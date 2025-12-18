عربي
لافروف: قضية الانتخابات في أوكرانيا تطرح تساؤلا حول كيفية تنظيمها وكيف سيديرها الغرب
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن ضرورة إجراء انتخابات في أوكرانيا تثير التساؤل حول كيفية قيام الغرب بتنظيمها إذا ما جرت بالفعل.وأضاف خلال اجتماع للجنة التعاون الدولي التابعة للمجلس العام لحزب "روسيا الموحدة": "أن أحد أبرز مظاهر الاستعمار الجديد هو التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة. لم يتخلَ الغرب قط عن هذه الأساليب في أنشطته... والآن، أصبح ما نملك كل الحق في تسميته "استعمارًا انتخابيًا جديدًا" تهديدًا حقيقيًا لأغلب الدول".وحول الانتخابات المزعمة في أوكرانيا، أضاف لافروف: "كيف يمكن تنظيم هذه الانتخابات (في أوكرانيا) وكيف سيتدخل الغرب فيها إن جرت، فهذا شأن آخر. لكن هذا تذكير بأن الشعب قد انتخبكم بالفعل لفترة محددة، وقد حان الوقت لتكريم الشعب أو مطالبته بالتعبير عن رأيه فيكم مجدداً".يذكر أن فترة ولاية زيلينسكي انتهت في 20 مايو/ أيار 2024، وتم إلغاء انتخابات الرئاسة في ذلك العام بحجة "حالة الحرب والتعبئة العامة"، وصرح زيلينسكي بأن "الانتخابات الآن غير مناسبة"، على حد زعمه. وفي فبراير/ شباط الماضي، وصف ترامب، زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، وأشار إلى أن نسبة تأييده قد انخفضت إلى 4%.إعلام: زيلينسكي يتظاهر بالاستعداد للانتخابات بنية خداع ترامبخبير: انقلاب محتمل ضد زيلينسكي تحت قيادة غربية
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروغ، اليوم الخميس، أن قضية الانتخابات في أوكرانيا تطرح تساؤلاً حول كيفية تنظيمها وكيف سيديرها الغرب.
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن ضرورة إجراء انتخابات في أوكرانيا تثير التساؤل حول كيفية قيام الغرب بتنظيمها إذا ما جرت بالفعل.
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الغرب يتدخل بنشاط في الانتخابات في دول أخرى، وأن "استعماره الانتخابي الجديد" يشكل تهديدا لأغلب الدول في العالم.
وأضاف خلال اجتماع للجنة التعاون الدولي التابعة للمجلس العام لحزب "روسيا الموحدة": "أن أحد أبرز مظاهر الاستعمار الجديد هو التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة. لم يتخلَ الغرب قط عن هذه الأساليب في أنشطته... والآن، أصبح ما نملك كل الحق في تسميته "استعمارًا انتخابيًا جديدًا" تهديدًا حقيقيًا لأغلب الدول".
وحول الانتخابات المزعمة في أوكرانيا، أضاف لافروف: "كيف يمكن تنظيم هذه الانتخابات (في أوكرانيا) وكيف سيتدخل الغرب فيها إن جرت، فهذا شأن آخر. لكن هذا تذكير بأن الشعب قد انتخبكم بالفعل لفترة محددة، وقد حان الوقت لتكريم الشعب أو مطالبته بالتعبير عن رأيه فيكم مجدداً".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأنه "حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا"، وأنه "على الشعب الأوكراني اتخاذ القرار في ذلك".
يذكر أن فترة ولاية زيلينسكي انتهت في 20 مايو/ أيار 2024، وتم إلغاء انتخابات الرئاسة في ذلك العام بحجة "حالة الحرب والتعبئة العامة"، وصرح زيلينسكي بأن "الانتخابات الآن غير مناسبة"، على حد زعمه. وفي فبراير/ شباط الماضي، وصف ترامب، زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، وأشار إلى أن نسبة تأييده قد انخفضت إلى 4%.
إعلام: زيلينسكي يتظاهر بالاستعداد للانتخابات بنية خداع ترامب
خبير: انقلاب محتمل ضد زيلينسكي تحت قيادة غربية
