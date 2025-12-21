بوعود لم تنفذ... كييف تخدع أكثر من 10 آلاف سجين انضموا إلى الجيش الأوكراني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا مستعدة لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا فورا إذا تم تحقيق شروط موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251221/بوعود-لم-تنفذ-كييف-تخدع-أكثر-من-10-آلاف-سجين-انضموا-إلى-الجيش-الأوكراني-1108417726.html
بوعود لم تنفذ... كييف تخدع أكثر من 10 آلاف سجين انضموا إلى الجيش الأوكراني
بوعود لم تنفذ... كييف تخدع أكثر من 10 آلاف سجين انضموا إلى الجيش الأوكراني
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر أمنية روسية، بأن نظام كييف خدع أكثر من 10 آلاف سجين انضموا إلى القوات المسلحة الأوكرانية، ولم يفِ بأي وعد قطعه لهم، حيث أنه لم يُسمح لهم بالتحرك... 21.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-21T11:59+0000
2025-12-21T11:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141159_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_87d0724e2f4755ee04111894a38befd7.jpg
وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك": "خدع نظام كييف أكثر من 10 آلاف سجين انضموا إلى القوات المسلحة الأوكرانية. ووفقًا لدائرة السجون الحكومية الأوكرانية، انضم نحو 11 ألف سجين إلى القوات المسلحة الأوكرانية. ومع ذلك، لم تمنحهم الدولة قط الحقوق، التي وعدتهم بها".ووفقا للمصدر، "وعدت الدولة الأوكرانية المدانين بعدد من الضمانات، وأحد هذه الوعود هو السماح لهم بالتحرك إلى ما وراء خطوط الجبهة والحصول على إجازات. لكن في الواقع، لم يُرفع الإشراف الإداري عن أي مدان".وأشار إلى أنه بعد مرور عام على سريان "قانون تعبئة السجناء"، اكتشف القادة أن إجراءات تطبيق هذه الوعود غير موجودة أصلًا.وأكد رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريل بودانوف، يوم أمس السبت، أن "أوكرانيا نفسها، وليس روسيا، هي المسؤولة عن فشل التعبئة، بعكس ما يزعمه بعض المراقبين".وقال بودانوف في حديث صحفي: "لقد دمّرنا تعبئتنا بأنفسنا. مهما قال أي شخص خلاف ذلك، فهو غير صحيح. لقد دمّرناها بأنفسنا".وأشار رئيس الاستخبارات الأوكرانية إلى أن المشاكل "نشأت عن أخطاء داخلية"، وفق تعبيره.ونقلت صحيفة "سترانا" الاوكرانية، عن بودانوف قوله: "كان الخطأ الرئيسي، في رأيي، هو الحملة الإعلامية الفاشلة تمامًا. فشل ذريع. الأمر الذي سمح، إن صح التعبير، بتصعيد التوتر بشأن قضايا التعبئة".وتنتشر مقاطع فيديو للتجنيد القسري في أوكرانيا، على نطاق واسع عبر شبكة الإنترنت، تُظهر ممثلي مكاتب التجنيد العسكري الأوكراني، وهم يقتادون الرجال في حافلات صغيرة، وغالبًا ما يعتدون عليهم بالضرب.في غضون ذلك، يبذل الرجال في أوكرانيا، ممن هم في سن التجنيد، كل ما في وسعهم لتجنبه، فهم يفرون من البلاد بطرق غير شرعية، ويحرقون مكاتب التجنيد، ويختبئون في منازلهم ويلتزمونها. وكان مفوّض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني دميترو لوبينيتس، أفاد سابقًا بأن انتهاكات موظفي مكاتب التجنيد في أوكرانيا، أصبحت واسعة الانتشار.رئيس الاستخبارات الأوكرانية يقر بانهيار التعبئة العسكرية في بلاده
https://sarabic.ae/20251221/صحفي-صربي-زيلينسكي-ليس-لديه-أي-فرصة-للفوز-بالانتخابات-1108406948.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141159_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_64df16d2b2534fbfdec56ca38de395dd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا
العالم, روسيا

