صحفي صربي: زيلينسكي ليس لديه أي فرصة للفوز بالانتخابات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا مستعدة لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا فورا إذا تم تحقيق شروط موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251221/صحفي-صربي-زيلينسكي-ليس-لديه-أي-فرصة-للفوز-بالانتخابات-1108406948.html
صحفي صربي: زيلينسكي ليس لديه أي فرصة للفوز بالانتخابات
صحفي صربي: زيلينسكي ليس لديه أي فرصة للفوز بالانتخابات
سبوتنيك عربي
أكد الصحفي الصربي ماريو بوييتش، لوكالة "سبوتنيك"، خلال زيارته للدونباس، أن فلاديمير زيلينسكي، لا يملك أي فرصة للفوز في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا. 21.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-21T05:35+0000
2025-12-21T05:35+0000
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107474058_0:0:2827:1591_1920x0_80_0_0_a0814fc0c6067f028cc18cd3839431a0.jpg
وقال الصحفي الصربي: "لا توجد فرصة لفوزه في أي انتخابات، لذا فإن الاتحاد الأوروبي وزيلينسكي، يريدان استمرار الحرب لفترة أطول، ولهذا السبب على الأوكرانيين النزول إلى الشوارع في أسرع وقت ممكن".وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سبق أن وصف زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، مشيرًا إلى انخفاض نسبة تأييده إلى 4%، عن ضرورة إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا.وعقب تصريحات الرئيس الأمريكي، صرّح زيلينسكي، الذي انتهت ولايته في 20 مايو/ أيار 2024، بأنه "مستعد" لإجراء الانتخابات، لكنه طلب من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين "ضمان أمنها".وأردف الرئيس بوتين: "نحن مستعدون للامتناع عن شن ضربات في عمق الأراضي الأوكرانية خلال الانتخابات"، مشيرًا إلى أن "روسيا ستطالب بمنح الأوكرانيين المقيمين في روسيا، حق التصويت على الأراضي الروسية".لافروف: قضية الانتخابات في أوكرانيا تطرح تساؤلا حول كيفية تنظيمها وكيف سيديرها الغرببوتين: روسيا مستعدة لبحث سبل ضمان أمن الانتخابات في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20251220/الكرملين-زيلينسكي-يناقض-نفسه-فيما-يتعلق-بالانتخابات-في-أوكرانيا-1108395627.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107474058_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_52c7eb48e9baf98d5a9efdf949b1f103.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

صحفي صربي: زيلينسكي ليس لديه أي فرصة للفوز بالانتخابات

05:35 GMT 21.12.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الصحفي الصربي ماريو بوييتش، لوكالة "سبوتنيك"، خلال زيارته للدونباس، أن فلاديمير زيلينسكي، لا يملك أي فرصة للفوز في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا.
وقال الصحفي الصربي: "لا توجد فرصة لفوزه في أي انتخابات، لذا فإن الاتحاد الأوروبي وزيلينسكي، يريدان استمرار الحرب لفترة أطول، ولهذا السبب على الأوكرانيين النزول إلى الشوارع في أسرع وقت ممكن".
وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سبق أن وصف زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، مشيرًا إلى انخفاض نسبة تأييده إلى 4%، عن ضرورة إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا.
وعقب تصريحات الرئيس الأمريكي، صرّح زيلينسكي، الذي انتهت ولايته في 20 مايو/ أيار 2024، بأنه "مستعد" لإجراء الانتخابات، لكنه طلب من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين "ضمان أمنها".
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
الكرملين: زيلينسكي يناقض نفسه فيما يتعلق بالانتخابات في أوكرانيا
أمس, 17:52 GMT

من جانبه، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال "الخط المباشر" المخصص للحديث عن نتائج العام 2025: "روسيا مستعدة للنظر في تقديم ضمانات أمنية لتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا"، مؤكدًا أن السلطة "يجب أن تصبح شرعية في النهاية".

وأردف الرئيس بوتين: "نحن مستعدون للامتناع عن شن ضربات في عمق الأراضي الأوكرانية خلال الانتخابات"، مشيرًا إلى أن "روسيا ستطالب بمنح الأوكرانيين المقيمين في روسيا، حق التصويت على الأراضي الروسية".
لافروف: قضية الانتخابات في أوكرانيا تطرح تساؤلا حول كيفية تنظيمها وكيف سيديرها الغرب
بوتين: روسيا مستعدة لبحث سبل ضمان أمن الانتخابات في أوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала