القوات الأوكرانية تستهدف منطقة مستودعات الوقود في محطة زابوروجيه للطاقة النووية
وجاء في بيان المكتب عبر قناته على "تلغرام": "شنّت القوات المسلحة الأوكرانية قصفًا مدفعيًا على منطقة مستودعات الوقود التابعة لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية".وأوضح البيان أن "المسافة من مصدر الحريق إلى خزانات وقود الديزل تبلغ نحو 400 متر، ولا يوجد حاليًا أي تهديد لمنشآت البنية التحتية الرئيسية للمحطة".وتتعرض محطة زابوروجيه للطاقة النووية ومدينة إنيرغودار التابعة لها، بشكل دوري، لهجمات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، قرب مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، من حيث عدد الوحدات واستطاعة التوليد، حيث تحتوي على 6 وحدات للطاقة تبلغ سعة كل واحدة منها 1 غيغاواط.ومنذ مارس/ آذار 2022، أصبحت محطة زابوروجيه للطاقة النووية تحت حماية القوات الروسية، وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
أفاد المكتب الصحفي لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الأوكرانية، شنّت قصفًا مدفعيًا على منطقة مستودعات الوقود التابعة للمحطة، ما أدى إلى اشتعال النيران في النباتات الجافة بالمنطقة المجاورة.
وجاء في بيان المكتب عبر قناته على "تلغرام": "شنّت القوات المسلحة الأوكرانية قصفًا مدفعيًا على منطقة مستودعات الوقود التابعة لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية".
وأشار إلى أن النيران اشتعلت في النباتات الجافة في المنطقة المجاورة نتيجة القصف.
وأوضح البيان أن "المسافة من مصدر الحريق إلى خزانات وقود الديزل تبلغ نحو 400 متر، ولا يوجد حاليًا أي تهديد لمنشآت البنية التحتية الرئيسية للمحطة".
وتتعرض محطة زابوروجيه للطاقة النووية ومدينة إنيرغودار التابعة لها، بشكل دوري، لهجمات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.
وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد دعت سابقا، المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى الرد على هجمات قوات نظام كييف على مرافق البنية التحتية النووية، خاصة محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، قرب مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا
، من حيث عدد الوحدات واستطاعة التوليد، حيث تحتوي على 6 وحدات للطاقة تبلغ سعة كل واحدة منها 1 غيغاواط.
ومنذ مارس/ آذار 2022، أصبحت محطة زابوروجيه للطاقة النووية تحت حماية القوات الروسية، وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة
