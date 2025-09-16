القوات الأوكرانية تستهدف منطقة مستودعات الوقود في محطة زابوروجيه للطاقة النووية

عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
تابعنا عبر
أفاد المكتب الصحفي لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الأوكرانية، شنّت قصفًا مدفعيًا على منطقة مستودعات الوقود التابعة للمحطة، ما أدى إلى اشتعال النيران في النباتات الجافة بالمنطقة المجاورة.
وجاء في بيان المكتب عبر قناته على "تلغرام": "شنّت القوات المسلحة الأوكرانية قصفًا مدفعيًا على منطقة مستودعات الوقود التابعة لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية".

وأشار إلى أن النيران اشتعلت في النباتات الجافة في المنطقة المجاورة نتيجة القصف.

وأوضح البيان أن "المسافة من مصدر الحريق إلى خزانات وقود الديزل تبلغ نحو 400 متر، ولا يوجد حاليًا أي تهديد لمنشآت البنية التحتية الرئيسية للمحطة".
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يقترب من ستيبنوغورسك في زابوروجيه- قائد عملياتي روسي
06:44 GMT
وتتعرض محطة زابوروجيه للطاقة النووية ومدينة إنيرغودار التابعة لها، بشكل دوري، لهجمات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد دعت سابقا، المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى الرد على هجمات قوات نظام كييف على مرافق البنية التحتية النووية، خاصة محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، قرب مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، من حيث عدد الوحدات واستطاعة التوليد، حيث تحتوي على 6 وحدات للطاقة تبلغ سعة كل واحدة منها 1 غيغاواط.
ومنذ مارس/ آذار 2022، أصبحت محطة زابوروجيه للطاقة النووية تحت حماية القوات الروسية، وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
الجيش الروسي يقترب من ستيبنوغورسك في زابوروجيه- قائد عملياتي روسي
كييف تستعد لإخلاء الجزء الجنوبي من مدينة زابوروجيه - الغرفة العامة لروسيا الاتحادية
