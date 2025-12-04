https://sarabic.ae/20251204/بوتين-ينبغي-توسيع-إمكانيات-استخدام-العملات-الوطنية-للتسويات-في-مجموعة-بريكس-1107815086.html
بوتين: ينبغي توسيع إمكانيات استخدام العملات الوطنية للتسويات في مجموعة "بريكس"
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأنه من الضروري استغلال إمكانات بنك التنمية الجديد لمجموعة "بريكس"، والاستفادة منها على نطاق واسع. 04.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال بوتين في تصريحات لقناة "إنديا توداي" التلفزيونية: "علينا الاستفادة على نطاق واسع من إمكانات بنك التنمية الجديد لدول "بريكس".وأكد الرئيس الروسي أنه "ينبغي توسيع إمكانيات استخدام العملات الوطنية للتسويات في مجموعة "بريكس".وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن طائرة الرئيس بوتين، هبطت في قاعدة "بالام" الجوية الهندية.وتمتد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الهند يومي 4 و5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.ويرافق الرئيس بوتين وفد رفيع يضم 7 وزراء، بينهم وزير الدفاع سيرغي بيلاؤوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إلى جانب وفد كبير من رجال الأعمال.وفي وقت سابق، أكد مسؤولون من البلدين أن مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية الكبرى باتت في مراحلها النهائية وسيتم توقيعها خلال القمة.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الهند في زيارة رسمية تستغرق يومين.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن طائرة الرئيس بوتين، هبطت في قاعدة "بالام" الجوية الهندية.
وتمتد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الهند يومي 4 و5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وستبدأ زيارة الرئيس بوتين إلى الهند، بمحادثة غير رسمية مع مودي، وسيكون اجتماعهما خاصًا.
ويرافق الرئيس بوتين وفد رفيع يضم 7 وزراء، بينهم وزير الدفاع سيرغي بيلاؤوسوف
، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إلى جانب وفد كبير من رجال الأعمال.
وفي وقت سابق، أكد مسؤولون من البلدين أن مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية الكبرى باتت في مراحلها النهائية وسيتم توقيعها خلال القمة.