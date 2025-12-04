https://sarabic.ae/20251204/بوتين-روسيا-لا-تقترح-خطة-خاصة-لقطاع-غزة-1107818389.html
بوتين: روسيا لا تقترح خطة خاصة لقطاع غزة
بوتين: روسيا لا تقترح خطة خاصة لقطاع غزة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا لا تقترح خطة خاصة لقطاع غزة، مؤكدًا أن موسكو آمنت بضرورة حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. 04.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-04T17:20+0000
2025-12-04T17:20+0000
2025-12-04T17:20+0000
روسيا
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107249381_0:0:2918:1642_1920x0_80_0_0_413183f73167e084155a4f63a19c695c.jpg
وقال بوتين في مقابلة مع قناة "إنديا توداي": "لا نقترح أي خطة خاصة. لطالما آمنّا بأن حل القضية الفلسطينية يتطلب تنفيذ القرارات، التي اتخذتها الأمم المتحدة على مدى سنوات طويلة، وأهمها إقامة دولة فلسطينية مستقلة. هذا هو مفتاح حل جميع المشاكل".وتابع البيان: "تبادل الطرفان وجهات النظر بشكل مفصّل حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك التطورات في قطاع غزة، في سياق وقف إطلاق النار واتفاق تبادل الأسرى، والوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، والقضايا المتعلقة بتعزيز الاستقرار في سوريا".
https://sarabic.ae/20251204/بوتين-ينبغي-توسيع-إمكانيات-استخدام-العملات-الوطنية-للتسويات-في-مجموعة-بريكس-1107815086.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107249381_164:0:2796:1974_1920x0_80_0_0_d7b5fdfdac9708e60c58dddb38c3ba46.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي, غزة, قطاع غزة
روسيا, العالم العربي, غزة, قطاع غزة
بوتين: روسيا لا تقترح خطة خاصة لقطاع غزة
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا لا تقترح خطة خاصة لقطاع غزة، مؤكدًا أن موسكو آمنت بضرورة حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وقال بوتين في مقابلة مع قناة "إنديا توداي": "لا نقترح أي خطة خاصة. لطالما آمنّا بأن حل القضية الفلسطينية يتطلب تنفيذ القرارات، التي اتخذتها الأمم المتحدة على مدى سنوات طويلة، وأهمها إقامة دولة فلسطينية مستقلة. هذا هو مفتاح حل جميع المشاكل".
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تبادلا خلاله وجهات النظر بشكل مفصّل حول الوضع في الشرق الأوسط.
وجاء في بيان الكرملين: "أجرى فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
وتابع البيان: "تبادل الطرفان وجهات النظر بشكل مفصّل حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك التطورات في قطاع غزة، في سياق وقف إطلاق النار واتفاق تبادل الأسرى، والوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، والقضايا المتعلقة بتعزيز الاستقرار في سوريا".