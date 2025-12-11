https://sarabic.ae/20251211/زيلينسكي-يتحدث-عن-استفتاء-في-أوكرانيا-بشأن-قضية-الأراضي---عاجل-1108060572.html

زيلينسكي يتحدث عن استفتاء في أوكرانيا بشأن قضية الأراضي

زيلينسكي يتحدث عن استفتاء في أوكرانيا بشأن قضية الأراضي

ذكرت وسائل إعلامية، أن فلاديمير زيلينسكي، سمح بإجراء "استفتاء على مستوى أوكرانيا" بشأن القضايا الإقليمية وتبادل الأراضي. 11.12.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف زيلينسكي في تصريحات نقلتها قناة "أوبشستفينوي"، أن "فيما يتعلق بالقضايا الحدودية، من المقرر إجراء استفتاء عام على مستوى أوكرانيا، ولا تزال آلية تنفيذه غير معروفة".وأضافت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية حول قضايا السياسة الخارجية الراهنة: "من الواضح أن زيلينسكي حريص على البقاء في السلطة؛ لا أحد يشك في ذلك، لكن لا شك أيضاً في أنه لا فرصة له لإعادة انتخابه بشكل قانوني".وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إلى أن "زيلينسكي لن يتمكن من الفوز بالانتخابات إلا بتطبيق "سيناريو مولدوفا" الذي أثبته الغرب".صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأنه "حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا"، وأنه "على الشعب الأوكراني اتخاذ القرار في ذلك".وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة أمريكية بأنه "ينبغي على فلاديمير زيلينسكي، الاطلاع على مقترحات حل النزاع في أوكرانيا".وبين ترامب بأنه "من الواضح منذ زمن طويل أن أوكرانيا لا ينبغي أن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، قائلا: "كان هناك دائمًا قبل فترة طويلة من مجيء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تفاهم على أن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي. بصراحة، كان ذلك قبل فترة طويلة من انضمام بوتين".وأضاف الرئيس الأمريكي بأن "أوروبا تنهار في ظل تزايد الإنفاق العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وتمويل إمدادات الأسلحة لأوكرانيا".لافروف: خسائر القوات الأوكرانية تتجاوز مليون فرد إعلام: ترامب يناقش خطة السلام في أوكرانيا مع القادة الأوروبيين

