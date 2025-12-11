https://sarabic.ae/20251211/ترامب-زيلينسكي-لا-يدعم-خطة-التسوية-الأمريكية-لأوكرانيا-1108068152.html
ترامب: زيلينسكي لا يدعم خطة التسوية الأمريكية لأوكرانيا
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يعتقد أن فولوديمير زيلينسكي لا يدعم خطة واشنطن لحل النزاع في أوكرانيا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة قريبة... 11.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "في الواقع، باستثناء الرئيس زيلينسكي، الناس يعجبهم مفهوم الصفقة كثيرًا".وأضاف: "نحن قريبون جدًا من التوصل إلى صفقة مع روسيا… ونحن قريبون جدًا أيضًا من التوصل إلى صفقة مع أوكرانيا".كما أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستشارك في اجتماع يوم السبت مع ممثلين عن أوروبا وأوكرانيا، شريطة وجود فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق سلام، قائلا: زأكد ترامب أن الولايات المتحدة ليست طرفاً في النزاع على أوكرانيا، لكنه شدد على استمرار بيع الأسلحة للناتو لصالح كييف.وقال ترامب: "نبيع أسلحة للناتو بالسعر الكامل. كما تعلمون، يقومون بتوزيع هذه الأسلحة، في الغالب على أوكرانيا. ربما يفعلون ذلك مع دول أخرى أيضاً. لكننا لا نشارك في الحرب"، مضيفا أن دور الولايات المتحدة يقتصر على المشاركة في المفاوضات الرامية إلى تسوية النزاع.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، بأنه "حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا"، وأنه "على الشعب الأوكراني اتخاذ القرار في ذلك".وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة أمريكية: إنه "ينبغي على فلاديمير زيلينسكي، الاطلاع على مقترحات حل النزاع في أوكرانيا".وأردف: "أعتقد أنه على زيلينسكي أن يأخذ الوقت الكافي لقراءتها (مقترحات التسوية)"، مضيفًا أنه "لم يقرأها فعليا بعد".
23:36 GMT 11.12.2025 (تم التحديث: 23:59 GMT 11.12.2025)
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يعتقد أن فولوديمير زيلينسكي لا يدعم خطة واشنطن لحل النزاع في أوكرانيا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة قريبة جدًا من التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا وأوكرانيا.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "في الواقع، باستثناء الرئيس زيلينسكي، الناس يعجبهم مفهوم الصفقة كثيرًا".
وأضاف: "نحن قريبون جدًا من التوصل إلى صفقة مع روسيا… ونحن قريبون جدًا أيضًا من التوصل إلى صفقة مع أوكرانيا".
كما أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستشارك في اجتماع يوم السبت مع ممثلين عن أوروبا وأوكرانيا، شريطة وجود فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق سلام، قائلا:
"سنذهب إلى الاجتماع يوم السبت في أوروبا إذا رأينا أن هناك فرصة جيدة للنجاح، ونحن لا نريد إضاعة الكثير من الوقت عبثًا".
زأكد ترامب أن الولايات المتحدة ليست طرفاً في النزاع على أوكرانيا، لكنه شدد على استمرار بيع الأسلحة للناتو لصالح كييف.
وقال ترامب: "نبيع أسلحة للناتو بالسعر الكامل. كما تعلمون، يقومون بتوزيع هذه الأسلحة، في الغالب على أوكرانيا. ربما يفعلون ذلك مع دول أخرى أيضاً. لكننا لا نشارك في الحرب"، مضيفا أن دور الولايات المتحدة يقتصر على المشاركة في المفاوضات الرامية إلى تسوية النزاع.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، بأنه "حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا"، وأنه "على الشعب الأوكراني اتخاذ القرار في ذلك".
وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة أمريكية: إنه "ينبغي على فلاديمير زيلينسكي، الاطلاع على مقترحات حل النزاع
في أوكرانيا".
وأردف: "أعتقد أنه على زيلينسكي أن يأخذ الوقت الكافي لقراءتها (مقترحات التسوية)"، مضيفًا أنه "لم يقرأها فعليا بعد".