https://sarabic.ae/20251211/ترامب-زيلينسكي-لا-يدعم-خطة-التسوية-الأمريكية-لأوكرانيا-1108068152.html

ترامب: زيلينسكي لا يدعم خطة التسوية الأمريكية لأوكرانيا

ترامب: زيلينسكي لا يدعم خطة التسوية الأمريكية لأوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يعتقد أن فولوديمير زيلينسكي لا يدعم خطة واشنطن لحل النزاع في أوكرانيا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة قريبة... 11.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-11T23:36+0000

2025-12-11T23:36+0000

2025-12-11T23:59+0000

ترامب

زيلينسكي

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1c/1098272412_0:0:1890:1063_1920x0_80_0_0_e06a69cce1795d6dcd42317e860ac5dc.jpg

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "في الواقع، باستثناء الرئيس زيلينسكي، الناس يعجبهم مفهوم الصفقة كثيرًا".وأضاف: "نحن قريبون جدًا من التوصل إلى صفقة مع روسيا… ونحن قريبون جدًا أيضًا من التوصل إلى صفقة مع أوكرانيا".كما أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستشارك في اجتماع يوم السبت مع ممثلين عن أوروبا وأوكرانيا، شريطة وجود فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق سلام، قائلا: زأكد ترامب أن الولايات المتحدة ليست طرفاً في النزاع على أوكرانيا، لكنه شدد على استمرار بيع الأسلحة للناتو لصالح كييف.وقال ترامب: "نبيع أسلحة للناتو بالسعر الكامل. كما تعلمون، يقومون بتوزيع هذه الأسلحة، في الغالب على أوكرانيا. ربما يفعلون ذلك مع دول أخرى أيضاً. لكننا لا نشارك في الحرب"، مضيفا أن دور الولايات المتحدة يقتصر على المشاركة في المفاوضات الرامية إلى تسوية النزاع.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، بأنه "حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا"، وأنه "على الشعب الأوكراني اتخاذ القرار في ذلك".وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة أمريكية: إنه "ينبغي على فلاديمير زيلينسكي، الاطلاع على مقترحات حل النزاع في أوكرانيا".وأردف: "أعتقد أنه على زيلينسكي أن يأخذ الوقت الكافي لقراءتها (مقترحات التسوية)"، مضيفًا أنه "لم يقرأها فعليا بعد".

https://sarabic.ae/20251211/البيت-الأبيض-ترامب-يعمل-بنشاط-على-تسوية-الصراع-في-أوكرانيا-1108065912.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, زيلينسكي, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم