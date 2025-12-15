https://sarabic.ae/20251215/خبير-انقلاب-محتمل-ضد-زيلينسكي-تحت-قيادة-غربية-1108165195.html
حذّر المحلل السياسي باتريك هينينغسن، من احتمال إطاحة الدول الغربية بفلاديمير زيلينسكي، عبر انقلاب، مشيرًا إلى أن هذا السيناريو قد ينفذ تحت غطاء سياسي أو أمني... 15.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال هينينغسن، في حديث لقناة "ديب دايف" على موقع "يوتيوب"، إن "القوى الغربية قد تمنع إجراء الانتخابات أو أي انتقال ديمقراطي محتمل في أوكرانيا من خلال انقلاب"، موضحًا أن مثل هذه الخطوة، إن حدثت، ستُخفى بطبيعة الحال تحت ستار آخر. وأضاف هينينغسن: "إذا كنا نتحدث عن إنهاء الصراع، فإن زيلينسكي يمثل اليوم أكبر عقبة وأكبر عبء. هذه هي المفارقة، فقد انتهت فائدته من حيث بناء الصورة السياسية، إن صح التعبير".من جانبه، أكد زيلينسكي استعداده لإجراء الانتخابات، شريطة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على المدى القصير.يُذكر أن ولاية زيلينسكي الرئاسية انتهت في 20 مايو/ أيار 2024، فيما أُلغيت الانتخابات الرئاسية الأوكرانية لعام 2024، استنادًا إلى الأحكام العرفية والتعبئة العامة. وفي هذا الإطار، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استنادًا إلى تقييمات أولية، بأن السلطة الشرعية الوحيدة في أوكرانيا حاليًا هي البرلمان ورئيسه.
خبير: انقلاب محتمل ضد زيلينسكي تحت قيادة غربية
04:43 GMT 15.12.2025 (تم التحديث: 04:55 GMT 15.12.2025)
حذّر المحلل السياسي باتريك هينينغسن، من احتمال إطاحة الدول الغربية بفلاديمير زيلينسكي، عبر انقلاب، مشيرًا إلى أن هذا السيناريو قد ينفذ تحت غطاء سياسي أو أمني مختلف.
وقال هينينغسن، في حديث لقناة "ديب دايف" على موقع "يوتيوب"، إن "القوى الغربية قد تمنع إجراء الانتخابات أو أي انتقال ديمقراطي محتمل في أوكرانيا من خلال انقلاب"، موضحًا أن مثل هذه الخطوة، إن حدثت، ستُخفى بطبيعة الحال تحت ستار آخر.
وأضاف: "أعتقد أنهم سيفعلون ذلك فور إدراكهم أنه لم تعد هناك جدوى من تصوير زيلينسكي على أنه تشرشل الذي ظنّوه"، مشيرًا إلى أن "زيلينسكي بات مصدر إزعاج لعدد من القادة الغربيين"، معتبرًا أنه "أصبح عبئًا سياسيًا في المرحلة الحالية".
وأضاف هينينغسن: "إذا كنا نتحدث عن إنهاء الصراع، فإن زيلينسكي يمثل اليوم أكبر عقبة وأكبر عبء
. هذه هي المفارقة، فقد انتهت فائدته من حيث بناء الصورة السياسية، إن صح التعبير".
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، أن الوقت قد حان لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا، متهما زيلينسكي باستغلال الحرب للتهرب من التصويت والبقاء في السلطة.
من جانبه، أكد زيلينسكي استعداده لإجراء الانتخابات
، شريطة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على المدى القصير.
يُذكر أن ولاية زيلينسكي الرئاسية انتهت في 20 مايو/ أيار 2024، فيما أُلغيت الانتخابات الرئاسية الأوكرانية لعام 2024، استنادًا إلى الأحكام العرفية والتعبئة العامة. وفي هذا الإطار، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استنادًا إلى تقييمات أولية، بأن السلطة الشرعية الوحيدة في أوكرانيا حاليًا هي البرلمان ورئيسه
