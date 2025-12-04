بوتين: ويتكوف لم يطرح أي مقترحات بشأن عودة روسيا إلى "مجموعة السبع"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: قرارات الجمعية العامة سلطة معنوية تضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوري: أي حل مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن الثوابت السورية والعربية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251204/بوتين-ويتكوف-لم-يطرح-أي-مقترحات-بشأن-عودة-روسيا-إلى-مجموعة-السبع-1107819188.html
بوتين: ويتكوف لم يطرح أي مقترحات بشأن عودة روسيا إلى "مجموعة السبع"
بوتين: ويتكوف لم يطرح أي مقترحات بشأن عودة روسيا إلى "مجموعة السبع"
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، لم يطرح أي مقترحات بشأن عودة روسيا إلى "مجموعة السبع"، خلال... 04.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-04T17:39+0000
2025-12-04T17:39+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/06/1103437124_0:90:2930:1738_1920x0_80_0_0_62e3ab01ff136eadfa7bf0f1499fde10.jpg
وقال بوتين في مقابلة مع قناة "إنديا توداي" :" لم يطرح أي مقترح، لم يكن هناك شيء من هذا القبيل، لقد تطرقنا إلى هذا الموضوع ببساطة".وقال بوتين في المقابلة مع القناة الهندية: "ما قدّمه لنا الأمريكيون الآن لم نكن قد رأيناه من قبل، لذلك اضطُررنا إلى استعراض جميع بنودها تقريبًا، وهذا ما أطال أمد اللقاء".وأضاف بوتين: "كان الاجتماع مفيدًا للغاية".ومساء يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استقبل بوتين، ويتكوف وكوشنر في الكرملين، وشارك من الجانب الروسي أيضًا مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.
https://sarabic.ae/20251204/بوتين-روسيا-لا-تقترح-خطة-خاصة-لقطاع-غزة-1107818389.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/06/1103437124_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_897c6bedc9889d72b605a97a0cb34477.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

بوتين: ويتكوف لم يطرح أي مقترحات بشأن عودة روسيا إلى "مجموعة السبع"

17:39 GMT 04.12.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصوراللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف
اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، لم يطرح أي مقترحات بشأن عودة روسيا إلى "مجموعة السبع"، خلال الاجتماع في الكرملين.
وقال بوتين في مقابلة مع قناة "إنديا توداي" :" لم يطرح أي مقترح، لم يكن هناك شيء من هذا القبيل، لقد تطرقنا إلى هذا الموضوع ببساطة".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تفاصيل مهمة حول اجتماعه الأخير مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، ورجل الأعمال الأمريكي جاريد كوشنر، حيث أكد أنه كان عليه أن يناقش كل نقطة تقريبًا، مشيرًا إلى أن ذلك هو السبب الذي جعل الاجتماع يستغرق وقتا طويلا.

وقال بوتين في المقابلة مع القناة الهندية: "ما قدّمه لنا الأمريكيون الآن لم نكن قد رأيناه من قبل، لذلك اضطُررنا إلى استعراض جميع بنودها تقريبًا، وهذا ما أطال أمد اللقاء".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
بوتين: روسيا لا تقترح خطة خاصة لقطاع غزة
17:20 GMT
وأضاف بوتين: "كان الاجتماع مفيدًا للغاية".
وكشف الرئيس الروسي، أنه من السابق لأوانه الحديث عن لقاء مع مسؤولين أمريكيين، ولكنه كان ضروريًا.
ومساء يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استقبل بوتين، ويتكوف وكوشنر في الكرملين، وشارك من الجانب الروسي أيضًا مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала