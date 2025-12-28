أسير أوكراني يفضح تقديم نظام كييف حبوبا مخدرة مجهولة لجنود قواته

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو : تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
11:49 GMT
11 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
17:25 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251228/أسير-أوكراني-يفضح-تقديم-نظام-كييف-حبوبا-مخدرة-مجهولة-لجنود-قواته-1108656329.html
أسير أوكراني يفضح تقديم نظام كييف حبوبا مخدرة مجهولة لجنود قواته
أسير أوكراني يفضح تقديم نظام كييف حبوبا مخدرة مجهولة لجنود قواته
سبوتنيك عربي
أفاد الأسير الأوكراني رومان دوبوفيك، بأن مقاتلين أوكرانيين كانوا يوزعون أقراصًا مجهولة التكوين على سجناء أوكرانيين سابقين، جرى تجنيدهم في صفوف القوات المسلحة... 28.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-28T08:59+0000
2025-12-28T08:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0f/1107130032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_62ab2689b4747ae290e624611523a7ef.jpg
وقال دوبوفيك، الذي استسلم للقوات المسلحة الروسية، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "هناك (في موقع التمركز) كانوا يمنحونا جميعًا نوعًا من الأقراص. مرتين في اليوم".وتابع: "كانوا يقولون إنها فيتامينات، أقراص غريبة.. كنا نصطف، ويمرّ علينا جنود أوكرانيون يوزعون الأقراص، ويقف شخص يراقب ويتأكد".وقضى دوبوفيك عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة السرقة، وبعد ذلك وقّع عقدًا مع القوات المسلحة الأوكرانية، لكنه استسلم للقوات المسلحة الروسية.وفي وقت سابق، دعا أسير الحرب الأوكراني إميل خورفات، وهو مقاتل ضمن اللواء 25 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، زملاءه في الخدمة إلى الاستسلام طواعية لمقاتلي القوات المسلحة الروسية.رئيس الاستخبارات الأوكرانية يقر بانهيار التعبئة العسكرية في بلاده
https://sarabic.ae/20251222/أسير-أوكراني-نظام-كييف-يزج-المجندين-قسرا-على-الجبهات-الساخنة-بعد-وعود-بالـخطوط-الخلفية-1108452352.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0f/1107130032_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_77337e2c6eee594961a6854c44b8f6df.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

أسير أوكراني يفضح تقديم نظام كييف حبوبا مخدرة مجهولة لجنود قواته

08:59 GMT 28.12.2025
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورأسير أوكراني في أيدي القوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه
أسير أوكراني في أيدي القوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد الأسير الأوكراني رومان دوبوفيك، بأن مقاتلين أوكرانيين كانوا يوزعون أقراصًا مجهولة التكوين على سجناء أوكرانيين سابقين، جرى تجنيدهم في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، مشيرًا إلى أنها بدت كحبوب مخدرة.
وقال دوبوفيك، الذي استسلم للقوات المسلحة الروسية، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "هناك (في موقع التمركز) كانوا يمنحونا جميعًا نوعًا من الأقراص. مرتين في اليوم".
وتابع: "كانوا يقولون إنها فيتامينات، أقراص غريبة.. كنا نصطف، ويمرّ علينا جنود أوكرانيون يوزعون الأقراص، ويقف شخص يراقب ويتأكد".

وأضاف أن رفاقه في الخدمة، الذين تناولوا هذه الأقراص، قالوا إن تناولها يؤدي إلى "قمع كامل للشخصية".

أسرى أوكران في أيدي القوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسير أوكراني: نظام كييف يزج المجندين قسرا على الجبهات الساخنة بعد وعود بالـ"خطوط الخلفية"
22 ديسمبر, 08:52 GMT
وقضى دوبوفيك عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة السرقة، وبعد ذلك وقّع عقدًا مع القوات المسلحة الأوكرانية، لكنه استسلم للقوات المسلحة الروسية.
وفي وقت سابق، دعا أسير الحرب الأوكراني إميل خورفات، وهو مقاتل ضمن اللواء 25 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، زملاءه في الخدمة إلى الاستسلام طواعية لمقاتلي القوات المسلحة الروسية.
رئيس الاستخبارات الأوكرانية يقر بانهيار التعبئة العسكرية في بلاده
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала