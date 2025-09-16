الجيش الروسي يقترب من ستيبنوغورسك في زابوروجيه- قائد عملياتي روسي
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
تابعنا عبر
صرّح قائد وحدة تابعة للقوات الخاصة الروسية يحمل رمز النداء "فايكنغ"، أن جنودًا روسًا من فوجي الهجوم المظليين 247 و108 التابعين للقوات المظلية الروسية، اقتربوا من ستيبنوغورسك باتجاه زابوروجيه.
وقال القائد العسكري الروسي لوكالة "سبوتنيك": "جنود فوجي الهجوم الجوي 247 و108 يقتحمون كل شبر من الأرض يوميًا، مترًا بعد متر، ويتقدمون. إنهم قريبون من ستيبنوغورسك".
وبحسب القائد العسكري، فإن مفرزة تقوم بمهام الاستطلاع المستمر والرد العملياتي ونقل المعلومات الاستخبارية، واستهداف القوات المعادية.
وأضاف أن "مجموعات الهجوم تعمل بشكل منسق وواثق وكفء، دون أي خسائر تُذكر. وقد أنجز الجنود مهامهم الموكلة إليهم في أسرع وقت ممكن. وقد زودناهم بالمعلومات الاستخبارية اللازمة".
وأوضح "فايكينغ" أن القوات المسلحة الأوكرانية، تحاول صد قوات الإنزال الجوي الروسية، بإرسال مفرزتين إلى خط المواجهة، إحداهما دولية.
وتابع القائد العسكري الروسي: "هذه الوحدات خاصة والمفرزة الدولية مدربة بشكل خاص، خضعت ليس فقط لتدريب كبير، ولكن أيضًا لصراعات محلية مختلفة، حتى خارج أراضي دولها".
وأفاد فاليري غيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة، قائد المجموعة المشتركة للقوات الروسية في منطقة العملية العسكرية، في نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي، أن القوات الروسية تنفذ عمليات نشطة لتحرير ستيبنوغورسك ومالايا توكماشكا وبلافني.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.