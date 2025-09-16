عربي
لجنة التحقيق في الأمم المتحدة تصف أعمال إسرائيل بقطاع غزة بالـ"إبادة جماعية"- عاجل
أمساليوم
بث مباشر
الجيش الروسي يقترب من ستيبنوغورسك في زابوروجيه- قائد عملياتي روسي
الجيش الروسي يقترب من ستيبنوغورسك في زابوروجيه- قائد عملياتي روسي
وقال القائد العسكري الروسي لوكالة "سبوتنيك": "جنود فوجي الهجوم الجوي 247 و108 يقتحمون كل شبر من الأرض يوميًا، مترًا بعد متر، ويتقدمون. إنهم قريبون من ستيبنوغورسك".وأضاف أن "مجموعات الهجوم تعمل بشكل منسق وواثق وكفء، دون أي خسائر تُذكر. وقد أنجز الجنود مهامهم الموكلة إليهم في أسرع وقت ممكن. وقد زودناهم بالمعلومات الاستخبارية اللازمة".وتابع القائد العسكري الروسي: "هذه الوحدات خاصة والمفرزة الدولية مدربة بشكل خاص، خضعت ليس فقط لتدريب كبير، ولكن أيضًا لصراعات محلية مختلفة، حتى خارج أراضي دولها".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.الجيش الروسي يجبر القوات الأوكرانية على التراجع في ضواحي إحدى بلدات مقاطعة زابوروجيه
روسيا
روسيا

الجيش الروسي يقترب من ستيبنوغورسك في زابوروجيه- قائد عملياتي روسي

06:44 GMT 16.09.2025
تابعنا عبر
صرّح قائد وحدة تابعة للقوات الخاصة الروسية يحمل رمز النداء "فايكنغ"، أن جنودًا روسًا من فوجي الهجوم المظليين 247 و108 التابعين للقوات المظلية الروسية، اقتربوا من ستيبنوغورسك باتجاه زابوروجيه.
وقال القائد العسكري الروسي لوكالة "سبوتنيك": "جنود فوجي الهجوم الجوي 247 و108 يقتحمون كل شبر من الأرض يوميًا، مترًا بعد متر، ويتقدمون. إنهم قريبون من ستيبنوغورسك".

وبحسب القائد العسكري، فإن مفرزة تقوم بمهام الاستطلاع المستمر والرد العملياتي ونقل المعلومات الاستخبارية، واستهداف القوات المعادية.

وأضاف أن "مجموعات الهجوم تعمل بشكل منسق وواثق وكفء، دون أي خسائر تُذكر. وقد أنجز الجنود مهامهم الموكلة إليهم في أسرع وقت ممكن. وقد زودناهم بالمعلومات الاستخبارية اللازمة".

وأوضح "فايكينغ" أن القوات المسلحة الأوكرانية، تحاول صد قوات الإنزال الجوي الروسية، بإرسال مفرزتين إلى خط المواجهة، إحداهما دولية.

تدريب القوات الروسية المحمولة جوا على العمل القتالي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كييف تستعد لإخلاء الجزء الجنوبي من مدينة زابوروجيه - الغرفة العامة لروسيا الاتحادية
04:42 GMT
وتابع القائد العسكري الروسي: "هذه الوحدات خاصة والمفرزة الدولية مدربة بشكل خاص، خضعت ليس فقط لتدريب كبير، ولكن أيضًا لصراعات محلية مختلفة، حتى خارج أراضي دولها".

وأفاد فاليري غيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة، قائد المجموعة المشتركة للقوات الروسية في منطقة العملية العسكرية، في نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي، أن القوات الروسية تنفذ عمليات نشطة لتحرير ستيبنوغورسك ومالايا توكماشكا وبلافني.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
الجيش الروسي يجبر القوات الأوكرانية على التراجع في ضواحي إحدى بلدات مقاطعة زابوروجيه
