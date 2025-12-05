أوشاكوف: روسيا تنتظر رد واشنطن على محادثات بوتين مع ويتكوف وكوشنر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251205/أوشاكوف-روسيا-تنتظر-رد-واشنطن-على-محادثات-بوتين-مع-ويتكوف-وكوشنر--عاجل--1107828601.html
أوشاكوف: روسيا تنتظر رد واشنطن على محادثات بوتين مع ويتكوف وكوشنر
أوشاكوف: روسيا تنتظر رد واشنطن على محادثات بوتين مع ويتكوف وكوشنر
سبوتنيك عربي
أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا تنتظر رد واشنطن على محادثات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي،... 05.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-05T05:45+0000
2025-12-05T06:04+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107749958_0:0:3045:1714_1920x0_80_0_0_d61e4bf99da62d26912a6b0f4e15c8b7.jpg
وقال أوشاكوف للصحفيين: "ننتظر الآن رد زملائنا الأمريكيين على المحادثات التي أجريناها يوم الثلاثاء الماضي من هذا الأسبوع".وأفاد أوشاكوف، إلى أنه لا يوجد تفاهم حتى الآن على موعد الاجتماع القادم بين روسيا والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف.وصرح أوشاكوف، بأن الاجتماع غير الرسمي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي استمر لأكثر من ساعتين ونصف الساعة.ومساء يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استقبل بوتين، ويتكوف وكوشنر في الكرملين، وشارك من الجانب الروسي أيضًا مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.بوتين: ويتكوف لم يطرح أي مقترحات بشأن عودة روسيا إلى "مجموعة السبع"
https://sarabic.ae/20251205/نيودلهي-تكمل-الاستعدادات-النهائية-لاستقبال-الرئيس-الروسي-بمراسم-رسمية-1107828194.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107749958_246:0:2889:1982_1920x0_80_0_0_80d299f5e6244b5067efd15787e785cf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

أوشاكوف: روسيا تنتظر رد واشنطن على محادثات بوتين مع ويتكوف وكوشنر

05:45 GMT 05.12.2025 (تم التحديث: 06:04 GMT 05.12.2025)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في الكرملين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا تنتظر رد واشنطن على محادثات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "ننتظر الآن رد زملائنا الأمريكيين على المحادثات التي أجريناها يوم الثلاثاء الماضي من هذا الأسبوع".
وأفاد أوشاكوف، إلى أنه لا يوجد تفاهم حتى الآن على موعد الاجتماع القادم بين روسيا والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف.
وقال أوشاكوف للصحفيين ردًا على سؤال حول ما إذا كان هناك اتفاق على موعد اجتماع جديد مع ويتكوف: لا، لا اتفاق مع ويتكوف.
زيارة الدولة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
نيودلهي تكمل الاستعدادات النهائية لاستقبال الرئيس الروسي بمراسم رسمية
04:59 GMT
وصرح أوشاكوف، بأن الاجتماع غير الرسمي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي استمر لأكثر من ساعتين ونصف الساعة.

وقال أوشاكوف، للصحفيين: استمر (لاجتماع غير الرسمي) حوالي ساعتين ونصف. ليس لدي معلومات عما تم مناقشته لأنها كانت محادثات خاصة، ولم نتواصل بعد مع رئيسنا لإبلاغنا بفحوى المناقشات؛ لكن كل شيء سيتضح خلال المحادثات.

ومساء يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استقبل بوتين، ويتكوف وكوشنر في الكرملين، وشارك من الجانب الروسي أيضًا مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.
بوتين: ويتكوف لم يطرح أي مقترحات بشأن عودة روسيا إلى "مجموعة السبع"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала