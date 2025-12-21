https://sarabic.ae/20251221/صحفي-صربي-زيلينسكي-ليس-لديه-أي-فرصة-للفوز-بالانتخابات-1108406948.html
صحفي صربي: زيلينسكي ليس لديه أي فرصة للفوز بالانتخابات
أكد الصحفي الصربي ماريو بوييتش، لوكالة "سبوتنيك"، خلال زيارته للدونباس، أن فلاديمير زيلينسكي، لا يملك أي فرصة للفوز في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107474058_0:0:2827:1591_1920x0_80_0_0_a0814fc0c6067f028cc18cd3839431a0.jpg
وقال الصحفي الصربي: "لا توجد فرصة لفوزه في أي انتخابات، لذا فإن الاتحاد الأوروبي وزيلينسكي، يريدان استمرار الحرب لفترة أطول، ولهذا السبب على الأوكرانيين النزول إلى الشوارع في أسرع وقت ممكن".وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سبق أن وصف زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، مشيرًا إلى انخفاض نسبة تأييده إلى 4%، عن ضرورة إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا.وعقب تصريحات الرئيس الأمريكي، صرّح زيلينسكي، الذي انتهت ولايته في 20 مايو/ أيار 2024، بأنه "مستعد" لإجراء الانتخابات، لكنه طلب من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين "ضمان أمنها".وأردف الرئيس بوتين: "نحن مستعدون للامتناع عن شن ضربات في عمق الأراضي الأوكرانية خلال الانتخابات"، مشيرًا إلى أن "روسيا ستطالب بمنح الأوكرانيين المقيمين في روسيا، حق التصويت على الأراضي الروسية".
وقال الصحفي الصربي: "لا توجد فرصة لفوزه في أي انتخابات، لذا فإن الاتحاد الأوروبي وزيلينسكي، يريدان استمرار الحرب لفترة أطول، ولهذا السبب على الأوكرانيين النزول إلى الشوارع في أسرع وقت ممكن".
وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سبق أن وصف زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، مشيرًا إلى انخفاض نسبة تأييده إلى 4%، عن ضرورة إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا.
وعقب تصريحات الرئيس الأمريكي، صرّح زيلينسكي، الذي انتهت ولايته في 20 مايو/ أيار 2024، بأنه "مستعد" لإجراء الانتخابات، لكنه طلب من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين "ضمان أمنها".
من جانبه، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال "الخط المباشر" المخصص للحديث عن نتائج العام 2025: "روسيا مستعدة للنظر في تقديم ضمانات أمنية لتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا"، مؤكدًا أن السلطة "يجب أن تصبح شرعية في النهاية".
وأردف الرئيس بوتين: "نحن مستعدون للامتناع عن شن ضربات في عمق الأراضي الأوكرانية خلال الانتخابات"، مشيرًا إلى أن "روسيا ستطالب بمنح الأوكرانيين المقيمين في روسيا، حق التصويت على الأراضي الروسية".