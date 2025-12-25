عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
أسير حرب أوكراني يدعو زملاءه في الخدمة للاستسلام للقوات المسلحة الروسية
دعا أسير الحرب الأوكراني (الذي يُدعى إميل خورفات)، وهو مقاتل ضمن اللواء 25 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية قبل أن يقع في الأسر، زملاءه في الخدمة إلى الاستسلام طواعية لمقاتلي القوات المسلحة الروسية.
وقال الأسير خورفات في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "استسلموا يا رفاق للأسر، سيكون الوضع هنا جيدا. لن يسيئوا معاملتكم (يقصد القوات الروسية)، سيطعمونكم، كل شيء على ما يرام. لن يكون لديكم خيار آخر. إذا لم تستسلموا، فلن تنجوا".

وكان الأسير من اللواء 25 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية (إميل خورفات) قد صرح، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك" بأنه تعرض للضرب والتعبئة القسرية على يد ستة من موظفي مراكز التجنيد أثناء عودته إلى منزله من المستشفى، حيث كانت تتواجد والدته وابنته البالغة من العمر أربع سنوات.

العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوعود لم تنفذ... كييف تخدع أكثر من 10 آلاف سجين انضموا إلى الجيش الأوكراني
21 ديسمبر, 11:59 GMT
وفي صباح اليوم التالي، أبلغه موظفو مركز التجنيد في المكتب العسكري بأنه سيرسل ليكون "وقودًا للمدافع" (أي الزج به في معارك خاسرة).

وفي وقت لاحق، قام خورفات بتسليم نفسه طواعية لمقاتلي القوات المسلحة الروسية في مدينة ميرنوغراد في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتنتشر مقاطع فيديو للتجنيد القسري في أوكرانيا، على نطاق واسع عبر شبكة الإنترنت، تُظهر ممثلي مكاتب التجنيد العسكري الأوكراني، وهم يقتادون الرجال في حافلات صغيرة، وغالبًا ما يعتدون عليهم بالضرب.
في غضون ذلك، يبذل الرجال في أوكرانيا، ممن هم في سن التجنيد، كل ما في وسعهم لتجنبه، فهم يفرون من البلاد بطرق غير شرعية، ويحرقون مكاتب التجنيد، ويختبئون في منازلهم ويلتزمونها. وكان مفوّض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني دميترو لوبينيتس، أفاد سابقًا بأن انتهاكات موظفي مكاتب التجنيد في أوكرانيا، أصبحت واسعة الانتشار.
صحفي صربي: زيلينسكي ليس لديه أي فرصة للفوز بالانتخابات
رئيس الاستخبارات الأوكرانية يقر بانهيار التعبئة العسكرية في بلاده