بوعود لم تنفذ... كييف تخدع أكثر من 10 آلاف سجين انضموا إلى الجيش الأوكراني

11:59 GMT 21.12.2025
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
تابعنا عبر
أفادت مصادر أمنية روسية، بأن نظام كييف خدع أكثر من 10 آلاف سجين انضموا إلى القوات المسلحة الأوكرانية، ولم يفِ بأي وعد قطعه لهم، حيث أنه لم يُسمح لهم بالتحرك خارج خطوط الجبهة، ولا يمنحهم الإجازات.
وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك": "خدع نظام كييف أكثر من 10 آلاف سجين انضموا إلى القوات المسلحة الأوكرانية. ووفقًا لدائرة السجون الحكومية الأوكرانية، انضم نحو 11 ألف سجين إلى القوات المسلحة الأوكرانية. ومع ذلك، لم تمنحهم الدولة قط الحقوق، التي وعدتهم بها".

وأشار إلى أنه "في أوائل عام 2024، بدأ نظام كييف بتجنيد السجناء في وحدات الهجوم التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم إطلاق سراح المدانين بشروط".

ووفقا للمصدر، "وعدت الدولة الأوكرانية المدانين بعدد من الضمانات، وأحد هذه الوعود هو السماح لهم بالتحرك إلى ما وراء خطوط الجبهة والحصول على إجازات. لكن في الواقع، لم يُرفع الإشراف الإداري عن أي مدان".
وأشار إلى أنه بعد مرور عام على سريان "قانون تعبئة السجناء"، اكتشف القادة أن إجراءات تطبيق هذه الوعود غير موجودة أصلًا.
وأكد رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريل بودانوف، يوم أمس السبت، أن "أوكرانيا نفسها، وليس روسيا، هي المسؤولة عن فشل التعبئة، بعكس ما يزعمه بعض المراقبين".
وقال بودانوف في حديث صحفي: "لقد دمّرنا تعبئتنا بأنفسنا. مهما قال أي شخص خلاف ذلك، فهو غير صحيح. لقد دمّرناها بأنفسنا".
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
صحفي صربي: زيلينسكي ليس لديه أي فرصة للفوز بالانتخابات
05:35 GMT
وأشار رئيس الاستخبارات الأوكرانية إلى أن المشاكل "نشأت عن أخطاء داخلية"، وفق تعبيره.
ونقلت صحيفة "سترانا" الاوكرانية، عن بودانوف قوله: "كان الخطأ الرئيسي، في رأيي، هو الحملة الإعلامية الفاشلة تمامًا. فشل ذريع. الأمر الذي سمح، إن صح التعبير، بتصعيد التوتر بشأن قضايا التعبئة".
ويعاني نظام كييف، منذ فترة طويلة، من نقص في أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، إذ تؤدي أعمال العنف المستمرة، التي يرتكبها موظفو مكاتب التجنيد العسكري في أوكرانيا من اعتقال للمواطنين الخاضعين للتجنيد، إلى انتشار فضائح واحتجاجات ضد تلك الممارسات.
وتنتشر مقاطع فيديو للتجنيد القسري في أوكرانيا، على نطاق واسع عبر شبكة الإنترنت، تُظهر ممثلي مكاتب التجنيد العسكري الأوكراني، وهم يقتادون الرجال في حافلات صغيرة، وغالبًا ما يعتدون عليهم بالضرب.
في غضون ذلك، يبذل الرجال في أوكرانيا، ممن هم في سن التجنيد، كل ما في وسعهم لتجنبه، فهم يفرون من البلاد بطرق غير شرعية، ويحرقون مكاتب التجنيد، ويختبئون في منازلهم ويلتزمونها. وكان مفوّض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني دميترو لوبينيتس، أفاد سابقًا بأن انتهاكات موظفي مكاتب التجنيد في أوكرانيا، أصبحت واسعة الانتشار.
رئيس الاستخبارات الأوكرانية يقر بانهيار التعبئة العسكرية في بلاده
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала