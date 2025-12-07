https://sarabic.ae/20251207/نجل-ترامب-يقول-إن-الرئيس-الأمريكي-قد-يبتعد-عن-ملف-أوكرانيا-1107919430.html
نجل ترامب يقول إن الرئيس الأمريكي قد يبتعد عن ملف أوكرانيا
صرح دونالد ترامب جونيور، أمس الأحد، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يتجه إلى الابتعاد عن عملية تسوية النزاع في أوكرانيا خلال الفترة المقبلة. 07.12.2025, سبوتنيك عربي
موسكو -سبوتنيك. وجاء تصريحه خلال مشاركته في إحدى جلسات "منتدى الدوحة"، حين سُئل عمّا إذا كان من المحتمل أن ينسحب ترامب من الملف الأوكراني، فأجاب: "أعتقد أنه قد يفعل ذلك".ويأتي هذا التصريح بعد أيام من استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، في إطار مناقشة خطة واشنطن للتسوية في أوكرانيا.وكان بوتين قد أوضح أن واشنطن قسّمت خطة التسوية، التي كانت تتألف في نسختها الأولى من 27 بندًا، إلى أربع مجموعات رئيسية، واقترحت مناقشة كل مجموعة على حدة.
https://sarabic.ae/20251205/أوشاكوف-روسيا-تنتظر-رد-واشنطن-على-محادثات-بوتين-مع-ويتكوف-وكوشنر--عاجل--1107828601.html
موسكو -سبوتنيك. وجاء تصريحه خلال مشاركته في إحدى جلسات "منتدى الدوحة"، حين سُئل عمّا إذا كان من المحتمل أن ينسحب ترامب من الملف الأوكراني، فأجاب: "أعتقد أنه قد يفعل ذلك
".
ويأتي هذا التصريح بعد أيام من استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، في إطار مناقشة خطة واشنطن للتسوية في أوكرانيا.
وكان بوتين قد أوضح أن واشنطن قسّمت خطة التسوية، التي كانت تتألف في نسختها الأولى من 27 بندًا، إلى أربع مجموعات رئيسية، واقترحت مناقشة كل مجموعة على حدة.