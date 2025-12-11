البيت الأبيض: ترامب يعمل بنشاط على تسوية الصراع في أوكرانيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: موازين القوى المائلة تفسر صبر دمشق.. والضربات الإسرائيلية على سوريا تشن يوميا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني: الحكومة الشرعية لديها خيارات كثيرة لمواجهة التحركات العسكرية لـ " المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: تصنيف "الأونروا" كجهة مرتبطة بالإرهاب سيكون له تأثير كارثي على أكثر من 6 ملايين لاجئ
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تجبر واشنطن إسرائيل على وقف اعتداءاتها على سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
البيت الأبيض: ترامب يعمل بنشاط على تسوية الصراع في أوكرانيا
البيت الأبيض: ترامب يعمل بنشاط على تسوية الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعمل بنشاط على التوصل إلى تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا. 11.12.2025, سبوتنيك عربي
البيت الأبيض: ترامب يعمل بنشاط على تسوية الصراع في أوكرانيا

20:20 GMT 11.12.2025

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعمل بنشاط على التوصل إلى تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا.
وقالت ليفيت للصحفيين اليوم الخميس: "نحن، الولايات المتحدة وإدارة ترامب، ما زلنا نعمل بنشاط كبير لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا".
وأوضحت ليفيت أن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف ومسؤولون أميركيون آخرون يجرون الآن مفاوضات مباشرة مع روسيا وأوكرانيا " لفهم ما إذا كانت هناك فرصة حقيقية لتوقيع اتفاقية سلام".

وأضافت ليفيت، أن الرئيس ترامب يشعر بالإحباط من كل من روسيا وأوكرانيا، وقد سئم الاجتماعات لمجرد الاجتماعات، ويريد اتخاذ إجراءات.

وأكدت ليفيت أن ترامب على اطلاع بآخر عرض قدمه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لتسوية الصراع.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: إنشاء منطقة أمنية في المناطق الحدودية لأوكرانيا يسير وفقا للخطة الموضوعة
17:37 GMT
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، بأنه "حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا"، وأنه "على الشعب الأوكراني اتخاذ القرار في ذلك".

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة أمريكية: إنه "ينبغي على فلاديمير زيلينسكي، الاطلاع على مقترحات حل النزاع في أوكرانيا".

وأردف: "أعتقد أنه على زيلينسكي أن يأخذ الوقت الكافي لقراءتها (مقترحات التسوية)"، مضيفًا أنه "لم يقرأها فعليا بعد".
