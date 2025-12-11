ترامب: زيلينسكي لا يدعم خطة التسوية الأمريكية لأوكرانيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: موازين القوى المائلة تفسر صبر دمشق.. والضربات الإسرائيلية على سوريا تشن يوميا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني: الحكومة الشرعية لديها خيارات كثيرة لمواجهة التحركات العسكرية لـ " المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: تصنيف "الأونروا" كجهة مرتبطة بالإرهاب سيكون له تأثير كارثي على أكثر من 6 ملايين لاجئ
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تجبر واشنطن إسرائيل على وقف اعتداءاتها على سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب: زيلينسكي لا يدعم خطة التسوية الأمريكية لأوكرانيا
ترامب: زيلينسكي لا يدعم خطة التسوية الأمريكية لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يعتقد أن فولوديمير زيلينسكي لا يدعم خطة واشنطن لحل النزاع في أوكرانيا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة قريبة... 11.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-11T23:36+0000
2025-12-11T23:59+0000
ترامب
زيلينسكي
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1c/1098272412_0:0:1890:1063_1920x0_80_0_0_e06a69cce1795d6dcd42317e860ac5dc.jpg
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "في الواقع، باستثناء الرئيس زيلينسكي، الناس يعجبهم مفهوم الصفقة كثيرًا".وأضاف: "نحن قريبون جدًا من التوصل إلى صفقة مع روسيا… ونحن قريبون جدًا أيضًا من التوصل إلى صفقة مع أوكرانيا".كما أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستشارك في اجتماع يوم السبت مع ممثلين عن أوروبا وأوكرانيا، شريطة وجود فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق سلام، قائلا: زأكد ترامب أن الولايات المتحدة ليست طرفاً في النزاع على أوكرانيا، لكنه شدد على استمرار بيع الأسلحة للناتو لصالح كييف.وقال ترامب: "نبيع أسلحة للناتو بالسعر الكامل. كما تعلمون، يقومون بتوزيع هذه الأسلحة، في الغالب على أوكرانيا. ربما يفعلون ذلك مع دول أخرى أيضاً. لكننا لا نشارك في الحرب"، مضيفا أن دور الولايات المتحدة يقتصر على المشاركة في المفاوضات الرامية إلى تسوية النزاع.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، بأنه "حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا"، وأنه "على الشعب الأوكراني اتخاذ القرار في ذلك".وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة أمريكية: إنه "ينبغي على فلاديمير زيلينسكي، الاطلاع على مقترحات حل النزاع في أوكرانيا".وأردف: "أعتقد أنه على زيلينسكي أن يأخذ الوقت الكافي لقراءتها (مقترحات التسوية)"، مضيفًا أنه "لم يقرأها فعليا بعد".
23:36 GMT 11.12.2025 (تم التحديث: 23:59 GMT 11.12.2025)
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يعتقد أن فولوديمير زيلينسكي لا يدعم خطة واشنطن لحل النزاع في أوكرانيا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة قريبة جدًا من التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا وأوكرانيا.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "في الواقع، باستثناء الرئيس زيلينسكي، الناس يعجبهم مفهوم الصفقة كثيرًا".
المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
البيت الأبيض: ترامب يعمل بنشاط على تسوية الصراع في أوكرانيا
20:20 GMT
وأضاف: "نحن قريبون جدًا من التوصل إلى صفقة مع روسيا… ونحن قريبون جدًا أيضًا من التوصل إلى صفقة مع أوكرانيا".

كما أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستشارك في اجتماع يوم السبت مع ممثلين عن أوروبا وأوكرانيا، شريطة وجود فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق سلام، قائلا:
"سنذهب إلى الاجتماع يوم السبت في أوروبا إذا رأينا أن هناك فرصة جيدة للنجاح، ونحن لا نريد إضاعة الكثير من الوقت عبثًا".
زأكد ترامب أن الولايات المتحدة ليست طرفاً في النزاع على أوكرانيا، لكنه شدد على استمرار بيع الأسلحة للناتو لصالح كييف.
وقال ترامب: "نبيع أسلحة للناتو بالسعر الكامل. كما تعلمون، يقومون بتوزيع هذه الأسلحة، في الغالب على أوكرانيا. ربما يفعلون ذلك مع دول أخرى أيضاً. لكننا لا نشارك في الحرب"، مضيفا أن دور الولايات المتحدة يقتصر على المشاركة في المفاوضات الرامية إلى تسوية النزاع.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، بأنه "حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا"، وأنه "على الشعب الأوكراني اتخاذ القرار في ذلك".
وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة أمريكية: إنه "ينبغي على فلاديمير زيلينسكي، الاطلاع على مقترحات حل النزاع في أوكرانيا".
وأردف: "أعتقد أنه على زيلينسكي أن يأخذ الوقت الكافي لقراءتها (مقترحات التسوية)"، مضيفًا أنه "لم يقرأها فعليا بعد".
