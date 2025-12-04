https://sarabic.ae/20251204/بوتين-ويتكوف-لم-يطرح-أي-مقترحات-بشأن-عودة-روسيا-إلى-مجموعة-السبع-1107819188.html
بوتين: ويتكوف لم يطرح أي مقترحات بشأن عودة روسيا إلى "مجموعة السبع"
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
بوتين: ويتكوف لم يطرح أي مقترحات بشأن عودة روسيا إلى "مجموعة السبع"
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، لم يطرح أي مقترحات بشأن عودة روسيا إلى "مجموعة السبع"، خلال الاجتماع في الكرملين.
وقال بوتين في مقابلة مع قناة "إنديا توداي" :" لم يطرح أي مقترح، لم يكن هناك شيء من هذا القبيل، لقد تطرقنا إلى هذا الموضوع ببساطة".
وفي وقت سابق من اليوم، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تفاصيل مهمة حول اجتماعه الأخير مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، ورجل الأعمال الأمريكي جاريد كوشنر، حيث أكد أنه كان عليه أن يناقش كل نقطة تقريبًا، مشيرًا إلى أن ذلك هو السبب الذي جعل الاجتماع يستغرق وقتا طويلا.
وقال بوتين في المقابلة مع القناة الهندية: "ما قدّمه لنا الأمريكيون الآن لم نكن قد رأيناه من قبل، لذلك اضطُررنا إلى استعراض جميع بنودها تقريبًا، وهذا ما أطال أمد اللقاء".
وأضاف بوتين: "كان الاجتماع مفيدًا للغاية".
وكشف الرئيس الروسي، أنه من السابق لأوانه الحديث عن لقاء مع مسؤولين أمريكيين، ولكنه كان ضروريًا.
ومساء يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استقبل بوتين، ويتكوف وكوشنر في الكرملين، وشارك من الجانب الروسي أيضًا مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.