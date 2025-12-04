https://sarabic.ae/20251204/الرئيس-الروسي-يصل-إلى-الهند-في-زيارة-رسمية--1107811999.html
الرئيس الروسي يصل إلى الهند في زيارة رسمية تستغرق يومين
الرئيس الروسي يصل إلى الهند في زيارة رسمية تستغرق يومين
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى الهند في زيارة رسمية تستغرق يومين. 04.12.2025, سبوتنيك عربي
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هبطت في قاعدة بالام الجوية الهندية.وسيزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نيودلهي يومي 4 و5 ديسمبر/كانون الأول، بدعوة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي.وستبدأ زيارة فلاديمير بوتن إلى الهند بمحادثة غير رسمية مع مودي. وسيكون اجتماعهما خاصًا.
بوتين يصل إلى الهند في زيارة رسمية
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نيودلهي. وخلال زيارته، سيلتقي بوتين برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لمناقشة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والهند، التي تشمل السياسة والتجارة والاقتصاد، والقضايا العلمية والتقنية، والتعاون الثقافي والإنساني.
الرئيس الروسي يصل إلى الهند في زيارة رسمية تستغرق يومين
13:34 GMT 04.12.2025 (تم التحديث: 13:46 GMT 04.12.2025)
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى الهند في زيارة رسمية تستغرق يومين.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هبطت في قاعدة بالام الجوية الهندية.
وسيزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نيودلهي يومي 4 و5 ديسمبر/كانون الأول، بدعوة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وستبدأ زيارة فلاديمير بوتن إلى الهند بمحادثة غير رسمية مع مودي. وسيكون اجتماعهما خاصًا.