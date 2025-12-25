https://sarabic.ae/20251225/أسير-حرب-أوكراني-يدعو-زملاءه-في-الخدمة-للاستسلام-للقوات-المسلحة-الروسية-1108576193.html

أسير حرب أوكراني يدعو زملاءه في الخدمة للاستسلام للقوات المسلحة الروسية

دعا أسير الحرب الأوكراني (الذي يُدعى إميل خورفات)، وهو مقاتل ضمن اللواء 25 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية قبل أن يقع في الأسر، زملاءه في الخدمة إلى الاستسلام... 25.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال الأسير خورفات في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "استسلموا يا رفاق للأسر، سيكون الوضع هنا جيدا. لن يسيئوا معاملتكم (يقصد القوات الروسية)، سيطعمونكم، كل شيء على ما يرام. لن يكون لديكم خيار آخر. إذا لم تستسلموا، فلن تنجوا".وفي صباح اليوم التالي، أبلغه موظفو مركز التجنيد في المكتب العسكري بأنه سيرسل ليكون "وقودًا للمدافع" (أي الزج به في معارك خاسرة).وتنتشر مقاطع فيديو للتجنيد القسري في أوكرانيا، على نطاق واسع عبر شبكة الإنترنت، تُظهر ممثلي مكاتب التجنيد العسكري الأوكراني، وهم يقتادون الرجال في حافلات صغيرة، وغالبًا ما يعتدون عليهم بالضرب.في غضون ذلك، يبذل الرجال في أوكرانيا، ممن هم في سن التجنيد، كل ما في وسعهم لتجنبه، فهم يفرون من البلاد بطرق غير شرعية، ويحرقون مكاتب التجنيد، ويختبئون في منازلهم ويلتزمونها. وكان مفوّض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني دميترو لوبينيتس، أفاد سابقًا بأن انتهاكات موظفي مكاتب التجنيد في أوكرانيا، أصبحت واسعة الانتشار.صحفي صربي: زيلينسكي ليس لديه أي فرصة للفوز بالانتخاباترئيس الاستخبارات الأوكرانية يقر بانهيار التعبئة العسكرية في بلاده

