أسير أوكراني يفضح تقديم نظام كييف حبوبا مخدرة مجهولة لجنود قواته
وقال دوبوفيك، الذي استسلم للقوات المسلحة الروسية، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "هناك (في موقع التمركز) كانوا يمنحونا جميعًا نوعًا من الأقراص. مرتين في اليوم".وتابع: "كانوا يقولون إنها فيتامينات، أقراص غريبة.. كنا نصطف، ويمرّ علينا جنود أوكرانيون يوزعون الأقراص، ويقف شخص يراقب ويتأكد".وقضى دوبوفيك عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة السرقة، وبعد ذلك وقّع عقدًا مع القوات المسلحة الأوكرانية، لكنه استسلم للقوات المسلحة الروسية.وفي وقت سابق، دعا أسير الحرب الأوكراني إميل خورفات، وهو مقاتل ضمن اللواء 25 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، زملاءه في الخدمة إلى الاستسلام طواعية لمقاتلي القوات المسلحة الروسية.رئيس الاستخبارات الأوكرانية يقر بانهيار التعبئة العسكرية في بلاده
وقال دوبوفيك، الذي استسلم للقوات المسلحة الروسية، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "هناك (في موقع التمركز) كانوا يمنحونا جميعًا نوعًا من الأقراص. مرتين في اليوم".
وتابع: "كانوا يقولون إنها فيتامينات، أقراص غريبة.. كنا نصطف، ويمرّ علينا جنود أوكرانيون يوزعون الأقراص، ويقف شخص يراقب ويتأكد".
وأضاف أن رفاقه في الخدمة، الذين تناولوا هذه الأقراص، قالوا إن تناولها يؤدي إلى "قمع كامل للشخصية".
وقضى دوبوفيك عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة السرقة، وبعد ذلك وقّع عقدًا مع القوات المسلحة الأوكرانية، لكنه استسلم للقوات المسلحة الروسية.
وفي وقت سابق، دعا أسير الحرب الأوكراني
إميل خورفات، وهو مقاتل ضمن اللواء 25 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، زملاءه في الخدمة إلى الاستسلام طواعية لمقاتلي القوات المسلحة الروسية.