطق المحيطة بالمحطة ومدينة إنيرغودار قد تصاعدت، لكن الوضع في المحطة "تحت السيطرة"، مضيفاً أن غروسي سيجري مشاورات مع الحكومة الأوكرانية بشأن الوضع يوم الاثنين المقبل.وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت الثلاثاء أن المحطة فقدت التغذية الكهربائية الخارجية للمرة العاشرة منذ بداية النزاع في أوكرانيا.
قالت المتحدثة باسم محطة زابوروجيه النووية، يفغينيا ياشينا، اليوم السبت، إن المحطة تعمل منذ ثلاثة أيام على مولدات ديزل احتياطية بعد انقطاع الكهرباء الخارجية، مؤكدة أن المولدات تعمل بشكل طبيعي وبوقود كافٍ.
وأضافت ياشينا في تصريحها لـ"سبوتنيك
": "المحطة تعمل منذ ثلاثة أيام على مصادر طاقة احتياطية – مولدات الديزل. وهي تعمل بصورة طبيعية ومن دون انقطاع، وهناك ما يكفي من الوقود".
من جانبه، كشف رئيس "روس آتوم" أليكسي ليخاتشوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بحثا الوضع في المحطة يوم الخميس.
وأشار ليخاتشوف إلى أن الهجمات الأوكرانية على المناطق المحيطة بالمحطة ومدينة إنيرغودار قد تصاعدت، لكن الوضع في المحطة "تحت السيطرة"، مضيفاً أن غروسي سيجري مشاورات مع الحكومة الأوكرانية بشأن الوضع يوم الاثنين المقبل.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت الثلاثاء أن المحطة فقدت التغذية الكهربائية الخارجية
للمرة العاشرة منذ بداية النزاع في أوكرانيا.