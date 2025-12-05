https://sarabic.ae/20251205/أوشاكوف-روسيا-تنتظر-رد-واشنطن-على-محادثات-بوتين-مع-ويتكوف-وكوشنر--عاجل--1107828601.html
أوشاكوف: روسيا تنتظر رد واشنطن على محادثات بوتين مع ويتكوف وكوشنر
05:45 GMT 05.12.2025
أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا تنتظر رد واشنطن على محادثات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "ننتظر الآن رد زملائنا الأمريكيين على المحادثات التي أجريناها يوم الثلاثاء الماضي من هذا الأسبوع".
وأفاد أوشاكوف، إلى أنه لا يوجد تفاهم حتى الآن على موعد الاجتماع القادم بين روسيا والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف.
وقال أوشاكوف للصحفيين ردًا على سؤال حول ما إذا كان هناك اتفاق على موعد اجتماع جديد مع ويتكوف: لا، لا اتفاق مع ويتكوف.
وصرح أوشاكوف، بأن الاجتماع غير الرسمي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي استمر لأكثر من ساعتين ونصف الساعة.
وقال أوشاكوف، للصحفيين: استمر (لاجتماع غير الرسمي) حوالي ساعتين ونصف. ليس لدي معلومات عما تم مناقشته لأنها كانت محادثات خاصة، ولم نتواصل بعد مع رئيسنا لإبلاغنا بفحوى المناقشات؛ لكن كل شيء سيتضح خلال المحادثات.
ومساء يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استقبل بوتين، ويتكوف وكوشنر في الكرملين، وشارك من الجانب الروسي أيضًا مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.