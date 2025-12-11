https://sarabic.ae/20251211/البيت-الأبيض-ترامب-يعمل-بنشاط-على-تسوية-الصراع-في-أوكرانيا-1108065912.html
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعمل بنشاط على التوصل إلى تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا. 11.12.2025, سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعمل بنشاط على التوصل إلى تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا.
وقالت ليفيت للصحفيين اليوم الخميس: "نحن، الولايات المتحدة وإدارة ترامب، ما زلنا نعمل بنشاط كبير لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا".
وأوضحت ليفيت أن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف ومسؤولون أميركيون آخرون يجرون الآن مفاوضات مباشرة مع روسيا وأوكرانيا " لفهم ما إذا كانت هناك فرصة حقيقية لتوقيع اتفاقية سلام".
وأضافت ليفيت، أن الرئيس ترامب يشعر بالإحباط من كل من روسيا وأوكرانيا، وقد سئم الاجتماعات لمجرد الاجتماعات، ويريد اتخاذ إجراءات.
وأكدت ليفيت أن ترامب على اطلاع بآخر عرض قدمه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لتسوية الصراع.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، بأنه "حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا"، وأنه "على الشعب الأوكراني اتخاذ القرار في ذلك".
وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة أمريكية: إنه "ينبغي على فلاديمير زيلينسكي، الاطلاع على مقترحات حل النزاع في أوكرانيا".
وأردف: "أعتقد أنه على زيلينسكي أن يأخذ الوقت الكافي لقراءتها (مقترحات التسوية)"، مضيفًا أنه "لم يقرأها فعليا بعد".