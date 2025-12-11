https://sarabic.ae/20251211/بوتين-إنشاء-منطقة-أمنية-في-المناطق-الحدودية-لأوكرانيا-يسير-وفقا-للخطة-الموضوعة-1108061787.html
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن إنشاء منطقة أمنية في المناطق الحدودية لأوكرانيا يسير وفقاً للخطة الموضوعة. 11.12.2025, سبوتنيك عربي
بوتين: إنشاء منطقة أمنية في المناطق الحدودية لأوكرانيا يسير وفقا للخطة الموضوعة
وقال بوتين، خلال اجتماع حول الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة: "تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة وتتقدم بثقة على طول الجبهة بأكملها. ويجري إنشاء منطقة أمنية في المناطق الحدودية لأوكرانيا وفقًا للخطة الموضوعة".
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجنود الروس بتحرير مدينة سيفيرسك، وذلك خلال اجتماع في الكرملين لمناقشة الوضع في المنطقة العسكرية الشمالية الشرقية.
وأشار الرئيس الروسي خلال الاجتماع، أن "الجيش الروسي يمتلك زمام المبادرة الاستراتيجية بالكامل في منطقة العملية العسكرية الخاصة".
خلال اجتماع مع الجيش، طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، فاليري غيراسيموف، تقديم تقرير عن تطورات الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
قال بوتين خلال اجتماع عُقد لبحث الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة: "في بداية عملنا، وكما جرت العادة، أطلب من رئيس هيئة الأركان العامة تقديم تقرير عن تطورات الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة".
وأعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن القوات المسلحة الروسية حررت قريتي كوتشيروفكا وكوريلوفكا.
وقال غيراسيموف، خلال اجتماع عبر الفيديو "كونفرنس" حول الوضع في المنطقة العسكرية الشمالية: "حررت وحدات تورنت قريتي كوتشيروفكا وكوريلوفكا مع تشديد الحصار".
وتابع غيراسيموف: كانت الاشتباكات مستمرة في الشوارع خلال تحرير مدينة غوليابولي في مقاطعة زابوروجيه.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن "الجهود الرئيسية في المنطقة "الشمالية" تتركز على تعزيز المنطقة الأمنية في مقاطعتي سومي وخاركوف".
وبدوره أشار بوتين إلى دور أفراد وقيادة المجموعة الجنوبية من القوات في عملية إعداد وتنسيق مجموعات الهجوم.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه "كان العدو يعتقد أن روسيا ستُهزم في هذه المنطقة عندما تستولي على سيفيرسك، لكنه فشل".
اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مناقشة الوضع الراهن في منطقة العمليات العسكرية الخاصة خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين.