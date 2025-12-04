عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
بوتين: ينبغي توسيع إمكانيات استخدام العملات الوطنية للتسويات في مجموعة "بريكس"
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأنه من الضروري استغلال إمكانات بنك التنمية الجديد لمجموعة "بريكس"، والاستفادة منها على نطاق واسع.
وقال بوتين في تصريحات لقناة "إنديا توداي" التلفزيونية: "علينا الاستفادة على نطاق واسع من إمكانات بنك التنمية الجديد لدول "بريكس".وأكد الرئيس الروسي أنه "ينبغي توسيع إمكانيات استخدام العملات الوطنية للتسويات في مجموعة "بريكس".وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن طائرة الرئيس بوتين، هبطت في قاعدة "بالام" الجوية الهندية.وتمتد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الهند يومي 4 و5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.ويرافق الرئيس بوتين وفد رفيع يضم 7 وزراء، بينهم وزير الدفاع سيرغي بيلاؤوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إلى جانب وفد كبير من رجال الأعمال.وفي وقت سابق، أكد مسؤولون من البلدين أن مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية الكبرى باتت في مراحلها النهائية وسيتم توقيعها خلال القمة.
15:42 GMT 04.12.2025
تابعنا عبر
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأنه من الضروري استغلال إمكانات بنك التنمية الجديد لمجموعة "بريكس"، والاستفادة منها على نطاق واسع.
وقال بوتين في تصريحات لقناة "إنديا توداي" التلفزيونية: "علينا الاستفادة على نطاق واسع من إمكانات بنك التنمية الجديد لدول "بريكس".
وأكد الرئيس الروسي أنه "ينبغي توسيع إمكانيات استخدام العملات الوطنية للتسويات في مجموعة "بريكس".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الهند في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن طائرة الرئيس بوتين، هبطت في قاعدة "بالام" الجوية الهندية.
بوتين يصل إلى الهند في زيارة رسمية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
الرئيس الروسي يصل إلى الهند في زيارة رسمية تستغرق يومين
13:34 GMT
وتمتد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الهند يومي 4 و5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وستبدأ زيارة الرئيس بوتين إلى الهند، بمحادثة غير رسمية مع مودي، وسيكون اجتماعهما خاصًا.

ويرافق الرئيس بوتين وفد رفيع يضم 7 وزراء، بينهم وزير الدفاع سيرغي بيلاؤوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إلى جانب وفد كبير من رجال الأعمال.
وفي وقت سابق، أكد مسؤولون من البلدين أن مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية الكبرى باتت في مراحلها النهائية وسيتم توقيعها خلال القمة.
